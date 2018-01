¿Réquiem a la tercera edad…?

La Constitución Nacional, en su artículo 80, establece que el Estado venezolano debe respetar la dignidad de los adultos mayores y garantizarles la atención integral y la seguridad social. Sin embargo, esas obligaciones hoy parecen letra muerta por las necesidades que padece esa población, agobiada por una pensión insuficiente, unas medicinas escasas a precios dolarizados y una mala alimentación que los coloca en una situación de vulnerabilidad ante las enfermedades. Según las estadísticas oficiales el 90% de la población adulto mayor está pensionando con un salario mínimo homologado a los trabajadores activos, además de los bonos que otorgan las misiones que protegen al adulto mayor. Sin embargo, ya son frecuentes las protestas de los adultos mayores en las calles exigiendo protección ante la insuficiencia de la pensión, siendo un clamor su aumento con la realidad económica que se vive en la calle, poniendo a este segmento de la población en un grave riesgo de desaparecer en muy corto tiempo. Por lo que llegar a viejo en Venezuela, al parecer se ha vuelto un problema, cuando en otro país constituye una bendición. Y es que llegar a la denominada tercera edad en época de crisis no parece ser tan fácil, pues las enfermedades y recientemente la delincuencia se han asegurado de que una parte de la población no supere la barrera de los 50 años. A pesar que la tercera edad comienza para las mujeres en Venezuela a partir de los 55 años mientras que los hombres deben superar las seis décadas de vida. Este rango es válido para trámites bancarios, pensiones por vejez y transporte público. Aunque el gobierno revolucionario maneja datos de que nueve de cada diez venezolanos de la tercera edad están inscritos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), por lo cual reciben su pensión un 90% de la población. Hoy la realidad pareciera ser peor que la vivida en la cuarta república, porque los adultos mayores están sufriendo un mundo para comprar alimentos y medicinas con sólo un poco más de 500 mil bolívares mensuales, cuando la comida y remedios se llevan en un tajo la pensión. Por ello, para muchos expertos, se está violando flagrantemente el artículo 80 de la Constitución Nacional. Muchos han sido los programas desarrollados por el gobierno, a través de la Misión “Por Amor Mayor”, donde los “abuelos” han sido incluidos en planes de atención médica-integral, beneficios en transporte público, incluyendo el aéreo, recreación y esparcimiento; sin embargo la falta de divisas, la ineficiencia de las instituciones de seguridad social y la severa crisis económica que vive el país, le ha derogado de un sólo plumazo esos derechos constitucionales y los logros que en época de revolución habían conquistados. La tercera edad hoy es una población vulnerable, que ha quedado a la “buena de Dios”, por no poder alimentarse adecuadamente y cumplir un tratamiento médico que muchas veces es de por vida, por no conseguirse los medicamentos que le son prescritos ni siquiera en el Seguro Social. Otra de las preocupaciones que hoy tiene la población de la tercera edad en el país, es el elevado costo de las medicinas, especialmente las prescritas para las llamadas enfermedades crónicas y catastróficas, que se encuentran “dolarizadas”, a pesar de ser importadas a un dólar a 10 bolívares, llegando a costar un antibiótico hasta dos millones de bolívares, según la marca y los miligramos, así como fármacos para la tensión, el cáncer, diabetes y otras enfermedades degenerativas propias de la vejez. Para los economistas, esta elevación “inclemente” de los precios de los medicamentos está afectando a dos sectores vulnerables de la población, a niños y adultos mayores, sobre todo a esta última que deben tomar diariamente diversas medicinas para tratar múltiples enfermedades. Y si no lo hacen se van a morir de mengua. Las continuas protestas de los “abuelos” buscan exhortar al gobierno a no dejarlos morir por falta de un alimento o un medicamento en el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Recientemente el gobierno ha ajustado las pensiones al nuevo aumento salarial, y busca atenderlos directamente en los tratamientos que necesitan para sobrevivir, pero la crisis, la insuficiencia de divisas, la dependencia importadora del país y la deuda con los principales laboratorios farmacéuticos del mundo, hacen difícil una solución a corto plazo para la población de la tercera edad. El convenio con la India para enviar medicinas nunca se logró. Ahora la nueva esperanza para los “abuelos” es Portugal que se ofreció a enviar medicinas para tratar enfermedades crónicas y agudas. Ojalá que no pase como los perniles, que nunca llegaron. Porque sin querer ser alarmista, la profundización de la crisis, que prevén muchos economistas, seguramente impactará con mayor fuerza a los hombres y mujeres de la tercera edad, quienes históricamente han sido las primeras víctimas en conflictos bélicos, desastres naturales o en países bajo crisis hiperinflacionaria, tal como sucedió en la Alemania de los años 30, donde los ancianos comenzaron a morir como moscas, porque la prioridad en los hogares ante los altos precios era alimentar y curar a niños y personas más jóvenes…

Compartir