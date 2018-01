Expertos: La Sundde está acabando con el sector comercial

Maryolga Girán y Jair de Freitas resaltan que no se puede impactar el salario mínimo y pretender que no se afecten los costos y precios de los productos “lo que pasa es que no se ha tenido una política macroeconómica con respeto al tema salarial”

CARACAS.- La presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de la Confederación Venezolana de Industriales –Conindustria- abogada especialista en derecho procesal del trabajo, Maryolga Girán, advirtió que el panorama laboral para 2018 es preocupante porque continúa la caída de la actividad productiva. “Desde 2015 se han perdido aproximadamente 3 millones de puestos de trabajo”.

Explicó que la ausencia de estadísticas oficiales sobre el desempleo incide en la medición de los datos. “La última medición fue en 2016 y ya estamos en 2018”.

“Por otra parte, un desempleado se considera a aquella persona que esta sin trabajo pero hay muchos que no están buscando trabajo porque están emigrando y eso ha llevado a la posibilidad de que perdamos el bono demográfico porque los que se van son personas de entre 25 y 40 años, el periodo más productivo del ser humano y esos puestos de trabajo quedaron absolutamente eliminados”, precisó.

Calificó de compulsivos los recientes y constantes aumentos del salario minino. “Hay una trilogía que es indispensable coordinar: costos, precios y salarios. Si ti impulsas cualquiera de los tres unilateralmente, indudablemente se ocasiona una distorsión inmediata, tú no puedes impactar el salario y pretender que no se afecten los costos y precios, lo que pasa es que no se ha tenido una política macroeconómica con respeto al tema salarial”.

Las recientes acciones de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos -Sundde- están condenando a muerte al sector comercial. “Si impactas los costos a nivel de supermercados cómo no vas a impactar en los precios y, si además el gobierno expropia la mercancía de los comerciantes y la remata con precios incoherentes, sin tomar en cuenta el costo de reposición ¿Quién va a pensar que en el sector comercio se va a reponer mercancía a un precio muchísimo más elevado al rematado por la Sundde y va a continuar esta espiral, sumada a los aumentos del salario”.

Por su parte, Jair de Freitas, abogado con especialidad en derecho laboral, denunció que el gobierno ha manipulado el indicador relativo a la tasa de desocupación “y no presenta cifras porque no le interesa que esos resultados se sepan. La política laboral en Venezuela no fomenta la creación de empleo sino se fundamenta en la prohibición de los despidos y, en la medida que se cierran las fuentes de trabajo, se va impidiendo que esas personas tengan acceso a un empleo formal y que gocen de beneficios como las prestaciones sociales y la seguridad social, etc”.

Freites destacó que el Estado venezolano pretende impedir que la tasa de desempleo se incremente impidiendo el despido a través de mecanismos que como la inamovilidad laboral. “Cuando una persona consigue un trabajo formal lo que obtendrá es un beneficios nimios con un salario solapado, con beneficios mínimos establecidos en la ley porque las empresas también están muy golpeadas y solo le quedaría el mercado informal”.

