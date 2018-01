Guaidó: El pueblo venezolano no resiste una prórroga en el diálogo

CARACAS.-El diputado de la Asamblea Nacional (AN) y presidente Comisión de Contraloría de la AN, Juan Guaidó, expresó que la crisis política, social y económica que vive la sociedad venezolana, no permite un aplazamiento en el proceso de diálogo, que se lleva a cabo en República Dominicana.

Guaidó sostuvo que la escasez de alimentos, insumos médicos y la falta de repuestos para los transportistas “no permite una prórroga en el diálogo” por lo que insistió en que “se deben buscar de inmediato soluciones al pueblo venezolano”.

El diputado de la AN, aseveró que es necesario que se establezca el “cronograma con reglas justas” para las elecciones presidenciales, que permita solucionar la crisis venezolana.