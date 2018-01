¡Bolívar a punto de sepultura!

El Petro: ¿Primer paso hacia la dolarización?

“El Petro representa la dolarización de la economía de Venezuela, y los inversionistas no deberían subestimar el potencial que representa este cambio”, advierte David Osio, CEO de Davos Financial Group. El Petro es la criptomoneda que el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el pasado 3 de diciembre, como un instrumento “para avanzar en materia de soberanía monetaria, para hacer transacciones financieras y para vencer el bloqueo financiero”. Al basarse en barriles de petróleo, que se cotizan en dólares, se entiende que al asumir este instrumento monetario nacionalmente e internacionalmente, se estaría dolarizando la economía de Venezuela. De hecho, algunos analistas opinan que el precio pudiera reflejar el valor de un barril de petróleo. “Como hemos advertido en varios informes de Davos Financial Advisors, el estado de la economía venezolana es tan grave, que sólo un cambio drástico, como la dolarización, podría generar un ambiente positivo para el país. El Petro puede representar ese cambio”, señaló Osio. No obstante, en medios internacionales se preguntan qué tan factible es su aceptación en Venezuela y fuera de sus fronteras. Hasta ahora existen unas 800 monedas, de las cuales Bitcoin -la pionera- representa 50% del mercado y Ethereum el 25%. Dentro de los países que lo han acogido figuran Japón, Corea del Sur, Australia, Estados Unidos, China, Panamá y Venezuela. “Las criptomonedas como el Bitcoin no están respaldadas por activos concretos. Tampoco están reguladas, por eso reflejan una variación tan brusca en sus precios de un día a otro. El Petro, de implementarse como lo ha descrito el presidente Maduro, tendría un respaldo concreto y una regulación internacional”, explica Andrés Coles, director de Davos Financial Advisors. Tan sólo en la semana que culminó el viernes 22 de diciembre, el valor del Bitcoin perdió US$ 8.000, cerrando en algo más de US$13.000, luego de jornadas de récords al alza. En opinión de Coles, el Petro está respaldado por barriles de petróleo certificados internacionalmente, y lo más importante aún, tendría una suerte de auto-regulación comprobada y reconocida. “El Petro se basa en el precio petrolero, un mercado que se auto-regula y que cuenta con actores reconocidos y confiables con mucha trayectoria internacional. Es como un banco central que influye en el comportamiento de los precios”, explica Andrés Coles. Un cambio favorable para el país.

Para muchos expertos, el lanzamiento del Petro como moneda sustituta del Bolívar, para ahorrar y adquirir bienes y servicios en el extranjero que el signo monetario oficial del país ya no puede comprar, puede reflotar a la economía porque estará valorada taxativamente en los dólares de un barril de petróleo venezolano, que en los actuales momentos ronda los 55 billetes verdes. En ese sentido, David Osio, agrega que los venezolanos podrán cambiar sus devaluados bolívares “fuertes” por una moneda más fuerte que puede ser canjeada en cualquier divisa dentro de Venezuela o en el exterior, sólo a través del internet y en la comodidad de la casa sin intermediación bancaria. “Si al respaldo de barriles certificados, y a la auto-regulación de su precio, le sumamos creación de oferta y demanda, que haga del Petro un verdadero instrumento de pago aceptado en el país e internacionalmente, entonces estaríamos frente a un importante cambio favorable para empresas, trabajadores, inversionistas y proveedores”, señaló David Osio. Sin embargo, frente a este panorama positivo, hay un elemento que de entrada genera dudas entre inversionistas internacionales. “Para los inversionistas hay dudas y reservas sobre la capacidad técnica del equipo del presidente Maduro para implementar el Petro”, resaltó David Osio. “La pregunta concreta es si lo aceptará Rusia y China, si -a pesar de las sanciones- podrán realizarse operaciones con inversionistas y empresas de Estados Unidos y la Unión Europea”, comenta Osio. De ser así, el Petro contaría con la liquidez necesaria para dinamizar una economía completamente colapsada. “Continuamente hemos puntualizado que no había manera de corregir los grandes desequilibrios económicos, sino se tomaban medidas para producir un cambio. Con esta medida se estaría dando un paso positivo hacia los cambios que deben introducirse en el país para sanear el aspecto económico y financiero. No obstante, quedan muchas cosas por hacer en este tema”, aclara David Osio.

Decretada la muerte del bolívar.

Aunque muchos expertos aseguran que con el lanzamiento de El Petro, la economía se revitalizará y los venezolanos podrán tener nuevamente una moneda fuerte con capacidad de compra y de alta convertibilidad en el extranjero. Otros como el diputado y economista José Guerra, aseveran que la hiperinflación en Venezuela, que en 2017 superó el 2.735% acumulado, ha provocado que su moneda, el bolívar, se haya hundido. “Está liquidada, a partir de enero de 2018 el bolívar ha muerto”. Esto ha obligado tanto al Gobierno de Nicolás Maduro como a la sociedad civil a buscar soluciones alternativas, como la creación de nuevas monedas, que les permita llevar a cabo transacciones económicas. Y es que el objetivo de Maduro con esta nueva moneda es pagar a sus proveedores internacionales y zanjar así la crisis de abastecimiento, según anunció hace unos días el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez. Según el gobierno, la moneda virtual contará con el respaldo de activos como las reservas de petróleo, oro y diamantes de Venezuela. Para Guerra, el impulso del petro terminará liquidando al bolívar que sólo quedará para comprar “bagatelas” dentro del país, porque ya no es una moneda confiable ni para ahorrar, ni para intercambiar por otras divisas al no ser aceptadas en los mercados de capitales del mundo. Por ello, el experto asegura que con la entrada del petro a la economía se le ha puesto el último clavo al ataúd del bolívar como signo monetario nacional, “un hecho lamentable para un gobierno que se vendió al pueblo como nacionalista y bolivariano, pero ha matado la figura del Libertador”

Una moneda ilegal.

En diciembre pasado Jorge Rodríguez se refirió al campo petrolero de Ayacucho, con una reserva de 5.342 millones de barriles valorados en 267.000 millones de dólares, que serviría como aval del petro. Sin embargo, esta decisión gubernamental no sería legal. «La criptomoneda no se puede emitir poniendo como garantía las reservas petroleras. El artículo 3 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de Venezuela establece que las reservas petroleras no explotadas, es decir, las que están en el subsuelo y que son muy abundantes, no se pueden colocar como garantía de ninguna operación comercial o financiera”, explica el economista José Guerra. Aunque el presidente Maduro ha presentado el petro como una tabla de salvación ante la “guerra económica” que sufre el país por parte del capitalismo. Pero el petro nace con baremos muy distintos a los del Bitcoin, pues mientras esta criptomoneda ha sido creada dentro de un marco de una gran libertad y confianza, en Venezuela “no existen esos dos atributos”, subraya José Guerra. “En 2003 Hugo Chávez implantó el control cambiario de moneda para frenar la inflación y la fuga de capitales, por lo que en Venezuela no hay libertad de comercio. Si usted quiere comprar criptomonedas y luego quiere cambiarlas para recuperar la moneda original, no va a poder porque hay control de cambio. El Gobierno establece la cantidad de dólares que se pueden sacar del país, y ahora no se puede sacar ninguno, a no ser que se haga en el mercado negro”. Aclaró Guerra, en relación al control gubernamental sobre la convertibilidad de los Petros

El Petro a lo externo, el panal a lo interno.

Pero a la creación del petro se ha sumado también la del “panal”, una moneda, esta sí en papel, nacida en el barrio 23 de enero, en Caracas, por el colectivo chavista Fuerza Patriótica Alexis Vive (FPAV). “En principio es una moneda que va a estar circunscrita al ámbito local, no va a poder circular fuera de ese barrio”, señala José Guerra. Su función es pues muy limitada “porque no va a ser aceptada como pago a los proveedores. No le veo ninguna utilidad o razón, más allá del ámbito estrictamente local”, añade el economista venezolano, que considera que iniciativas como estas pueden provocar una proliferación de monedas “en todas las comunidades que sufran la falta de dinero en efectivo y que busquen una manera de solucionarlo imprimiendo su propia moneda”. En el caso del panal, esta no está respaldada por el Banco Central, “que es el único facultado para emitir billetes y acuñar monedas. Por eso, este es un acto absolutamente ilegal”. No es la primera vez que surgen monedas paralelas al bolívar en Venezuela: “Chávez trató de crear unas monedas en los años 2008 y 2009, que se llamó la lionza y llevaba la simbología de la Venezuela pre-independentista. Esas monedas tampoco sirvieron para mucho”. Ahora tratan de reeditarlas, explica Guerra, pero por razones diferentes: “La falta de efectivo motivada por la hiperinflación. El BCV no ha emitido la cantidad de billetes que acompañe el alza de los precios. En consecuencia, hay una importante escasez de billetes que ha provocado que estas monedas locales comiencen a circular. No le veo ningún sentido, porque esta moneda no va a poder conservar el valor en medio de un cuadro de hiperinflación. El emisor saca una determinada cantidad de moneda y no controla los precios, y las monedas van perdiendo su valor de igual manera” explica.

Hasta enero se podría adquirir los Petros.

El gobierno informó que el Registro Único de Minería Digital para tener acceso a los Petros abrió el 22 de diciembre y permanecerá disponible hasta el 21 de enero de 2018. Las personas naturales o jurídicas que estén inscritas en el Registro Único de Minería Digital podrán adquirir otros tipos de criptomonedas de libre uso y demanda en Venezuela, siempre y cuando estén autorizadas. Cada Petro tendrá el valor de un barril de crudo, el cual se ubica en un promedio de 57 dólares. Según los expertos en la actualidad existen más de 600 criptomonedas en el mundo, las cuales presentan una nueva forma de comercio, libre de la acción de agentes especuladores como bancos internacionales o calificadoras de riesgo. Una medida que sigue generando polémica entre inversionistas y expertos que observan como con el nacimiento del Petro se abre el camino de una dolarización de la economía nacional, pero también de la muerte del bolívar como signo monetario oficial, al ir perdiendo aceleradamente su valor dentro y fuera de Venezuela como moneda de ahorro y libre convertibilidad.