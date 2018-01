MI COMPROMISO ES CON LAS COMUNIDADES

Riesgo político – necesario resolver

Félix Rodríguez

Es conveniente situarse en los aspectos comunes de una sociedad, en función del bienestar de sus ciudadanos. El riesgo político se refiere a la posibilidad de que no se alcancen los objetivos de una determinada acción económica, o estos se vean afectados, debido a cambios y decisiones políticas de los gobiernos. En otras palabras, se puede definir el riesgo político como el riesgo financiero asociado a factores que no son propios del mercado como políticas sociales (empleo, políticas fiscales, políticas monetarias, políticas de desarrollo, etc.) o eventos relacionados con inestabilidad política (ataques terroristas, guerras civiles, revueltas populares, etc.).

Se puede hablar de dos niveles de riesgo político: nivel macro y nivel micro. A nivel macro, el riesgo político tiene un impacto similar para todos los inversores extranjeros a un determinado país. A nivel micro, se verían afectados nichos de mercados concretos o determinados sectores financieros, incluso se puede hablar de riesgos políticos asociados a un proyecto y empresa.

Estamos en medio de una coyuntura donde la parte política ha venido teniendo importancia en las definiciones financieras, en función de restablecer el normal desenvolvimiento del pueblo y los mecanismos de desarrollo futuro, de acuerdo con el mejoramiento de las nuevas generaciones con respecto al contexto del resto del mundo.

Los proyectos de generación de producción de rubros necesarios para la vida conjuntamente con los de servicios y facilidades, requieren ser activados; por ende necesitan de recursos humanos e inversiones. No obstante, cuando analizamos lo que ha venido ocurriendo con el desarrollo del país y las inversiones, obtenemos como resultados que el Estado, que es el principal inversionista, se encuentra impedido, visto desde el punto de vista de lo necesario. El balance indica que los mismos no son suficientes.

Las causas de los errores del pasado, por efectos no calculados ante un escenario de caídas de precios del petróleo y la deuda contraída, nos sitúan en la necesidad de obtener recursos, para de esa forma poder avanzar. El escenario presente se ha venido agravando por la actuación de factores políticos con aspiraciones egoístas de poder, en conjunto con acciones inescrupulosas de los que se aprovechan para hacer negocios, bien sea vía corrupción o tráfico ilegal de mercancías.

De hecho, el escenario político presente, viene a constituir uno de los factores mas importantes, el cual es considerado para poder solventar lo financiero, en relación del riesgo de los que invierten . En nuestro caso para reestructurar la deuda y corregir la capacidad de invertir. Por un lado, el gobierno requiere de la inversión social y por otro lado atraer inversionistas en nuevos proyectos para la generación de productos y en consecuencia de empleos.

Todo esto visto desde el punto de vista de una actuación en conjunto, en función de la Patria, con elevado sentido, se debe buscar la conciliación política, reestructurar el funcionamiento y capacidad de producción de PDVSA a corto plazo. De esa forma disminuir el riesgo país y crear las condiciones para ser atractivas las inversiones. Por supuesto, sin olvidar la creación de un modelo económico que prevea los riesgos y planifique en consecuencia.

Sólo en épocas más recientes, las empresas comenzaron a prestar atención a los análisis de factores políticos a la hora de proyectar sus políticas de inversión en las zonas más turbulentas del globo. Venezuela sigue siendo un país donde los inversores ponen sus ojos, pero reclaman estabilidad política y disminución de turbulencias sociales, a fin de que las empresas tienen que tener elementos que le permitan un cierto grado de atenuación del riesgo país. En ese sentido, el análisis de riego político es una herramienta fundamental a la hora de tomar decisiones en materia de inversiones.

En cuestión, el llamado es para que las organizaciones políticas centren sus actuaciones, en los verdaderos principios de querer a un país. Que sea el pueblo que juzgue sin que sea necesario crear escenarios de riesgo, que para nadie es bueno como principio.