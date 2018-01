¡Hambre, saqueos y división en la Mud!

El diálogo se debilita.

El clima de agitación social con que ha comenzado el año 2018, podría afectar los posibles acuerdos que gobierno y oposición buscan alcanzar entre el 11 y 12 de enero en República dominicana. Y es que un efecto de esa conflictividad marcada por el hambre y los saqueos, pareciera ser la renuncia del diputado de Un Nuevo Tiempo (UNT), Timoteo Zambrano, quien mediante una carta pública a la ciudadanía, informó su salida del diálogo entre el Gobierno y la oposición, postura que siempre ha defendido como una salida visible a la actual crisis por la que atraviesa Venezuela. En ese sentido Zambrano expresó que él nunca ha apoyado las actitudes poco democráticas, o el afán por derrotar al gobierno en una vía diferente a las urnas, por eso siempre consideró el diálogo como una solución. La posición de Zambrano obedecería según su propio dicho, a que “fue vetado por la Mud para ejercer la presidencia de la Asamblea Nacional y acusado de ser “un colaboracionista” para sostener en el poder al gobierno de Nicolás Maduro. “Por defender estas ideas con coherencia, he sido vituperado y denostado como supuesto colaboracionista con el gobierno” chavista. Reseñó Zambrano en su carta de renuncia. Al diputado le hace ruido que lo acusen de complicidad con el gobierno venezolano, cuando son los mismos partidos los que le piden “frecuentemente” mantener la comunicación con el chavismo en el reclamo de muchos temas de interés. “No sirvo para buscar acuerdos secretos y pretender ser un radical impoluto ante el pueblo”. Además, agregó que cuando él hace un diálogo, lo hace en privado y público también, porque no le gusta aparecer como un guerrero con antifaz ni con doble moral. El diputado resaltó que “el verdadero liderazgo no es engañar” y lamentó que los guerreros radicales de micrófono luzcan tan mansos en acuerdos bilaterales a puerta cerrada. “El pueblo de Venezuela merece otra política, merece POLITICA y políticos. No necesitamos ni falsos héroes, ni mártires hijos del pueblo y víctimas de la no política”, reza parte del comunicado “Censurado como he sido, por algunos de los que nos sentamos juntos, en la delegación para la negociación en República Dominicana, debo, por coherencia sentirme censurado también en esa tarea y por tanto renunciar a ella”. Deseo fervientemente un Acuerdo por Venezuela. Deseo el éxito en la negociación de República Dominicana, lo merecen los venezolanos. Sin acuerdo iremos al abismo, con acuerdo empezará la rectificación histórica que tanto necesitamos’’. ‘’Pues así sea, que tengamos ese ACUERDO. Que nadie ponga excusas. O al menos que nadie diga que la culpa fue de los colaboracionistas, como nos denominan algunos a quienes nunca concebimos la política, como una confrontación sin fin. Sí, siempre estaré dispuesto a dar la mano a mi peor adversario y a llegar a un acuerdo, aún no perfecto, antes que impulsar una batalla que nos destroce, aunque se perciba seguro que la gane”. Ha detallado el diputado de UNT.

¿Quién genera la conflictividad social?

A la evidente división que existe en la oposición venezolana, rodeada de una serie de acusaciones mutuas e intrigas entre quienes están de acuerdo en dialogar con el gobierno y quienes desean una salida más violenta y rápida como la intervención militar o el estallido social, se ha agregado un nuevo elemento a la crisis nacional: los saqueos producto de los altos precios con que arrancó el año. Sin embargo, tanto el gobierno como la oposición aseguran que los saqueos a comercios, gandolas, galpones y cadenas de supermercados son organizados por grupos dirigidos de uno y otro bando. Para el gobierno los saqueos no son por hambre, porque los que participan en esas ilegales actividades roban licores y no alimentos. En ese contexto, han acusado a la “derecha” de organizar una situación de caos nacional para sabotear los esfuerzos de diálogos que se llevan a cabo en República Dominicana para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad y paz política y social en el país que permita el impulso de la economía. Pero el sector denominado radical de la oposición piensa todo lo contrario, en ese sentido, el diputado a la Asamblea Nacional, Ismael García, aseguró que el presidente Nicolás Maduro, administra la crisis con medidas “perversas y erradas”, como los saqueos organizados a la red de supermercados privados del país. “Nicolás Maduro administra el hambre y los últimos días de su miseria, con medidas perversas y erradas, como los saqueos organizados orquestados desde el alto gobierno, a la red de supermercados privados del país. Estas atrocidades, no sólo actúa gente con hambre, sino que se propician actos vandálicos”, dijo. Otro que acusó al gobierno de propiciar un clima de inestabilidad social, para levantarse de la mesa de diálogo fue el excandidato a la Gobernación del estado Bolívar por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Andrés Velásquez, quien aseguró que en el proyecto de reforma constitucional que adelanta la Asamblea Nacional Constituyente “fue derrotada, porque ya se proponía la eliminación de la propiedad.” Asimismo, el parlamentario indicó a través de su cuenta en la red social Twitter que ahora el presidente Nicolás Maduro “la materializa atacándola directamente mediante saqueos“. Y es que durante el fin de semana se registraron saqueos en varias zonas del país y la fiscalización por parte de la Sundde a las cadenas de supermercados del país, ordenándoles bajar los precios de los productos.

México y chile se quieren levantar.

A lo pugna interna producto de la división de la Mud en torno al proceso de diálogo se le sumó ayer las declaraciones de los cancilleres de México y Chile, Luis Videgaray y Heraldo Muñoz, respectivamente, quienes está semana analizarán si participarán en la nueva fase de la negociación entre el gobierno y la oposición prevista para el 11 de enero en República Dominicana. Videgaray dijo que él y Muñoz enviaron una carta al presidente dominicano, Danilo Medina, en la que manifestaron su inquietud por las recientes actuaciones del Ejecutivo Nacional. “Hasta diciembre vimos un diálogo serio entre el gobierno y la oposición y está previsto que participemos en la tercera ronda. Sin embargo, hemos visto decisiones del gobierno no coherentes con la mesa de negociación. El canciller de Chile y yo enviamos una carta al presidente Medina en la que exponemos esta situación. Creemos que solamente a través de la negociación política se podrá llegar a una solución pacífica de la crisis extraordinariamente grave que hay en Venezuela, una crisis del orden democrático y una grave crisis social”, señaló Videgaray en declaraciones replicadas por la cuenta de Twitter de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Aunque el funcionario reconoció los esfuerzos del presidente Medina “por una conducción de buena fe, imparcial, generosa del proceso de negociación”.

Borges también debe irse.

Para el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, representante del Ejecutivo en la negociación, la permanencia de Julio Borges en la mesa de diálogo ya no es “necesaria” al dejar de ser presidente de la Asamblea Nacional. “La salida de Julio Borges de la presidencia del Parlamento implica su exclusión del proceso”. Exigiendo que el nuevo jefe del Legislativo, el diputado Omar Barboza se sume al proceso en Dominicana. “Suponemos que Omar Barboza sustituirá a Julio Borges en el proceso de diálogo. Ya Borges no tiene nada que hacer en República Dominicana. 6 días de diálogo y 16 días en la playa”, afirmó. Rodríguez dijo que el gobierno está preocupado por “la pelea de perros que hay en la oposición” y porque se desconoce quiénes serán sus voceros en las reuniones de la próxima semana.

Viene un control social.

El jefe de la fracción parlamentaria de la oposición en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Juan Guaidó, aseguró ayer que las inspecciones del Gobierno venezolano a varias cadenas de supermercados forman parte de un “plan sistemático” para el “control social”. “Alertamos a todo el pueblo de Venezuela, este es un plan sistemático de este gobierno, de este régimen de cara al control social (…) hacernos depender absolutamente del Estado, un estado que ya nos saqueó que ya nos robó”, indicó Guaidó. El diputado dijo esto en referencia a las inspecciones que realiza la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) que ordenó bajar los precios a 26 cadenas de supermercados en el país. Guaidó señaló además que el Gobierno de Nicolás Maduro pretende “acabar con la zona de distribución” y denunció que ha destruido la producción nacional. El diputado pidió a la Comisión de Política Exterior del Parlamento “levantar una alerta internacional de lo que está sucediendo, cómo siguen atacando a la empresa privada, al aparato productivo, el estado de Derecho, la propiedad privada en Venezuela”. Según el representante de la Sundde, William Contreras, la orden de bajar los precios se dio porque comprobaron “que en las grandes cadenas estaban remarcando precios sin ninguna justificación”. “Destruyeron el aparato productivo, nos quieren hacer depender de una caja, de una bolsa, de una lista, de un carnet (para obtener alimentos). Nos quieren hacer depender de supuestos favores que no lo son, que se paga del dinero del Estado, que se paga con su dinero venezolanos”, agregó.

Venezuela en medio de una guerra mediática.

Ante el agitado clima que vive el país a comienzos de año, el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que las grandes corporaciones de Estados Unidos generaron 3.880 noticias negativas en 2017, como parte de la guerra mediática contra el Gobierno Bolivariano, que son replicadas por los medios nacionales adversos a su gobierno. “Es una propaganda de guerra, una guerra mediática sin lugar a duda”, denunció el mandatario venezolano. “Se descubrió en esta investigación que desde las agencias de noticias, la Agencia Reuters que más produce noticias negativas contra Venezuela con el 60% de noticias que son colocadas en The New York Time, seguida por Associated Press con 31% con la mayor colocación en medios como el Washington Post, Miami Herald y ABC News. Generan la noticia, el reporte, como una guerra mediática sistemática y luego la reproducen en la prensa, en la televisión, en la radio”, recalcó.

Al respecto, instruyó al ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y al ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza; a convocar a una rueda de prensa para explicar la verdad de Venezuela ante el mundo sobre esta arremetida mediática dirigida desde Washington. Maduro, aseguró que la rueda de prensa se realizará para “despertar conciencia en el mundo, en nuestro pueblo, crear consciencia, valores en nosotros mismos. En la campaña mundial que hemos derrotado, que estamos enfrentando”. “Yo llamo a defender toda la verdad de Venezuela ante el acecho”, agregó.