Luis Morales nuevo Gerente General del Sucre F.C al momento de conversar con los talentosos participantes. | FOTO: Martín Coronado

La actividad se desarrolló en la cancha de grama sintética del Polideportivo Félix “Lalito” Velásquez

Con total éxito se realizó el pasado miércoles en horas de la mañana el Campamento o Try Out del Sucre F.C, la jornada contó con la participación de más de 80 jóvenes de todo los municipios del estado Sucre, excepto jugadores de Bermúdez y Arismendi, que no pudieron llegar por trancas en la vía, los atletas estuvieron al mando del técnico nativo de la Península de Araya, y algunos invitados que estuvieron presentes, los mismos observaron las condiciones de cada jugador, para formar un equipo competitivo en la venidera temporada del Fútbol Profesional Venezolano III División que arranca el próximo mes de febrero del año 2018.

Luis Morales, nuevo gerente general del sentimiento sucrense, agradeció a Fundesu, a través de su presidente Jesús Márquez, igualmente a la Asociación de Fútbol del estado Sucre (AFES), Policía Nacional Bolivariana, Raic y A Toda Vida Venezuela, por el majestuoso apoyo prestado para que la actividad se llevará sin ningún contratiempo, también quiero extender mis cordiales felicitaciones a todos los atletas que hicieron presencia y muy especialmente a todos aquellos que quedaron seleccionados para el nuevo try out, el cual se efectuará en el primer trimestre del 2018, todos los jugadores dieron lo mejor de sí por quedar, pero solo se sacó a 36 jóvenes que se ganarán su puesto dentro del club en el próximo campamento.

“Queremos integrar un equipo muy aguerrido que ofrezca a la fanaticada una mejor actuación que la del año pasado, nuestra meta es agrupar a un conjunto ganador, que gracias a estas victorias pueda ganarse el cariño y el apoyo de la gente, y así poder tener los mejores patrocinantes, nadie va a querer patrocinar a un perdedor, por eso desde la gerencia, estamos trabajando día y noche para lograr los objetivos planteados, contamos con jugadores muy talentosos, hoy lo observamos en este primer try out, el estado Sucre cuenta con un un diamante en bruto que con disciplina, esfuerzo y dedicación pueden darle muchas satisfacciones a todos los aficionados, que se sientan orgulloso de su equipo y para eso estamos luchando como una sola familia” agregó Morales.