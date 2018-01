Del pernil al síndrome del pichón…

Ni en la cuarta, ni en la quinta, la renta petrolera ha servido para darle cumplimiento a la frase de Arturo Uslar Pietri, “sembrar la riqueza petrolera. Pero ¿qué ocurre?, ¿qué factores han estrangulado nuestro desarrollo?, ¿por qué la pobreza no disminuye más rápido o al ritmo que quisiera el gobierno después de tantos esfuerzos y cuantiosos recursos que siguen aumentando la deuda interna, presionando el gasto fiscal sin resultados sociales aparentes? La respuesta pareciera venir desde los albores de la cuarta república, que se siguen replicando como pequeños sismos en la era de la revolución:¡ la nefasta política del subsidio y el desagüe que ha provocado un asistencialismo sin control fiscal previo o posterior. Esa dádiva que se generó en la plenitud del consumismo y el “ta barato dame dos” del boom petrolero del puntofijismo, ese mal que se enquistó en el venezolano de a pie, cual rémora prefería no trabajar, ni producir porque el Estado era suficientemente rico, para darle de comer las migajas que los tiburones dejaban de la riqueza petrolera. Ese pichón que se mantenía con la boca abierta para que el Estado paternalista lo alimentara, como sucede en las copas de los árboles. Así construimos una sociedad, basada en el “síndrome del pichón”. Venezolanos que nada producen esperando que todo se lo proporcione el gobierno desde el pan nuestro de cada día, la vivienda y hasta el pernil de Navidad, pichones bípedos que con su boca abierta, esperan la bolsa de comida del Clap que antes en la cuarta en época electoral se repartían en los barrios. ¡Pero! ¿por qué decir que nos sigue persiguiendo el síndrome del pichón en la quinta república por el asistencialismo revolucionario?. Sencillamente, estamos anclados en el síndrome del pichón, porque muchos siguen con la boca abierta, porque buena parte de los mecanismos que ha construido el Estado siguen alentando a la gente a creer que todo se lo debe dar el gobierno. Cuántas veces hemos oído hablar desde las altas esferas del poder político de fomentar una economía productiva, sin embargo la experiencia en la praxis es que la revolución ha hecho todo lo contrario creando una marcada dependencia de los pobres con el gobierno, arrancándoles no sólo el respeto por sí mismo, sino sembrándoles el temor de que por su propia cuenta no podrían sobrevivir. Las políticas asistencialistas per se no son malas, cuando se destinan a proteger un determinado grupo social, ya sea temporal o permanentemente, prestándole socorro por estar en condiciones de vulnerabilidad, ejemplo damnificados, individuos que viven en total indigencia, madres solteras, niños abandonados. Pero el asistencialismo no puede extenderse a la generalidad de la población, ni menos aún servir a aquel que esté apto para el trabajo, pero prefiere vivir de la dádiva del Estado. Este tipo de asistencialismo, básicamente usado para fines electoreros y proselitistas, sin lugar a dudas, degenera en un típico clientelismo, para el cual los individuos son verdaderos clientes, o sea individuos dependientes que están bajo el control y la regencia de quienes los protegen, tutelan, amparan, patrocinan o ayudan, en fin, en manos de políticos y funcionarios inescrupulosos que los terminan viendo como verdaderos parias. Ese síndrome del pichón que se ha rebasado ya a la clase más desposeída de nuestra sociedad, la que sin lugar a dudas inclina la balanza electoral, ha frustrado la posibilidad de construir un país de trabajo, desarrollo, de hombres y mujeres productivos que dependan para su existencia y satisfacción de necesidades de sí mismo, de su propio esfuerzo, permitiendo la construcción de comunidades de ciudadanos comprometidos con su futuro, dependiente de sus propias fuerzas, capacidades y limitaciones. De personas libres que asuman la responsabilidad de su propia vida y afronten la vida con confianza en sí mismas, con valores para el trabajo productivo. Por ello, lo que llama el gobierno Inversión Social, no es más que un enorme asistencialismo esclavizante, pues la inversión social transforma a los seres humanos, el asistencialismo en vez de empoderar al pueblo, lo ha transformado en súbdito tal como sucedía con las monarquías absolutas del Medioevo. Antonio José de Sucre, nuestro héroe, ya en 1820 arengaba a sus tropas: “el que pudiendo trabajar, no trabaja, no merece tampoco comer”. ¿No era humanitario Sucre que perdonó al Virrey La Serna, a los vencidos de Ayacucho y Tarqui? Excesivamente humanitario, pero recio de carácter, les estaba enseñando el poder de decidir su destino, la capacidad de transformarse con respecto a su entorno, de forjar un carácter independiente, el valor del trabajo conjunto, pues el empoderamiento del pueblo, muy de moda en la era revolucionaria, es contrario al asistencialismo, que sólo se limita a abastecer las necesidades básicas de la población sin ejercer un mayor cambio sobre la realidad existente de los seres humanos, y generando un alto grado de dependencia entre los programas asistenciales y los ciudadanos a quienes van dirigidos. Porque los pichones que se acostumbran a que todo se lo metan en la jeta, crecerán, le saldrán alas, pero se resistirán a volar, pues sus temores le impiden reconocer que su estado natural son los cielos…

