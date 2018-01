Central Bolivariana de Trabajadores dispuesta a recibir a la OIT

CARACAS.-La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pautó del 29 de enero al 2 de febrero la llegada al país de una Comisión de Encuesta de la OIT cuyos resultados se discutirán en la reunión de marzo en Ginebra.

Ante esta visita, el vicepresidente de la Central Bolivariana de Trabajadores, Franklin Rondón, aseguró que las organizaciones sindicales están prestas a recibirlos y mostrarles que no hay trabajadores en condiciones precarias o de atropello.

“Sabemos que viene una misión de contacto a Venezuela de la Organización Internacional del Trabajo porque Fedecámaras y Marcelo Máspero y otros grupos fueron a buscar que participaran. Una misión que vamos a recibir, que visiten las organizaciones sindicales, ¿Dónde se están produciendo atropellos, persecución, encarcelamientos, seguimientos?, en ninguna parte. ¿Cuántos son los sindicalistas presos como sucedía en la IV República?, no hay ninguno, pueden decir lo que sea”, dijo.

Estima que Fedecámaras no acata los instrumentos de protección de los empleados. “Ellos no cumplen la Ley Orgánica del Trabajo, porque no aumentan el sueldo, porque no cumplen con los convenios colectivos, todavía continua el decreto de inamovilidad laboral, tenemos una Ley del Trabajo reconocida por la OIT por los derechos y beneficios de los trabajadores”.