Rebelión popular en marcha

Lcdo. Pedro Segundo Blanco (*)

Más de 120 saqueos en Sucre, Monagas, Bolívar, Miranda, Guárico, Mérida, Trujillo, Carabobo, Anzoátegui, Delta Amacuro, Zulia, Portuguesa, Cojedes, Barinas y varias carreteras y autopistas del país; media docena de compatriotas fallecidos y otros desaparecidos, intentando salir de Venezuela desde las costas falconianas hacia Curazao huyendo de la agonizante crisis que azota la nación; más de 300 protestas en toda la geografía nacional por alimentos, medicinas, bajos salarios, energía eléctrica, repuestos, alto costo de la vida, aumento de los pasajes, etc., inflación de 2.566% en 2017 la más alta de todos los países del universo y proyectada a 30.000% para este año; peligrosos motines en las cárceles por comida y reos exigiendo traslados; decenas de efectivos castrenses detenidos en Fuerte Tiuna y en otras unidades militares por exigir comida y negarse a salir a cumplir órdenes de patrullar en las calles; Palacio de Miraflores y varias ciudades militarizadas, ante el temor de una REBELIÓN POPULAR, es el explosivo escenario de los primeros 13 días de este “venturoso” 2018, que según Maduro y sus principales alabarderos, será el año del despegue económico y de convertir a Venezuela potencia.

Con el agua al cuello, sin respuestas concretas que asomen alguna esperanza de solución a los problemas que se agravan cada día, los responsables de la desgracia, reinciden en su terquedad y su ceguera al mantener el modelo fracasado y para colmo de su irresponsabilidad, se enfrascan en querer hacer ver que son otros, que nada tienen que ver con la conducción del país, los responsables o culpables de sus equivocadas y nefastas actuaciones. No entienden que las farsas electorales montadas el año pasado con la montonera Constituyente, las Regionales y las Municipales, fueron una ínfima ilusión pasajera, que lejos de generar soluciones y tranquilidad en la población, lo que ha traído es más frustración y desencanto, hasta en quienes hastiados por el hambre y la angustia, recibieron las dádivas y los bonos navideños para acompañarlos en esas tropelías, pero apenas unos días después, se encuentran con la realidad y también reaccionan contra el estado de cosas que a ellos también los agobia.

El régimen acorralado por sus propias torpezas y empeñado en imponer el comunismo y el control total de la sociedad ya no encuentra a que recurrir para seguir engañando al pueblo venezolano, han sido 19 años de mentiras, engaño, populismo corruptor, destrucción, chantajes, intimidación y compra de votos y conciencias, pero la cuerda no da más para seguirla alargando y como última carta se la juegan con la oferta, engañosa también, del dinero virtual o de computadoras de la criptomoneda, que es un nuevo fraude a los venezolanos, sobre todo para el de a pie, que ni un CPU tiene en su rancho y con el supuesto Petro que sustituiría al pulverizado Bolívar, que según Maduro y sus premios Nóbeles de economía serán sustentados en las reservas petroleras que no han sido extraídas y que muy probablemente bajo este régimen, no podrán extraerse, porque también quebraron PDVSA. Maduro, Se le acabó el tiempo y la fuerza de la realidad convertida en REBELIÓN POPULAR los echará del poder.

