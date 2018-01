Einstein  y el amor de Dios

Albert Einstein, dijo una vez, que “Dios no juega a los dados con el universo”, y ese pensamiento parido de una de las mentes más brillantes del siglo pasado, envuelve un bello mensaje sobre la existencia absoluta de un Dios Creador y poderoso, que diseñó la tierra, como Edén para que todos los seres humanos que en ellas habitamos, vivamos conforme a sus mandamientos, pero en especial conforme a uno que muchas veces dejamos escapar de nuestros corazones: el amor. Ese mismo científico, premio nobel por su trabajo “la electrodinámica de los cuerpos en movimientos”, galardonado en 1922, también se refirió al amor de Dios, añadiendo que el mal como concepto, como definición lingüista, no existe en el contexto humano, pues lo calificó como un estado excepcional y extraño de la voluntad humana, que sólo aparece cuando el hombre o la mujer dejan de tener a Dios en sus corazones. ¿Quién lo diría?, que aquel hombre, a quien Dios le dio el don de redefinir las ideas de Newton sobre la gravedad y las líneas entrecruzadas de tiempo y espacio, enseñándonos que todo lo que conocemos sobre el espacio es relativo, sería el mismo que enseñara a la comunidad científica de su tiempo, atea por excelencia, que existe un Dios maravilloso, que puede llamarte en cualquier momento y con el que puedes conversar amenamente como un amigo, porque Él no juega a los dados con nosotros, nos va preparando para servirle en el proyecto que tiene para cada hombre o cada mujer. Hace meses atrás, quizás no hubiese entendido las palabras de Einstein, en toda su dimensión, y tal vez en nuestra afán diario de superponer nuestras “razones” sobre nuestra Fe, también hubiese reaccionado como el necio, que aún viendo con sus propios ojos lo que está ocurriendo en el mundo, cuando le hablan de Fe, se atreve a negar la existencia de Dios. Mucha gente en Cumaná, en Venezuela y en el mundo, padece de lo que hablaba Einstein, ausencia de Dios en su corazón, y por ello, actúan conforme a una maldad que no les pertenece, sino que le fue impuesta, por darle la espalda al Creador. Una maldad que se ha apoderado de su humanidad, que nació pura por obra y gracia de Dios, una maldad que los lleva a cometer actos atroces, para luego arrepentirse, una ausencia de Dios que cada día aleja más los corazones de los matrimonios, que cada día causa más aflicciones en la familia, que a toda hora deja una secuela de víctimas sumidas en la depresión, en la amargura y en la ira. Una perversidad que se quiere apoderar del mundo. Einstein entendió que Dios no quiere eso para nadie, el científico más brillante del género humano comprendió que su Dios quería vivir en su corazón, por ello, con su ciencia, con su talento nunca se sintió arrogante, por el contrario, en una carta al Presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt, advirtiendo que la Alemania de Adolfo Hitler se encaminaba a fabricar la primera bomba atómica. Harry Truman, su sucesor, la lanzó y luego Einstein, escribió que “hubiese preferido cortarse las manos, antes que su trabajo sirviera para aniquilar a millones de japoneses con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. El Dios que nos mostró Einstein al final de sus días, es el Dios grande en la misericordia y tardo en la ira. El Dios de bondad, pero también el del fuego consumidor. El hombre se ha llenado de maldad, ira y odio, dejando el amor de Dios a un lado. Pero Dios, que no tiene vocación de dictador, también le dio a todos los seres humanos un poder de decisión muy personal, que se llama libre albedrío, por el que cada quien decide ser hijo del demonio y honrarle con el mal, o los que hemos decidido salir de las tinieblas y acercarnos a la luz bendita que nos llena de gozo, de mansedumbre, de paz y amor. Por ello, en estos tiempos de crisis y turbulencia nacional, es menester recordar la enseñanza del Hijo de Dios, cuando profirió al mundo la fórmula para combatir el mal “amaos los unos a los otros”, porque cuando existe amor, Dios siempre está presente en nuestros corazones, la sed desaparece para siempre, porque manantiales de agua viva inundará nuestros corazones arrasando con las penurias del mundo, porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por ello, esta reflexión de hoy tendrá por finalidad salvar almas y demostrarle a la humanidad que Jesús sigue vivo, porque quien le conoce y cree en su amor, con su Padre permanece, pues Dios es amor. Einstein, una mente brillante así lo entendió y revestido de la más grande humildad le envió un mensaje a todo el planeta tierra: “Mi pacifismo es un sentimiento instintivo, un sentimiento que me domina porque el asesinato del hombre me inspira profundo disgusto. Mi inclinación no deriva de una teoría intelectual; se funda en mi profunda aversión por toda especie de crueldad y de odio”. Ojalá que aprendamos un poco de sus profundas palabras…

