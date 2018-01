Para tener patria

(Tercera entrega)

Escuela Autónoma Superior de Educación Indígena “Topoquar Chayma¨

Comarca Universitaria Indígena Topoquar Palma Sola Núcleo Palma Sola

Nicho Etnoecológico Alto Alegre de Topoquar

Sector Vuelta Larga vía La Tacarigua, parroquia Sabana de Piedras,

municipio Caripe, Venezuela

Por el Consejo Rector:

Prof. Ricardo Rafael Guevara

Ahora bien, significa entonces que, de acuerdo a lo planteado anteriormente, hemos vivido siempre en un humillante presente eterno, siendo víctimas históricamente de todos los gobiernos, porque: “observaréis muchos sistemas de manejar hombres, más todos para oprimirlos”, Simón Bolívar, en el Discurso de Angostura; febrero 1819. Puesto que, “un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción”, como también lo señala Simón Bolívar en el citado Discurso de Angostura, “porque la ignorancia es la causa de todos los males que el hombre se hace y hace a otros”, Don Simón Rodríguez. Podemos afirmar entonces, sin temor a equivocarnos que hemos vivido aquí en Venezuela en una sociedad pervertida históricamente que corrompe al hombre, “sujetado al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio; discípulos de tan perniciosos maestros las lecciones que hemos recibido”. Pues, es así como lo afirma Simón Bolívar en el mismo Discurso de Angostura, donde nos muestra una sociedad con sus mecanismos y esquemas irreductibles, principios y tradiciones que no se adaptan a la realidad por ser representaciones de puras ilusiones, vapores de la fantasías como lo afirmara el ilustre cumanés Andrés Eloy Blanco, que se adoptan como realidades propio de una sociedad confundida; lo que corrompe al hombre. Es así, como también lo señala Juan Jacobo Rousseau, filósofo y escritor suizo en lengua francesa de la edad moderna; de igual manera esta afirmación es también compartida, “de que la sociedad corrompe al hombre”, por el Ilustre Educador venezolano Don Simón Rodríguez cuando dice: ¨la naturaleza no hace razas de estúpidos, de esclavos, de pobres ni de ignorantes: la sociedad las hace¨. Pues, de acuerdo a lo planteado por Simón Bolívar, Don Simón Rodríguez y Rousseau es lo que justifica sobremanera, hoy por hoy, el proyecto real de vida del Señor Jesucristo, El Primer Aborigen para poder transformar al hombre de su corrupción, con la finalidad de liberar y salvar a la raza humana de este seductor mundo que pervierte a toda la humanidad, regenerando al ser humano cuando este permita con mucha humildad que la luz de la verdad llegue a su conciencia, cuyo planteamiento de esta salvación para nuestro país lo plantea el propio Simón Bolívar por la necesidad de regenerar a Venezuela cuando dice : “necesitamos trabajar mucho para regenerar el país y darle consistencia. Por lo mismo, paciencia y más paciencia, constancia y más constancia, trabajo y más trabajo para tener patria”; por lo tanto, significa que para poder tener patria primero hay que regenerar el país, pero se logra, como ya se ha dicho con el proyecto real de vida del Señor Jesucristo, porque en ningún otro ser hay regeneración, paz y sanidad, naciendo de nuevo, y así salvar a Venezuela. Es decir, espiritualizar a Venezuela empezando por transformar su Himno Nacional para que verdaderamente glorifique a Dios y no al bravo pueblo. Puesto que, la gloria es para el creador y no para lo creado; por lo tanto, se debe saber que es un insulto al Dios de amor vivo y verdadero seguir glorificando aquí en Venezuela en su Himno Nacional al bravo pueblo, al hombre que confía en su propia fuerza, en su propia sabiduría por no tomar en cuenta a Dios porque no lo conoce, he aquí la gran maldición histórica de los venezolanos, porque “maldito es el hombre que confía en el hombre”; “maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Dios de amor vivo y verdadero”.