El cripto-Dicom: ¿un sistema no pensado para pobres?

Con escepticismo, pero también con esperanza los venezolanos recibieron la noticia de que el gobierno nacional, lanzaría la primera cripto moneda en los 200 años de soberanía monetaria y financiera de la República. Muchos economistas inclusive aplaudieron la iniciativa porque permitiría al pueblo llano, al asalariado, al venezolano “humilde”, recuperar el poder adquisitivo de su salario y disfrutar el fruto de su trabajo ante la pavorosa hiperinflación que vive el país, al poder ahorrar en una moneda respaldada por el precio de un barril de petróleo nacional que en los actuales momentos ronda los 57 billetes verdes. Y es que a principios de diciembre el Gobierno venezolano anunció la creación de la criptomoneda llamada el “Petro” que se respaldaría en las reservas internacionales y permitiría revitalizar la economía y otorgaría a las personas la posibilidad de efectuar operaciones financieras de libre convertibilidad libremente sin la intervención de las entidades bancarias. Todo lucía muy bien, hasta ayer cuando el constituyente y ex opositor Carlos Vargas, designado por el Presidente Maduro como Superintendente de la criptomoneda, aclaró los procedimientos, operaciones y montos para acceder a la criptomoneda, a través de un sistema de subastas parecido al que se utilizó para asignar dólares a los importadores nacionales. En ese contexto, el Superintendente resaltó los puntos esenciales del nuevo sistema virtual contenido en un documento llamado “Manifiesto de la Capitalización del Socialismo” donde se espera que el dólar desaparezca de la escena cambiaria del país y el protagonista sea el Petro. El primer punto que se resalta en el documento, es que el contrato que regirá la compra venta del Petro, establece que cada unidad de “Petro” tendrá como respaldo físico, un contrato compra-venta por 1 barril de petróleo de la cesta de crudo venezolano. Asimismo, el valor de respaldo del “Petro” será el último precio de cierre promedio semanal de la cesta de crudo venezolano, expresado en yuanes y convertido en dólares estadounidenses a la tasa de cambio de referencia publicada en la página del Ministerio de Petróleo. Igualmente, el mecanismo de asignación inicial del cripto-activo será a través de un sistema de subastas conocido como Cripto-Dicom. Allí comienzan las complicaciones, pues los compradores tendrán que reunir determinadas condiciones para comprar a pesar de que la Gaceta Oficial prevé que el petro estará disponible “para personas naturales y jurídicas”. El contenido del documento “Manifiesto de la Capitalización del Socialismo”, también resalta que el “Petro” iniciará con un precio igual al de la última cotización del crudo venezolano, a un tipo de cambio referencial que será en yuanes, pero podrá ser comprado en bolívares en la subasta inicial a un tipo de cambio base establecido antes de cada subasta, en la divisa que escoja el gobierno, nunca será el dólar, para evitar que el precio se lo imponga una página web como dólar Today y el gobierno pierda el control cambiario de la criptomoneda. Eso parece acertado porque tiende a proteger el valor del cripto-activo, y desestimula a las mafias que pescan con los diferenciales cambiarios de comprar divisas baratas y devolverlas caras a la economía. También se prevé, que el propietario podrá realizar el cambio del valor de mercado del Petro por el equivalente en otra criptomoneda o en bolívares al tipo de cambio de mercado publicado por la casa de intercambio de cripto-activo nacional. Pero el comprador también podrá realizar el cambio del valor de mercado del cripto-activo por el equivalente en una criptomoneda (Bitcoin) o por una moneda fiduciaria (euros, dólares, yuanes) en casas de cambio internacionales. Aunque el documento no establece el límite mínimo para comprar Petros, se presume que cualquier venezolano puede comprar las cantidades de Petros que pueda, partiendo desde una criptomoneda. Lo que si deja bien claro el documento, es el límite mínimo para comenzar a cambiarlas en el mercado virtual de monedas. Vale decir, que la cantidad mínima que podrá cambiar una persona será de mil (1.000) PETRO, o el equivalente a mil (1.000) barriles de petróleo físico. Si partimos de la idea que un Petro hoy cuesta unos 57 dólares, para que un venezolano común pueda comenzar a verle el queso a la tostada, deberá reunir unos 57 mil dólares en Petros para poder cambiarlos por otra criptomoneda o por dinero fiduciario, vale decir, dólares o euros que son los signos monetarios más demandados en el mundo. ¿Cuál asalariado dejará de comer para invertir en una moneda virtual que se cotiza en dólares hasta completar las mil?. Definitivamente el Petro no fue diseñado para sacar a los pobres de la pobreza, ni para el ahorro de la sufrida clase media, fue ideado para los ricos, para estimular a los grandes capitalistas a traer sus dólares y euros a una economía escasa de divisas, que busca desesperadamente zafarse del nudo gordiano que le han impuesto desde el imperio. El petro no es para pobres, es una criptomoneda revolucionaria y socialista que nace bajo el ala del capitalismo…

