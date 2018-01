“Primicias”     

Hoy se cumplen 6 años que murió el periodista Alí López quien aparece aquí junto al Ex Gobernador Eduardo Morales Gil, su esposa Zorca y Pedro Lucas.

Llegó el mejor día de la semana, llegó el viernes…PRIMICIA: Aquí estamos de nuevo con ustedes después de las tradicionales vacaciones decembrinas…PRIMICIA: Se dedica esta edición al periodista amigo Alí López Atienzo al cumplirse hoy 6 años de su fallecimiento. Había nacido en Coro, estado Falcón. En 1987 trabajamos junto a él en el Diario Provincia. Su esposa Amarilis cada vez que preparaba sopa de caraotas nos invitaba a su casa en Urb San Miguel y allí almorzábamos junto a toda esa bonita familia…PRIMICIA: Ayer cumplieron 28 años de casados William Bracamonte y su esposa Nancy…PRIMICIA: El futbolista cumanés Anthony Blondell (20) quien vive en el Barrio la Trinidad y se formó en el equipo criollo Cesarger se va a los Estados Unidos para jugar en la MLS. Suerte…PRIMICIA: Ayer amaneció robada la emisora Musical 100.3 FM…PRIMICIA: Hoy se cumplen 18 años que murió el Ex Diputado copeyano Eudoro González…PRIMICIA: Nos dijo Liu, dueño del Supermercado Royal Automarket que dicho establecimiento no está cerrando sus puertas, sólo están remodelando…PRIMICIA: El partido Copei cumplirá mañana 72 años y los celebrará con una misa en la Iglesia Santa Rosa a las 9.30 AM…PRIMICIA: Mañana se cumplirán 17 años que murió el empresario casanayero Eligio Velásquez, presidente de Eliveca…PRIMICIA: Este domingo a las 5 p.m. será la bajada de Santa Inés, Patrona de Cumaná…PRIMICIA: El domingo se cumplirán 25 años que murió la carupanera Mari Sonia Cova, Ex Directora de Cultura del estado Sucre. Allí ella fue mi jefa y gracias a ella viajé por primera vez a Mérida el año 1989 junto a una delegación de 35 personas que ella misma encabezaba y que también integraban entre otros Don Luis Mariano Rivera con quien nos tocó compartir habitación por 3 días en la Posada La Loca Luz Caraballo, que queda frente a la Plaza Sucre merideña…PRIMICIA: La Brigada infantil y juvenil del Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos de Cumaná anuncia que están abiertas las inscripciones para nuevos miembros. Deben ser niños o adolescentes entre 8 y 17 años. Para mayores detalles llamar al Sargento José Mila de la Roca (0293)-467.12.22 y 0416-683.90.86…PRIMICIA: El lunes será el Día del Educador, motivo por el cual los educadores de Cumaná celebraran desde hoy (9 AM) con actividades deportivas en el Colegio de Profesores y el lunes (8 AM) misa en la Iglesia Santa Inés y luego (10 AM) ofrenda en la plaza Bolívar teniendo como orador al Prof. Simón Patiño… PRIMICIA: El martes se cumplirá un año que quedó fuera del aire la emisora Radio Carúpano. Ese mismo día se cumplirán 6 años que murió el maestro de la danza Domingo Renault…CUMPLEAÑEROS DE LA SEMANA: Hoy, Luis del Valle Hurtado (El Diablo de Cumaná), médico Héctor Tovar, Prof. Ramón González (Urb Cumanagoto), Radioperador Gabriel Stancheri, Capitán César Flores, Lcdo. José Jesús Lugo Granados, Prof. Yolet de Navarro, cantante Daniel, La Revelación y nuestro amigo en silla de ruedas Jesús Carvajal (Tataracual)…EL CHISTE LOCO. Un pollito estaba llorando, un amiguito le preguntó que porqué lloraba y el respondió “Lo que pasa es que mi mamá gallina salió desde ayer para un sancocho y todavía no ha regresado”…HASTA EL VIERNES…HIJO HIJO seguirá informando (0414-777.62.34)