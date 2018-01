MUD en Sucre está más unida que nunca

Rueda de prensa con dirigentes de la MUD

Joanne Jesús González

Cumaná

Robert Alcalá, vocero de la oposición señaló que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el estado Sucre, está más unida que nunca. El representante de los sucrenses en la Asamblea Nacional (AN), aseveró que desde el exterior arremeten en contra de los dirigentes de la derecha venezolana.

Dirigentes de varias organizaciones políticas agrupadas en la MUD en la Entidad, asistieron a esta rueda de prensa que se realizó en la casa de Acción Democrática.

Alcalá, señaló que los diputados tienen más de un año sin cobrar, “tenemos que irnos en cola para cumplir con nuestro deber todas las semanas en la sesiones de la AN”. Este es el único país en el mundo donde los asambleístas no tienen inmunidad.

Igualmente, dijo que las personas que buscan culpar a la AN, MUD o dirigentes de la oposición de la crisis que vive el país le están haciendo un gran favor al Gobierno.

Afirmó, que hay personas que se hacen llamar “guerreros del teclado” que se encuentra en Miami y desde allá arremeten en contra de la MUD. Algunos de eso actores y periodista venezolanos están financiados por el Ejecutivo, para decir mentiras.

“Los destructores del teclado, no dicen que los diputados a diario son asediados por el Sebin, no dicen que hordas chavistas van a diario a la sede del parlamento venezolano a impedir la entrada de los diputados”, expresó el representante de los sucrenses en la AN.

Subrayó, que el gran culpable de la crisis que se vive en el país en materia social y económica es el Gobierno Nacional que encabezó Hugo Chávez y hoy dirige Nicolás Maduro.

El líder adeco hizo un llamado a los guerreros del teclado a dejar de mentirles al pueblo y de crear falsas expectativas. Algunos plantean que la solución es nombrar un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde el punto de vista constitucional el parlamento venezolano no tiene las posibilidades de nombrar un TSJ y CNE, porque no están vencidos los lapsos de los magistrados y rectores

Los disputados no van a violar la Constitución de la República de Venezuela, los dirigentes que están actuando en base a mentira, le están haciendo un favor al Gobierno, nos reunimos en la MUD y una de las conclusiones que llegamos es que hay que hablarle claro a la gente, concluyó Alcalá.