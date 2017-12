Le pido al Gobernador que se le ablande el corazón y liberen a mi amigo “Sañelo”.

Llegó el mejor día de la semana, llegó el viernes…PRIMICIA: Se dedica esta edición a Carúpano ciudad que mañana estará cumpliendo 370 años. Eso quiere decir que las únicas triples a jugar hoy son las 370 y 073…PRIMICIA: Hoy (5 PM) en el Teatro Luis Mariano Rivera el Grupo Sound Kids ofrecerá regalo de Navidad a Cumaná con un tributo a Juan Gabriel. Entrada libre…PRIMICIA: Hoy se cumplen 4 años que murió el famoso cantante colombiano Diomedes Díaz “El Rey del Vallenato”…PRIMICIA: Hoy se cumplen 49 años que el Ex Gobernador Gastón Navarro Dona inauguró las fuentes luminosas que están frente a la Iglesia Catedral y cerca de la Escuela República Argentina… PRIMICIA: Líneas de pésame para la periodista Bárbara Barreto (0414-777.36.62) por el fallecimiento el pasado martes en Irapa de su madre Doña Francisca Zerpa de Barreto…PRIMICIA: Este lunes 25 desde el mediodía todo el mundo para la Gallera El Paraíso en Los Ipures de Bolivariano donde habrán espectaculares peleas de gallos y música en vivo con el grupo “Los Reyes del Vallenato”. Que no falte nadie…PRIMICIA: Por esta vía quiero pedirle públicamente a mi amigo el Gobernador Edwin Rojas haga diligencias para que sea liberado mi amigo ex Alcalde de Mariguitar Daniel Cabeza (Sañelo) y de esa forma pueda recibir la Navidad y el año nuevo junto a sus familiares…PRIMICIA: Está brincando en una pata el folklorista Julián Frontado quien fabrica instrumentos musicales y vive en la redoma de Bolivariano, motivado a que su hijo Héctor Frontado resultó electo Alcalde de Mariguitar…PRIMICIA: Si Dios quiere en enero estrenaremos por la emisora Centeno 107.9 FM el programa “Hijo Hijo y sus Vallenatos” el cual saldrá al aire los viernes desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. No se lo pierdan…CUMPLEAÑEROS DE LA SEMANA: Hoy, mi madre Rosa Ernestina Carreño de Rodríguez (Tina-78 años), Concejal José Fuentes, Educadora Flor Nassar, Ex Gobernador Gastón Navarro Dona, abogado Francisco Yani, Prof. Arnaldo Núñez, Ex Primera Dama del estado Sucre Dighlas Mendoza y Capitán Maykol Cacua (Círculo Militar de Cumaná). Mañana, Ramón “Saltarín” Bermúdez (Av. Panamericana), locutor Juan Carlos Muñoz, camarógrafo Franklin Franco y economista Victorino Ciano (Cumanacoa). Domingo, J.J. Madrid, Raíza de Lara (esposa de Carlos Lara), César Montañez (Grupo Tierra de Gracia) y Monchito Abache (4 Esquinas). Lunes, locutores J.R. Padi y Cruz José Hernández, Julio Gamardo (Cumanagoto), Jesús Bauza (Licorería Puerto La Madera), peluquero Wolfang Sifontes (Mochima), técnico dental Miguel Márquez y Prof. Noelis González (UDO-esposa del cantante Juancho Aguilera). Martes, Mariselis Berrizbeitia, abogado Jesús Elías Martínez (Tasca Colegio Abogados) y músico Lisandro García (El Chino de Cariaco). Miércoles: Alfredo Oliveros (Corroncho), cantante Juancito Rengel y abogado Miguel Ravago jr.; Jueves: abogado Narciso Urbaneja, locutor José Hernández Milor, ex Concejal Celina Surga, Karelia de Gigante (esposa del Ing. Mario Gigante) y acordeonista Luis Morales (Carivito)…EL CHISTE LOCO: El mejor chiste del 2017 fue que un tipo llamó a otro por teléfono y dijo “Aló, aló, aló, aló, aló”. El otro le respondió “Yo no soy aló, soy Alí, Alí, Alí, Alí, Alí Jiménez, el Director del Aeropuerto”…Señoras y señores hoy nos despedimos hasta el viernes 19 de enero. Pórtense bien. Cuídense mucho. Feliz año 2018. Se les quiere un montón…HIJO HIJO seguirá informando (0414-777.62.34)