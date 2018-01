2018 Año De La Libertad

Lcdo. Pedro Segundo Blanco (*)

Se fue el peor año de nuestra historia republicana en todos los sentidos, fuimos testigos presenciales de más de 150 asesinatos a mansalva de jóvenes y ciudadanos a manos del régimen de Nicolás Maduro y su banda de maleantes; presenciamos la detención inescrupulosa, ilegal e injustificada de miles de compatriotas que protestaban y exigían un mejor país, democracia, elecciones libres y libertad para los presos políticos; instauraron el FRAUDE y los asaltos electorales, como fórmula para mantenerse en el poder, convocando mataderos comiciales que les permitiera burlar la soberanía popular e instalar una supuesta Constituyente, que no es otra cosa que una montonera de inquisición y asesinato de la institucionalidad y las instituciones, para lograr el secuestro total de la sociedad; sembraron la desesperanza y el terror, para provocar que más de dos millones y medio de compatriotas abandonaran con lágrimas la patria que los vio nacer; desmantelaron el aparato productivo nacional, para generar la peor escasez de alimentos, medicinas y bienes y servicios jamás vivido por nuestro pueblo, desde el descubrimiento en 1492, hasta convertirnos en un pueblo envilecido y miserable que hurga en la basura, para buscar que comer; pulverizaron la moneda a extremos desastrosos e inimaginables, ya que el Bolívar fuerte que ellos mismos decretaron, eliminándole tres ceros al anterior, no sirve para prácticamente nada, porque el proceso hiperinflacionario que indujeron y vivimos los venezolanos, hace inalcanzable la adquisición de los pocos productos de primera necesidad que se consiguen, al punto que para comprar un café pequeño, se necesitan por lo menos 10.000 bolívares de esos, o sea 10.000.000 de los anteriores, razón que los llevará a eliminar nuestra moneda y crear el petro, el panal etc., aunque se hacen llamar “bolivarianos”; acabaron definitivamente PDVSA y la otrora pujante empresa petrolera, calificada y reconocida como una de las tres más importantes del planeta, ya sólo produce directamente 800.000 barriles diarios, porque el otro millón, es extraído por las empresas y consorcios internacionales a quienes les han entregado nuestra riqueza de los hidrocarburos; permitieron la total injerencia, intervención e invasión cubana, china, rusa e iraní en Venezuela, entregando la soberanía de la nación, echando por tierra el discurso y ese cliché del cual tanto alardearon y alardean y para demostrar su carácter “humanista” y “socialista” eliminaron de un plumazo las Alcaldías Metropolitana de Caracas y del Alto Apure, dejando sin trabajo, salarios y aguinaldo a los miles de trabajadores de esas instituciones consagradas en la Constitución de 1999 y electas por el pueblo.

Quebraron y empobrecieron al País más rico de América y el mundo y todavía tienen el tupé de aparecer como si aquí no está pasando nada, que todo marcha bien y a punto de cadenas y de propaganda, como lo hicieron las tiranías más cruentas y destructoras de la humanidad, seguir engañando a venezolanos y extranjeros, pero las fatales navidades 2017 y el caótico y oscuro año 2018 que comienza, están encendiendo las luces de la verdad y del patriotismo verdadero, porque el pueblo que estaba sedado, comienza a despertar del sueño y la mentira comunista. Las protestas comienzan a dar la hora, la inconformidad se hace manifiesta en todos los sectores, comunidades, amas de casa y trabajadores públicos comienzan a reaccionar y protestar, sólo falta que nuestra dirigencia democrática interprete esta realidad, articulemos una plataforma de lucha, incorporemos a todos los sectores del país, pongamos a Venezuela y la democracia como el único objetivo y acompañemos las manifestaciones y demandas de ese pueblo descontento e indignado, para darle la estocada final a esta desgracia llamada comunismo, disfrazado de socialismo del siglo 21.

