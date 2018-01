Escenarios cobran legitimidad

Oscar Arnal

El artículo 3 de la Carta Democrática firmada por Venezuela establece que son elementos esenciales de la democracia, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes.

Cuando tenemos, según cifras del Foro Penal, más de 5.400 detenciones arbitrarias desde los sucesos de abril del 2017, y 216 presos políticos; cuando decenas de alcaldes han sido sentenciados y muchos han tenido que escapar al exilio, cuando hay líderes fundamentales de la oposición presos, asilados e inhabilitados; hay una violación permanente a los derechos fundamentales, que castiga a la disidencia y busca sembrar terror en quien se atreve a oponerse al régimen.

De la misma manera el acceso al poder está limitado. Usan el Estado de derecho y lo manipulan para mantenerse a costa de lo que sea. No tenemos ni elecciones periódicas, ni libres ni justas. Se celebran o no (como el revocatorio) solo cuando más convienen al Ejecutivo y en unas condiciones de inequidad absoluta. Toda la logística del Estado y las cadenas de radio y televisión se ponen al servicio de los candidatos del gobierno. Grave que se compran conciencias y se coacciona con el Carnet de la Patria y los CLAPs de manera que la alimentación del pueblo y las ayudas están atadas a por quien se vota.

Tampoco existe separación de poderes. La ilegítima Asamblea Constituyente los asumió todos y está de rodillas ante el inquilino de Miraflores. Lo definitivo, es que a pesar de la coacción desenfrenada, la economía hace aguas al gobierno y lo pone en peligro de perder las elecciones de este año. Esa es la pelea que hay que dar. Que se realicen unos comicios presidenciales sin trampas. Reto cuesta arriba. Ya Jorge Rodríguez ha dicho que si no les quitan las sanciones no habrán. Como si dependieran de la oposición. De no realizarse unas elecciones tal cual lo establece la Constitución, todos los demás escenarios cobran legitimidad.

oscar.arnal@gmail.com

@OscarArnal