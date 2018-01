Venta de pernil generó descontento en la colectividad Ofrecido como parte del Clap Navideño

Dirigente social Pedro Lunar. | FOTO: Jesús Valdez SNTP 7.903

Dirigente indígena Jesús Valdez. | FOTO: Paola Soria

Distintas comunidades como La Llanada, Brasil, Boca de Sabana, Fe y Alegría, Bolivariano, Caigüire, Villa Cristóbal Colón, entre otras, se quedaron esperando el pernil ofrecido por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, como parte del Clap Navideño para todas las familias venezolanas, lo que generó gran descontento en la colectividad cumanesa.

Así lo manifestaron ante este medio de comunicación los dirigentes sociales Pedro Lunar y Jesús Valdez, quienes calificaron esta oferta como “el mayor engaño presidencial electorero que haya sufrido el pueblo venezolano, pues en muchos sectores de Cumaná racionaron la venta del pernil a sólo 1 kilo por familia, lo que resulta insuficiente, y no fueron pocos los hogares que en vez de carne recibieron pellejo, grasa y huesos”.

“Estas fueron las peores Navidades que hayamos podido vivir, sin hallacas, sin pan de jamón, sin pernil y sin juguetes para nuestros niños. En la mayoría de los sectores beneficiados, el pernil llegó atrasado, pues lo entregaron el 30 de diciembre a altas horas de la noche, además de que hubo irregularidades en su precio, ya que lo vendieron a Bs. 40.000 el kilo y luego de cancelado lo bajaron a Bs. 10.000, donde a muchas familias no se les reembolsó el dinero restante, sino que quedó como depósito para el próximo kit de alimentación”, expresó Lunar.

A juicio de los informantes, esto demuestra una enorme falta de organización y pone en entredicho la eficacia en el abastecimiento de alimentos que pregona el Gobierno Bolivariano, ya que en algunas comunidades distribuyeron a razón de 1 pernil entero de 8 o 9 kilos para 8 familias, quienes debieron agruparse e ingeniárselas para cortar la pieza de cerdo, que además vino con hueso y congelada.

“Fue toda una odisea que puso a correr a los cumaneses en la víspera del último día del año, porque además la venta se anunció de imprevisto y muchos no disponían del dinero, que en algunas comunidades lo exigían en efectivo, sin considerar la escasez de papel moneda que desde hace más de un año afecta a los venezolanos. No cabe duda de que esta fue una triste Navidad, provocada por las erradas políticas económicas del Gobierno, que esperamos no vuelva a repetirse”, completó el dirigente indígena Jesús Valdez.