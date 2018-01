Aveledo: Negociación debe ir acompañada de otras herramientas políticas

CARACAS.- El exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo, estima que además de la negociación con factores extranjeros debe ir acompañado del rescate del voto y otras estrategias políticas.

Aseguró que entiende las recientes posturas de los gobiernos que han estado en las negociaciones de República Dominicana.

“Yo comprendo y comparto las dudas de los cancilleres de Chile y México, están expresando dudas abiertas y públicas, quisiera transmitirle al Gobierno que es un juego peligroso desprestigiar la negociación, ahorita puede que no la necesitan seguramente más adelante les va a urgir. No hay que pensar que hay solo camino, el voto es uno, la tribuna parlamentaria es otra, la protesta es otra, y la negociación con presencia internacional es otra”.

Aveledo estima que debe haber una combinación de elementos para mejorar la situación de Venezuela. “Si todo esto fuera la realidad de un país que funciona perfectamente, perfecto, no pasaría nada, pero resulta que a todo el mundo le parece que es poco porque se está sufriendo mucho más, el Gobierno se equivoca al subestimar, pensar que el sufrimiento traerá abatimiento no es así, es no conocer a los venezolanos, es un pueblo que aguantan hasta que deja de aguantar como 1958, que había una situación económica pero el no poder expresarse”.

Piensa que la presión por el silencio existe. “Hay gente que se ha sacado el carnet de la Patria, esa humillación que infringes a los venezolanos y pensar que no pasará nada es menospreciar al pueblo venezolano, el camino es el político, el democrático pero con un conjunto de herramientas”.

“Creo que en la Mesa de Diálogo están haciendo un buen trabajo, por lo que me cuentan un gran esfuerzo pero esperamos que la oposición además de Santo Domingo haga algo más este 2018, algo esperanzador, creíble”.