Cristiano quiere irse al Manchester United

Se siente engañado por la promesa no cumplida de su renovación. Decisión tomada: ha dicho a varios compañeros que se va en verano

Cristiano quiere irse del Madrid. Se siente engañado por las promesas de renovación no cumplidas por Florentino y ha dicho basta. Ahora su prioridad se centra en regresar al United. Considera que Old Trafford es el escenario ideal para continuar su trayectoria. En el club inglés, donde militó de 2003 hasta fichar por el Madrid en 2009 y con el que ganó su primer Balón de Oro, ya conocen su deseo. La decisión del crack es tan firme que se lo ha comunicado a varios compañeros de vestuario.

El entorno de Cristiano asegura que “está totalmente hundido porque se siente engañado”. Tras su exhibición en la final de Champions de Cardiff, en la que el Madrid ganó la Duodécima con dos goles suyos, Cristiano recibió la promesa de Florentino de mejorarle el contrato. Sin embargo, esa renovación no ha llegado, a pesar de que el jugador ha realizado varias llamadas de atención. “Yo quiero seguir en el Madrid si es posible”, declaró tras ganar su quinto Balón de Oro. En términos similares se manifestó después del Mundial de Clubes y en esa ocasión dejó la pelota en el tejado de Florentino: “Si es posible me gustaría mucho retirarme en el Madrid. Pero no depende de mí, no soy yo el que manda en el club”. Esos mensajes no sólo han encontrado la callada por respuesta, sino que el crack ha visto cómo el club intentó en verano el fichaje de Mbappé para suplirle y ahora trata de hacerlo con Neymar.

A pesar de ser el máximo goleador de la historia del club, Cristiano nunca ha tenido feeling con Florentino y siempre ha encontrado dificultades a la hora de negociar sus renovaciones, y es consciente de que tiene el hándicap de ser un fichaje cerrado por Ramón Calderón.