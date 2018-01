Merma considerable de pasajeros se apreció por la terminal terrestre tras zafra navideña

Varias unidades fueron habilitadas para el traslado de pasajeros hacia el interior del país. | FOTO César Toledo

Personas han permanecido a la espera, en el terminal terrestre, para el retorno a su lugar de destino. | FOTO César Toledo

Choferes de carros por puestos señalaron que ha sido poca la afluencia de usuarios, en comparación a otros años. | FOTO César Toledo

No obstante, autoridades siguen desplegando operativos para el éxodo de los usuarios

En comparación a calendarios previos, en este 2018 se ha visto poca afluencia y presencia de pasajeros con destino al interior del país, tras la zafra navideña que acaba de concluir, por la terminal terrestre “José Francisco Bermúdez” de Carúpano.

Tras sondeo por el principal escenario de embarque y desembarque de viajeros, se conoció que existe una merma que rebasa el 40%, a diferencia del año pasado, esto de acuerdo a los consultados, quienes argumentaron que la disminución obedece a la actual crisis inflacionaria, por lo que muchos prefieren invertir el dinero que devengan, en alimentos y se abstienen de viajar a visitar a familiares o conocidos.

“En verdad vemos que no es la misma presencia de pasajeros, a veces nos cuesta cargar un carro y ahora más por la presencia permanente de unidades autobuseras habilitadas, dijo un representante de una de las líneas de carros que gravita en la terminal carupanera.

Otro de los “dolores de cabeza” es el tema del costo del pasaje, siendo una variación de acuerdo al trasporte a utilizar, es decir, si la persona desea viajar en carros por puesto, el pasaje es mucho mas oneroso, pero si se decanta por abordar una unidad autobusera, el costo es mucho menor, dependiendo de la ruta o destino que lleve.

De igual modo, los transportistas han argumentado que la tarifa en el pasaje tiene que ser mas elevada, debido también a los incrementos en materia de repuestos, cauchos y lubricantes, los cuales se han elevado a su máxima expresión.

Alternativas diversas

No obstante y pese a la situación que golpea al bolsillo de todos, aunado a la carencia de dinero en efectivo, los pasajeros pueden obtener alternativas en la terminal “JFB” de la capital bermudense.

Una de ella la ofrece Buscarúpano, a través de su oficina Busparia, cuyo gerente Tony Zapata anunció la habilitación de unidades en el plan de contingencia de inicios de 2018, con rutas hacia ciudades como Maturín, Cumaná o Puerto La Cruz, además de la que ya se estableció desde el pasado mes de diciembre, con unidades ejecutivas hacia Caracas, a un precio módico, en comparación a otras organizaciones autobuseras.

Zapata aseguró que, este plan de inicio de año también se implementará durante la proximidad de las festividades del Carnaval en el mes de febrero y para el asueto de Semana Santa, por lineamientos impartidos por el Gobernador Edwin Rojas y por la alcaldesa de Bermúdez, Nircia Villegas.

Nuevo Administrador

De igual manera, la terminal terrestre cuenta a partir del primer mes del incipiente año con una nueva administración, ahora en la figura de Carlos Martínez.

El nuevo gerente señaló que apenas está asumiendo las riendas del importante recinto, por lo que junto a su equipo de trabajo intentará darle una visión distinta y que se tome como referencia desde el punto de vista turístico y para ello tiene proyectado mejoras notables, tanto en lo estructural como en materia de seguridad, buen trato al usuario y respeto en cuanto a las tarifas que se establezcan.

De igual modo, resaltó que realizará reuniones de trabajo con cada uno de los representantes de líneas de carros por puestos y autobuses, para aunar esfuerzos y trabajar de manera mancomunada en beneficio de todos y así ofrecer un servicio de calidad, eficiente y que garantice la ruta de cada uno de los ciudadanos que tengan la necesidad de llegar o salir por esta importante ruta de comunicación vial.

Julián Mata (Unión Carúpano). | FOTO César Toledo

“Antes había una zafra con gran afluencia de pasajeros y actualmente la mayoría se lo llevan los autobuses. En todo caso nos ponemos a la orden del nuevo administrador, pautamos una reunión para el jueves y así establecer mecanismos que permitan mejoras tanto para nosotros los transportistas como para los pasajeros y además mejorar la situación del terminal”.

Pedro Torres (Chofer). | FOTO César Toledo

“Tenemos que fijar posición con respecto a nuestra situación, ya que nuestras unidades sufren los rigores de los altos precios en cauchos, repuestos y lubricantes, Además en la Proveeduría nos prometieron insumos a precios solidarios y pareciera que se quedó un grupo con todo y ahora estamos pagando las consecuencias. Además queremos que mejoren la vialidad porque esto también es enemigo de los carros”.

Danny Márquez. | FOTO César Toledo

(Federación Transporte)

“Este año se ha visto cierto volumen de pasajeros, no como en años anteriores, pero si se ha movido algo. Nos preocupa la falta de unidades de transporte público que nos apoyaban en el terminal de pasajeros, la mayoría por falta de aceite y eso ha generado una merma en cuanto a la cantidad de unidades. Veo que al menos Buscarúpano ha apoyado el trabajo de traslado de usuarios”.

José Gañango. | FOTO César Toledo

(Pasajero)

“Yo voy hacia Tumeremo, pero primero tengo que quedarme en Puerto La Cruz, lamentablemente me están cobrando en 400 y 300 mil bolívares, considero que es una cifra muy alta, de hecho, cuando me vine me cobraron hasta 600 mil por transferencia. Considero que las autoridades deben meter la lupa ya que soy una persona de tercera edad y deberían cobrarme medio pasaje”.

Carlos Martínez (Administrador terminal)

“Apenas estoy asumiendo el cargo en la administración del terminal, nos estamos reuniendo con el personal, además de realizar mesas de trabajo con los representantes de cada línea de carros y autobuses. Queremos que este terminal lo elevemos a turístico y que sea de mayor atractivo para los usuarios que llegan acá. Hay cosas por corregir y a medida que iremos trabajando lo vamos a hacer, con el apoyo de todos”.

Tony Zapata (Gerente Buscarúpano)

“Estamos en el plan de contingencia de retorno de todos los usuarios que vinieron en diciembre. Trabajamos a precios justos y no como lo hacen de forma exagerada otras líneas, estamos realizando rutas hacia Maturín, Cumaná y Puerto La Cruz, Sabemos que la calidad de las unidades ha mermando pero tenemos esperanzas que mejoraremos el servicio con calidad. Estamos habilitando las unidades que sean necesarias para descongestionar el terminal y hacer llegar a nuestros pasajeros a sus destinos.