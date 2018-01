¿Qué va a comer el pueblo?

Que va a comer el pueblo.

El mes de enero de 2018 arrancó para los venezolanos con muy malos pronósticos, y es que el fin de año dejó una estela de incrementos de precios luego del anunció que hiciera el presidente Nicolás Maduro de aumentar en un 40% el salario mínimo y de las pensiones, pasando de 177.507 bolívares a 248.510 bolívares, mientras que el bono de alimentación pasó de 279.000 bolívares a 549.000 bolívares, lo que suma un total de 797.510 para el salario mínimo integral. Sin embargo, en forma inmediata todos los alimentos reaparecieron en estantes de supermercados con nuevos precios “sustos” casi incomprables para el maltratado bolsillo de los venezolanos. Productos cárnicos, lácteos, quesos, embutidos y pescados presentan a comienzos de año aumentos hasta de 1000 por ciento con relación al mes de diciembre pasado. Según el cálculo fue realizado por el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), el precio de la canasta Básica Familiar -CBF- de noviembre de 2017 fue de Bs. 13.883.365,39. Aumentando unos 8.289.245,66 bolívares (46.7 salarios mínimos), 148,2% con respecto al mes de octubre de 2017. Por lo que en diciembre se necesitaban 462.778,84 bolívares diarios para cubrir su costo, más de dos salarios mínimos cada día. Sin embargo, para finales de mes la proyecciones de la institución indican que el precio de la cesta básica familiar cerraría en unos 17 millones de bolívares, necesitando los venezolanos más de quinientos mil bolívares diarios y unos 50 salarios mínimos para adquirirla. Lo que evidencia que desde el mes de noviembre hasta enero de este año, los precios no han parado de subir mientras los salarios se mantuvieron estancados desde septiembre de 2017. Otros rubros que ascendieron vertiginosamente de precios, han sido las frutas y hortalizas, costando un kilo de cebollas más de la mitad de un salario mínimo actual (248,510 bolívares) o un pollo dos salarios mínimos, o un kilo de carne de res o cochino más de un salario mínimo urbano. Por ello, el salario mínimo integral del venezolano (797.510 bolívares) sólo alcanzaría para comer una sola vez, vale decir se esfumaría en un pollo (500 mil), un paquete de arroz (80 mil), hortalizas varias y una bebida. Sin embargo, los expertos predicen que al alza indiscriminada de precios, se le suma la crisis de efectivo que las entidades bancarias mantienen represadas por orden del gobierno (superintendencia de instituciones bancarias), que impiden que la gente pueda comprar alimentos donde no hay puntos de venta, por ejemplo en puestos ambulantes de hortalizas, vendedores de pescado u otros pequeños negocios que trabajan sólo con efectivo, y no poseen cuentas bancarias para hacerles transferencias. Todo este complicado escenario podría agravar la profunda crisis que vive el país, siendo los pobres los más afectados, pues es en esa población vulnerable donde más impactan los aumentos de precios. Ya son continuas las protestas por comida que se presentan en el país, precisamente lideradas por las barriadas populares, exigiéndoles a los gobiernos regionales y locales el envió del Clap, por el incremento de precios, o porque la caja o bolsa no contienen proteínas, sino básicamente carbohidratos de baja calidad nutricional. Para muchos expertos, el régimen sin divisas para importar más alimentos durante el 2018 podría enfrentar “rebeliones” populares desatadas por el hambre, por la carestía de la vida y la imposibilidad de los más pobres de comprar comida a los precios “capitalistas” que ya han sido autorizados por el propio gobierno, lo que se traduce que el país está entrando en una liberación de precios, y en una disminución de los programas sociales de asistencia alimentaria, producto de la corrupción que se robó billones de dólares, de la baja del precio del petróleo, de un modelo económico que devaluó la moneda y envileció el salario al quitarle todo su poder de compra.

Los altos precios seguirán.

Analistas económicos nacionales e internacionales, aseveran que si no se corrigen a tiempo las distorsiones macroeconómicas y se adopta un plan de recuperación del sector productivo nacional a corto plazo, pobres y clase media se fusionaran en una sola clase social que estará marcada por el empobrecimiento y la miseria. Y es que los venezolanos, quienes ya viven condiciones de penuria sin precedentes, tienen días mucho más difíciles por delante, en momentos en que el proceso hiperinflacionario que aflige al país podría conducir este año 2018 a tasas interanuales de más de 30.000 por ciento, advirtieron economistas. Y a ese ritmo, la inflación tendría un impacto aún más devastador sobre la ya angustiada población de Venezuela, país que registra el salario mínimo más bajo de América Latina, equivalente a $74 al mes, o $2.46 al día. Y es que con la aceleración en el alza de los precios que está registrando la nación en el primer mes del año, el poder adquisitivo de la población puede caer en un 50 por ciento de un mes al otro y luego quedar reducido en sólo un 25 por ciento del total inicial en sólo ocho semanas, señalaron los economistas. La economía venezolana ya entró formalmente en una espiral hiperinflacionaria, y los altos precios del mes de enero así lo demuestran, empujada por una acumulación de desequilibrios macroeconómicos que le llevó a cerrar el 2017 con una inflación de más del 3.000 por ciento la más alta de todo el planeta.

¿Esto es sólo el comienzo?

Para Francisco Ibarra, director de la firma Econométrica, el alza de precios en los alimentos que es por lo que trabajan los venezolanos, (no pueden comprar otra cosa con el salario actual), puede ser sólo “el comienzo” de un ciclo muy duro para los pobres y la clase media que está casi desaparecida en el país. La experiencia es que en Venezuela los precios seguirán aumentando y los salarios estarán muy regazados, porque los alimentos se importan a precio de dólar, y los salarios se pagan en bolívares devaluados. A criterio del economista cualquier aumento salarial ya viene con una macro devaluación que le impide alcanzar el espiral inflacionario. Por ello, asevera que la tasa de inflación, que comenzó en agosto a acelerarse a una velocidad mucho mayor de los que muchos habían proyectado, tiene el camino libre para acelerarse aún más en el 2018, ante el hecho de que el gobierno de Nicolás Maduro no parece contar con más dinero para financiarse que continuar emitiendo dinero inorgánico, explicó Ibarra. Y eso significa que en cuestión de pocos meses la tasa de inflación podría estar ubicándose muy por encima de lo que algunas firmas habían estado pronosticando para el año que acaba de comenzar. “Quienes en este momento siguen pronosticando que Venezuela va a cerrar el 2018 con una tasa de inflación de 5.000 por ciento no están entendiendo bien lo que está pasando en el país. Nosotros podríamos estar viendo esta tasa de 5.000 por ciento anual ya para febrero”, dijo Ibarra.

¡Inflación de 30 mil porciento!

A criterio del economista Francisco Ibarra, bajo las condiciones actuales, la tasa de inflación del 2018 puede terminar alcanzando niveles inimaginables pero que un número conservador estaría por el orden del 30.000 por ciento, sin que una proyección de más de 100.000 por ciento o incluso 200.000 por ciento puedan ser descartadas del todo. Con la tendencia actual, esa tasa [de 30.000 por ciento] es en realidad muy optimista”, sentenció. Y es que el ritmo acelerado con que aumentan los precios próximamente llevará a los expertos a comenzar a medir el fenómeno en base a la velocidad con que se duplica la tasa. El economista venezolano Alexander Guerrero dijo que en el caso de Venezuela la tasa de inflación creció de entre seis y siete veces en 2017 frente a los niveles con que cerró en 2016. Pero la aceleración que registran los precios apuntan a un ritmo de crecimiento mucho mayor si la actual tendencia se mantiene, dijo Guerrero. “En la comparación del 2017 al 2018, podría crecer entre 35 o 40 veces”, expresó.

Un analgésico para el dolor.

Aunque muchas cámaras empresariales se han opuesto al incremento salarial decretado por el presidente sin adoptar otras medidas para controlar la inflación, para el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, en el marco de una “hiperinflación” es “obvio” que deben producirse incrementos salariales grandes y constantes, aunque a su vez aseguró que mientras más sea necesario tomar estas medidas, se hace más evidente el fracaso del modelo económico. “Es absurdo pretender que los precios se muevan y no los salarios. El problema es que sin atender la raíz del problema -el modelo- esto será un perro mordiéndose la cola”, escribió el especialista a través de su cuenta en Twitter, a propósito del último aumento de sueldo decretado por el presidente Nicolás Maduro el pasado 31 de diciembre. Según León, se vivirá un cambio drástico en la vida de las personas para intentar “surfear la hiperinflación”, en este sentido, incluirá ajustes de precios en las empresas y ajustes en los salarios de los trabajadores. “El incremento salarial es indispensable hoy y es absurdo oponerse”, explicó León. Por otra parte, consideró que tales medidas deben ir acompañadas de “un modelo de ajuste, abrir mercados, liberar cambio, estimular producción privada, obtener recurso frescos y rescatar confianza”. Como ejemplo, León resaltó que el incremento salarial, como única medida, funciona como un “analgésico para el dolor”, pero no ataca la enfermedad que lo origina. “El problema no es la pastilla que te tomas -aumento salarial-. Sino la que no te estás tomando -liberar y racionalizar la economía y promover la producción privada-, concluyó.

Billetera móvil para combatir el hambre.

A pesar de las proyecciones pesimistas sobre el futuro económico del país, y de la posible hambruna que podría desatarse por un espiral incontenible de incrementos de precios, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha apostado por un nuevo instrumento tecnológico para combatir no sólo la guerra económica, sino la llamada “guerra del efectivo” en el 2018 que ha impedido que los venezolanos puedan comprar alimentos por la carencia del papel moneda: la billetera móvil. Un nuevo instrumento de pago electrónico para que los venezolanos puedan adquirir los productos expendidos por los CLAP a través del “Carnet de la Patria”. La “Billetera Móvil” se va a aplicar a través del código QR de cada identificación, con el cual, las personas tendrán acceso a los alimentos distribuidos a través del CLAP, así como los bienes y servicios que sólo podrán cancelarse a través de este sistema. Los primeros estados en utilizar la “nueva” plataforma electrónica son: Cojedes, Vargas, la parroquia Sucre del Distrito Capital y Aragua. Los beneficiarios del sistema podrán depositar a su número del Carnet de la Patria hasta 300.000 bolívares mensuales en cualquier agencia de la banca pública, bien sea en efectivo o transferencia en los bancos Tesoro, Venezuela, BanFANB, Agrícola y Bicentenario. Un nuevo instrumento que según el gobierno atacará “el hambre inducida” que la derecha quiere implantar en el país.