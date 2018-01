Try Out Copa de Oro organizado por la Academia Atlético Camino

Atlético Camino realizará Try Out con miras a la Copa de Oro 2018. | FOTO: Martín Coronado.

Del jueves 10 al sábado 13 de enero, la Academia de Fútbol Atlético Camino está organizando el I Try Out con miras a su participación en la Copa de Oro 2018, evento futbolístico más importante de este año. La cita será en la cancha del Parcelamiento Miranda en horario de 4:30 a 6:00 p.m. en las categorías Sub 14 (2004-2005), Sub 16 (2003-2002), Sub 18 (2001-2000), Sub 20 (1998-1999), aquí los jugadores serán evaluados por un staff de experimentados entrenadores pertenecientes a la organización deportiva.

La Copa de Oro de Fútbol 2018 es un evento de carácter nacional, catalogado como uno de los mejores a nivel nacional, donde una gran cantidad de clubes pertenecientes a todos los rincones del país, se miden con la intención de buscar avanzar y tener un piso estable a nivel de todo el territorio nacional, aunado a eso, es una oportunidad para que la camada de niños y jóvenes sean vistos por los mejores scouts pertenecientes a equipos nacionales e internacionales.

Atlético Camino cuenta con las piezas necesarias para tener una muy buena actuación en la competencia, para ello, se empezará a trabajar con este primer reto como lo es el Try Out, donde se sacarán los mejores talentos, que luego tendrán un ciclo de preparación muy importante con miras a la esperada contienda. Este club viene de lograr muchas metas en año 2017 y para este nuevo año 2018 se esperan mejores resultados que los obtenidos el año pasado, donde los atletas están al mando de los mejores entrenadores de la ciudad.