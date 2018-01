POLÍTICA Y CRIMINOLOGÍA

Una vergonzosa historia política

Irbinacosta2@hotmail.com

Recientemente en vísperas de año nuevo me puse a revisar algunos titulares de prensa, de esos que a veces acostumbramos a guardar por su transcendencia e importancia. Entre ellos me llamó profundamente la atención uno del diario El Nacional del 15 de febrero de 1992 del cual realizaré algunos comentarios en este espacio. Comenzaré con unas consideraciones sobre el Error Humano. Los líderes están propensos a cometer errores a pesar que el Rol más importante de un líder en cualquier organización Política es expresar juicios bien fundamentados, además de tomar decisiones que produzcan buenos resultados. ¿Qué pasa si tomas malas decisiones? ¿Significa que eres un mal líder? No necesariamente, pero lo importante es estar conscientes que somos proclives al error y, si caemos en él, debemos ser capaces de tomar determinaciones oportunas para revertir sus consecuencias. ¿Quién no ha cometido errores? Yo mismo he cometido una considerable cantidad de errores y procuro ser rápido en reconocerlos, revertirlos y, lo más importante, aprender de ellos.

Quien se hubiera podido imaginar que luego de la insurrección golpista del movimiento MBR-200 el mismo difunto Fidel Castro se hizo solidario con el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, para luego convertirse en el mejor aliado de Hugo Chávez Frías. Para ese entonces el rechazo internacional de Bolivia, Ecuador, Brasil, Nicaragua, Argentina, Paraguay tildaban con su rechazo de gorila a Chávez, sin embargo la O.E.A no se pronunció, prefirió guardar la discreción diplomática. Vaya usted a saber Ismael Guerra lo comparaba con lo más parecido a Dios, el mismo Napoleón Bravo que luego se convirtió en el más despiadado de sus críticos, le brindó su más considerado apoyo sin condiciones. Data Análisis le daban más del 92% de aceptación y Fedecámaras lo consideró la esperanza de los empresarios venezolanos como si en la cuarta República no hubiesen disfrutados de los placeres del capitalismo. Toda una vergonzosa historia política.

Desde ese entonces han transcurrido más de 18 años con la cruda realidad de una crisis económica, de cara a las elecciones presidenciales en este año 2018. Será cuesta arriba pagar las deudas internacionales, con el peligro eminente que significa dejar de pagar la deuda externa en razón que a largo plazo las consecuencias serán desastrosas. El desplome de los precios del petróleo, nuestra mayor fuente de ingreso, lo cual representa el 96% de divisas del país, condujo necesariamente a que el gobierno recortara drásticamente las importaciones para evitar que siga creciendo los abultados pagos, trayendo como consecuencia severa escasez de alimentos y medicinas. Lo cierto es que mientras el barril estaba a 100$ se desangró al País y se descuidó la cultura del ahorro, creyendo que dicho precio sería por una eternidad. No incentivar la producción y seguir recortando importaciones tiene un costo político muy elevado

¿Qué se espera de la oposición?. Es obligatorio reconocer los errores y fijar como meta recuperar la credibilidad y la confianza perdidas, sobre todo tras la pérdida de las elecciones Regionales por la acentuada división. Lo primero es aceptar los errores y reconocer que hemos fallado y abocarnos a buscar soluciones para corregirlo, pero es necesario evitar que nos vuelvan a dividir. Estoy convencido que el futuro del país no va a ser fácil. Es necesario reconstruir a una nación que está en pedazos, no solo económicamente, sino también, en lo Moral, Político, cultural y social, La reconstrucción del País requiere fuerza, determinación y mucha paciencia para poder levantarnos nuevamente, además de mucho acierto y audacia para escoger la candidatura Presidencial. Estamos en la obligación de reconstruir una verdadera Mesa de Unidad Democrática.

¿Qué esperamos los venezolanos del Diálogo? Muchos hemos depositado nuestra confianza como solución al conflicto en el País; esto evitaría la posible intervención militar que ya está sobre la mesa en espera del éxito o fracaso de las conversaciones en República Dominicana. Los Estados Unidos han desplegado un abanico de medidas, desde sanciones económicas, bloqueos financieros, intentos de cercos y aislamientos diplomáticos, hasta el reciente anuncio de la posibilidad de la intervención militar. Ellos miden, preparan y evalúan las posibilidades. La intervención Militar parece estar todavía en estado de germinación.