¡Cayó el más buscado!

El más buscado

Desde mediados de 2017, el nombre de Óscar Pérez ha sido uno de los más mencionados en la opinión pública de Venezuela. En medio de las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, el ex inspector del Cicpc sobrevoló un helicóptero en el centro de Caracas. Disparó tiros y dos granadas. En la unidad aérea, un compañero de Pérez sacó una bandera que decía “Art. 350. Libertad”, consigna utilizada por manifestantes que adversan al oficialismo. Posteriormente, el gobierno emitió una alerta nacional e internacional para dar con la captura del ex funcionario. El propio Cicpc lo anunció como el hombre más buscado del país y ofreció recompensa por su captura. Óscar Pérez ha sido centro de duda, crítica e inspiración para los disidentes del gobierno. Algunos consideran que su figura es un invento del oficialismo para distraer, pero otros lo consideran un héroe. Desde mediados de junio del año pasado, luego de finalizadas las protestas y el retorno del país a la paz con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, Pérez comenzó a montar videos en redes sociales y escribir mensajes amenazantes contra el gobierno, aduciendo que actuaban “para lograr la libertad de Venezuela”. El pasado 30 de diciembre, Oscar Pérez, denunció un ataque a sus padres y el incendio de la vivienda donde vivía. “Apresan y torturan a la gente que me conocen y piensan con principios de libertad. Persiguen a mis hijos en el exilio”, publicó en Twitter. Pérez indicó que su padre fue trasladado a una clínica luego de lo ocurrido. “Sus acciones sólo fortalecen mi compromiso a cumplir con mi nación”, expresó. Pero su última aparición, fue ayer, cuando Óscar Pérez denunció desde horas de la mañana un operativo en su contra por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Con el rostro ensangrentado y con un sonido de fondo de varias detonaciones, Pérez en el video expresó: “Hay civiles aquí adentro. Dijimos que nos íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguemos”. El grupo subversivo de Pérez, se atribuyó la responsabilidad de los ataques contra el destacamento de la GNB situado en San Pedro de los Altos, población del estado Miranda. El hecho ocurrió el 18 de diciembre de 2017 donde sustrajeron armas de guerra y no hubo bajas que lamentar.

El fin de una célula criminal

Mediante un comunicado el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela informó el desmantelamiento del grupo liderado por Óscar Pérez, luego de un enfrentamiento con funcionarios del FAES en horas de la madrugada de este lunes. En el documento oficial, se informa a la opinión pública que el lunes 15 de enero de 2018 (ayer) resultó desmantelado un peligroso grupo terrorista luego de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad y mantenimiento de la paz de la República. Este grupo criminal es responsable, luego de robar un helicóptero oficial, de perpetrar crímenes atroces al ametrallar y lanzar artefacto explosivo contra el recinto del Tribunal Supremo de Justicia y contra la terraza del Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz (donde en ese momento se realizaba el acto conmemorativo del día del Periodista), el pasado 27 de junio de 2017. Estas acciones pusieron en gravísimo riesgo la vida de personas inocentes, incluso la de niños del preescolar que se encuentra en la sede de nuestro Máximo Tribunal; asimismo, son responsables del ataque contra el destacamento de la Guardia Nacional situado en San Pedro de los Altos, población del estado Miranda, en fecha 18 de diciembre de 2017, de donde sustrajeron armas de guerra para ser utilizadas en actos contra la paz del pueblo de Venezuela.

Atacaron primero

Aunque mediante un video Oscar Pérez asegura que desde el exterior les estaban disparando, cuando él y su grupo armado se querían entregar, el comunicado del gobierno ofrece una versión diferente de los hechos, relatando que “…estos terroristas, que estaban fuertemente apertrechados con armamento de alto calibre, abrieron fuego contra los funcionarios encargados de su captura e intentaron hacer detonar un vehículo cargado de explosivos, con el muy lamentable saldo de dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana fallecidos y cinco gravemente heridos; nuestros efectivos fueron alevosamente atacados por los violentos cuando se estaba negociando las condiciones para su entrega y resguardo. Los integrantes de esta célula terrorista que hicieron resistencia armada fueron abatidos y cinco criminales fueron capturados y detenidos”.

Un excelente trabajo de investigación

La última vez que Oscar Pérez apareció en televisión fue para conceder una entrevista al canal extranjero CNN en Español, en el programa “Conclusiones” que dirige Fernando del Rincón. En ese espacio televisivo aseguraba que “continuaría su lucha por la libertad de Venezuela”. Sin embargo, en el comunicado emitido por el gobierno, se asevera que su ubicación y captura fue producto de “…la acción de nuestras fuerzas especiales, a los que un concienzudo trabajo de investigación condujo a dar con el paradero de estos asesinos, impidió que desarrollaran su alevosa intención, que incluía la explosión de coches bomba en lugares públicos y la consumación de otros actos terroristas, que de manera brutal y con cínico desparpajo fueron anunciados en redes sociales y medios de comunicación por integrantes de esta banda”.

Lo que había dicho Óscar Pérez

Desde tempranas horas de ayer lunes, Óscar Pérez comenzó a publicar una serie de videos en sus redes sociales en las que informaba que estaba negociando con funcionarios policiales para entregarse luego que lo encontraran en la carretera nueva de El Junquito, municipio Libertador de Caracas. “Estamos en la carretera nueva de El Junquito, estamos negociando, no queremos hacer frente a funcionarios por ser cercanos a nosotros. A los que tuvieron dudas aquí estamos con funcionarios fiscales y prensa Venezuela, no pierdan la esperanza, en nombre de Dios todo poderoso”, detalló Pérez desde la clandestinidad acompañado de otros funcionarios. Asimismo, manifestó que se encontraban “agazapados” mientras duraba la negociación porque les habían disparado y atacando con lanzagranadas. En el material audiovisual se le veía la cara ensangrentada. En el lugar estaban presentes efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, mientras el piloto afirmaba que estaba a la espera de la llegada de los fiscales del Ministerio Público para su entrega porque “hay civiles aquí adentro, no vamos a permitir que maten a gente inocente, no los vamos a abandonar”. Por otra parte, Pérez aprovechaba el momento para enviarles un mensaje a sus hijos: “Sebastián, Santiago, Dereck, saben que hemos hecho esto es por ustedes, por todos los niños de Venezuela. Espero verlos muy pronto, los amo hijos, los amo”.

Iris Varela y Diosdado Cabello se pronuncian

La captura de Oscar Pérez, y el desmantelamiento de su célula subversiva, también provocó comentarios sobre los hechos de dos altos funcionarios del gobierno. Y es que la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, no tardó en pronunciarse sobre la presunta captura de Óscar Pérez, quien catalogó como “show de la llorantina” las declaraciones del funcionario tras verse rodeado. “Óscar Pérez, Ahora viene el show de la llorantina, ¡que cobarde cuando se ve atrapado como una rata!, ¿Dónde quedó su valentía para ir a atracar unidades militares, asesinando e hiriendo a funcionarios y robando armamento? A esa banda les sale Nuevo Régimen”, escribió Valera en su cuenta de Twitter. Por su parte, el vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, señaló que “el terrorista Óscar Pérez atacó a quienes lo rodean, hiriendo a dos funcionarios del FAES, los cuerpos de seguridad respondieron al fuego”.

¿Vivo o muerto?

Muchas informaciones surgieron el día de ayer, sobre el destino final del excicpc Oscar Pérez, pues aunque en el comunicado del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MIJ) se informó que tras un operativo de las fuerzas de seguridad del Estado, fueron abatidos -sin mencionar nombres- “integrantes de una célula criminal“, mientras que otros cinco de los criminales se encuentran detenidos. Sin embargo, no se dio a conocer si entre los “abatidos” o “detenidos” se encuentra Oscar Pérez. Otras informaciones aseguraban que Oscar Pérez fue capturado vivo y se encuentra bajo resguardo militar. Pero el periodista Vladimir Villegas, dejó entrever que “Oscar Pérez fue asesinado”. Señalando además, que “…debe haber una investigación independiente sobre lo ocurrido en El Junquito, con el exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez”. Villegas precisó a través de su cuenta en Twitter que deben conocerse “todas las interioridades de lo ocurrido y que quede transparentemente establecida la verdad”. Indicó que “ojalá tengamos informaciones transparentes y claras de lo ocurrido” y apuntó que se siente en la obligación de hablar de este tema como periodista. Sin embargo, ni oficial, ni extraoficialmente se ha tenido información veraz sobre la integridad física del expolicía, si está vivo o muerto.

Castigo para los que atenten contra la paz

Lo que si resaltó el comunicado emitido ayer por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, fue las felicitaciones a los cuerpos que actuaron en el operativo de captura de los terroristas. “…queremos felicitar el desempeño de todos los funcionarios policiales y militares que participaron en las operaciones para neutralizar esta banda terrorista, con profundo dolor enviamos nuestro reconocimiento eterno a quienes cayeron en el cumplimiento de su sagrado juramento de servir a nuestra Patria. Hacemos votos por la recuperación de nuestros efectivos heridos. Es nuestro deber recalcar que el Gobierno Bolivariano de Venezuela perseguirá sin descanso, y castigará, a todo aquel que a través de actos criminales, violatorios de la Constitución y las leyes, intente vulnerar la sagrada paz y la tranquilidad de nuestra Patria. El trabajo de nuestras fuerzas policiales y de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha dado frutos el día de hoy (ayer) para la victoria de la Paz”. Finaliza expresando el parte oficial sobre la liquidación de la banda insurgente que desde mediados del año pasado se alzaron en armas en la clandestinidad pretendiendo organizar una insurrección contra el gobierno, frustrada por la acción conjunta de los cuerpos de seguridad.