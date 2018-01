MI COMPROMISO ES CON LAS COMUNIDADES

Realidades – año 2018

Félix Rodríguez

Ha sido evidente la situación que nos dejó el año 2017. Ahora iniciamos otra etapa, sin embargo, debemos tomar y estar consciente de la realidad por donde tenemos que transitar. No obstante, han surgido los análisis usando diferentes criterios e intenciones. Tanto en el ámbito político como económico, los objetivos, en ocasiones son bien diferentes. Se podría concluir que existen algunas coincidencias, que a mi parecer deben ser utilizadas para situarnos en el contexto más cerca a la realidad.

Políticamente nos permitimos decir que, dado a los resultados electorales y respuesta de los ciudadanos, el gobierno nacional comprueba que sus acciones han dado los resultados esperados. (Paz política, y estructura de estado favorable al Gobierno). Véase el discurso del presidente Maduro. Se logro crear la plataforma constitucional para reformar la constitución vigente y lanzar elecciones tanto de Gobernadores como alcaldes, ganando con abrumadora mayoría los objetivos propuestos. Esa realidad será usada como conclusión política del año, y de base para hacer proyecciones para el año 2018. Sin embargo, sería bueno recordar que lo que fue bueno en el pasado no garantiza que ha futuro sea lo mismo.

La economía ha seguido dando que hacer, los índices inflacionarios y especulativos han continuado, y las consecuencias tienden a debilitar la gestión del gobierno. He allí por donde se tendría que comenzar, lo inmediato es tomar acciones de respuestas rápidas, a fin de solventar la problemática de salud y alimentación. Cuestiones que lucen reservadas al pueblo en cuanto a un desencadenamiento de hechos no buenos para nadie. Ante tantas necesidades, el gobierno se propone comenzar a hacer un plan de desarrollo 2018-2024.

En ese sentido nos corresponde aportar, y en mi caso particular, que todo no debe empezar sin antes revisar la realidad de los dos planes anteriores, siendo uno de ellos denominado legado del presiden Chávez. Lo menciono en el sentido de llamar al orden y no continuar lloviendo sobre lo mojado. Los tópicos tratados en el plan ” Legado del Presidente Chávez “(2012-1018), tomaron como base de recursos los provenientes del petróleo. Ahora la situación cambia y todo debe comenzar por la realidad (Producción actual de petróleo, relaciones con otros países, deuda externa e inflación, entre otros aspectos). En ese sentido tenemos o debemos considerar dos cosas: primeramente, la bondad absoluta del plan y en segundo lugar la factibilidad de la ejecución.

Lo anterior nos lleva a situarnos en el plano objetivo de lo que deseamos sea nuestra industria de los hidrocarburos (gas y petróleo), esto lo menciono porque se están emitiendo señales distintas, sobre todo con respecto al gas. Se había estimado que el gas en primer lugar, su explotación estaría enfocada a satisfacer la demanda interna y para avanzar en su industrialización, ahora vemos contratos de suministro con dirección a la comercialización exterior (Convenios par direccionar producción a Trinidad y convenio de explotación con los Rusos). La pregunta… ¿Cambio de estrategia? Adicionalmente, sería lo referido al funcionamiento de PDVSA y su Organización, como también a la necesidad de recursos humanos y financieros. El portafolio anterior, estaba dirigido a la construcción de grandes proyectos o nuevos polos de desarrollo (Terminales de embarques, Nuevos mejoradores, Petroquímica, volúmenes de producción que pasaban de los cinco millones de barriles por día, entre otros tanto). la pregunta: ¿Es eso ahora factible?

Por último, estamos en presencia de una nueva etapa con respecto al uso de nuestras reservas de petróleo, serán utilizadas como soporte a la creación de una moneda propia, que según los anuncios vendría a independizar o darle libertad a nuestra comercialización en base al dólar. Como observamos, nuestros próximos años tomará como base el año 2018 y de seguro dependerán de las relaciones dadas en determinadas situaciones, siendo una de ella el grado de educación que se adquiera, en función de modificar nuestra cultura.