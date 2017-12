Escuela Autónoma Superior de Educación Indígena “Topoquar Chayma¨

Comarca Universitaria Indígena Topoquar Palma Sola Núcleo Palma Sola

Nicho Etnoecológico Alto Alegre de Topoquar

Sector Vuelta Larga vía La Tacarigua, parroquia Sabana de Piedras,

municipio Caripe, Venezuela

Para tener Patria, sin duda hay que regenerarse, librándose de este seductor mundo que no es real, totalmente depravado. He aquí la salvación de la raza humana que está en vía de su regeneración volviendo al origen, al Estado Natural, no sometida al orden establecido por el contrato social por estar reconciliado con Dios y la Madre Sabia Naturaleza, que significa nacer de nuevo con una mente renovada para mantener una relación íntima y respetuosa con el Dios vivo y verdadero y con la sagrada viva y sabia naturaleza, mediante el reconocimiento de nuestros errores y equivocaciones por el sacrificio y resurrección del señor Jesucristo que nos muestra el poder del Padre creador todopoderoso CHOTOCOPIAR, para poder obtener nuestra transformación, que impacta en nuestra conciencia para alcanzar la regeneración, y así nacer de nuevo con una nueva conciencia proactiva, por haber crucificado en la cruz de Cristo nuestras equivocaciones, los malos deseos y las mentiras sagradas del mundo que nos rodea, y así confiar para siempre en el Dios de amor vivo y verdadero, en el renacer con la resurrección de Cristo y no seguir con las falsas doctrinas humanas, engañosas y vanas filosofías y con las tradiciones de hombres secuestrados por los mecanismos del perverso sistema idolátrico, político-religioso, cultural-educativo y económico mundial, puramente humano y artificial, de este seductor mundo manipulador y explotador del hombre por el hombre materialista y salvaje; borrando así nuestra conciencia culpable cuando nos separamos de los principios de este seductor mundo absurdo que no sabe a dónde va, por conocer la verdad enseñada por el Señor Jesucristo al pueblo indígena Chayma en la localidad indígena de Palma Sola, ubicada en la Parroquia Sabana de Piedra, Caripe-Venezuela, de poder vivir sin gobierno: ” sin reyes y sin congreso, sin monarquía y sin República, tal como lo dejó entrever el insigne educador venezolano Don Simón Rodríguez como el “Arte De Vivir” en este mundo de trampas, engaños y falsedades, gracias a que somos transformados a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, El Primer Aborigen Dios Chotocopiar, como resultado de una nueva creación por confiar en sus enseñanzas, poniéndolas en prácticas como experiencia propia en pro de fortalecer la FE en el Señor Jesucristro para poder vivir por ella ( Héroes De La Fe) y no por mecanismos, leyes, principios y tradiciones humanas de este mundo pervertido totalmente contaminado y confundido por el padre de la mentira, el padre de los judíos, el falso dios de los ejércitos, el amo y señor del mundo a través de los gobiernos o reinos terrenales; siendo este el motivo por el cual el Señor Jesucristo crucificó los principios y tradiciones humanas de este seductor mundo para liberar la conciencia de los que creen en la verdad y confían en El, anulando así las leyes y decretos de los poderes y reinos terrenales, avergonzándolos públicamente, clavándolos en la cruz de un orden establecido para exhibir así su triunfo sobre ellos al Resucitar, razón por la cual en ningún otro Ser hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo aquí en la tierra dado a los hombres mediante el cual podemos ser regenerados, sanos y salvos, Biblia Hechos 4:12, eliminando así la ignorancia de nuestra conciencia por la luz de la verdad con la finalidad de poder tener Patria recobrando la legítima libertad, el amor, la verdadera identidad, la seguridad, la paz, la justicia, la sanidad, la felicidad; la verdadera independencia y la vida para siempre, “sin reyes y sin congresos, sin monarquía y sin república”; que es la condición propia de los auténticos pueblos aborigen sometidos sólo al Gran Espíritu de la Sagrada Viva y Sabia Naturaleza de Dios y no a los gobiernos o reinos terrenales, tal como lo observó el estadista Thomas Jefferson Presidente de EUA (Período 1801 a 1809 ) sobre los aborígenes americanos al decir : “estoy convencido que las sociedades como las indígenas, que viven sin ningún gobierno, disfrutan infinitamente de un mayor grado de felicidad que aquellas que viven bajo los gobiernos… Los indígenas que las sociedades como las indígenas que norteamericanos no están sometidos a ningunas leyes, poderes coercitivos o sombras de carácter gubernamental…”