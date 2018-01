Faría: El diálogo muy pronto arrojará resultados

CARACAS.- El constituyente y economista, Jesús Faría, considera que la extensión de las negociaciones en República Dominicana no significa que gobierno y oposición no hayan avanzado en la consecución de acuerdos sino que aún quedan muchos puntos que precisar. “Se ha avanzado en términos muy significativos, no se sabe en qué aspectos o ámbitos sobre lo que está por definirse pero es un hecho transcendental que fuerzas políticas que han estado conformadas de una manera tan aguda están sentadas en la mesa de diálogo buscando soluciones para el país”.

Resaltó que las fuerzas opositoras están dialogando por vía constitucional gracias a las victorias del chavismo. “Hace unos meses atrás estuvimos al borde de una guerra civil donde los que hoy dialogan lo rechazaban de la manera más categórica a y solo planteaban era la salida del gobierno del presidente Nicolás Maduro por la vía inconstitucional”.

“El diálogo es consecuencia directa de la política de Maduro y de la Asamblea Nacional Constituyente –ANC-que acallaron las voces, ruidos y tambores de guerra”, enfatizó.

Faría aseguró que está convencido que pronto el dialogo brindará resultados en consonancia con los grandes intereses del país: paz, convivencia, democracia y soluciones a los problemas del país.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio