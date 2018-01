La política es el aprendizaje sin fin

Jonathan Reverón

“Nunca he hecho un amigo de quien no pudiera separarme,

ni un enemigo a quien no pudiera acercarme”

-Tancredo Neves

En dos años me he mudado cinco veces. Pero si cuento estrictamente las mudanzas familiares, es decir, sumando las involuntarias a las de la vida adulta e independiente, en 35 años he vivido en once casas distintas.

Cada lugar es una memoria, una rutina por hacer y por construir, que depende del ánimo. Mudarse te obliga a saber empezar todos los días, aunque uno no quisiera empezar otra vez y otra vez.

Reorganizando la biblioteca me encuentro con lecturas interrumpidas por la mudanza. Me reincorporo a capítulos con el agregado de que algunos marca libros tienen patas y juegan con mi capacidad de retentiva. Tal o cual página quiere que yo la lea de nuevo, me digo, al notar que leo algo subrayado, o mejor aún, subrayando algo que había leído sin prestarle la importancia que hoy sí tiene. Por eso existen libros reelegibles.

Entre los libros que había dejado a la deriva a finales de 2017 está -ya lo he mencionado antes entre estas páginas- Historia íntima de la humanidad. El capítulo que me esperaba ha resultado pertinente en medio de estos tiempos en que intentamos acordar un nuevo pacto social. Dice el autor, Theodore Zeldin, que la política baila al son de otra música en el siglo XXI, aunque hay bases en las que Maquiavelo sigue vigente:

-En política se halla un sentido oculto en lo que parece no tener sentido. Por tanto lo que más debe interesar no es lo obvio sino lo olvidado.

-Los marginales no olvidan sus sueños.

-Nada hay peor que el desprecio; es la forma simbólica de matar a una persona.

-Los políticos pueden formar partidos distintos con otros cuyas opiniones comparten en términos generales, pero en el seno de cada partido hay siempre conflictos.

-La gente que está en el poder pierde una parte de su identidad; hay una tensión constante entre la persona y el cargo público.

-Los políticos de este siglo deben ir continuamente a la búsqueda de su propia autocomprensión, de su “desarrollo espiritual”.

-Toda victoria es provisional.

-La política es un aprendizaje sin fin que requiere adaptarse al hecho de que los demás son diferentes. Su recompensa es el descubrimiento de la diversidad de la humanidad.

-La reciente obsesión por la dominación y el sometimiento está comenzando a ser cuestionada por una imaginación más abierta, deseosa de encontrar un oyente, hambriento de estímulos, de lealtad y confianza y, sobre todo, de respeto. El poder de impartir órdenes ya no es suficiente.

-Los gobiernos modernos, que procuran controlar más aspectos de la vida de los que nunca controlaron los reyes, están siendo humillados constantemente porque sus leyes rara vez consiguen lo pretendido, son eludidas y tergiversadas; en pocas ocasiones logran cambiar las mentalidades.

-Pocos se han dado cuenta de cómo los dueños de esclavos son a menudo esclavizados por sus víctimas.

-Sin agresión no hay reconciliación.

En toda negociación existen aliados temporales, hasta la siguiente pelea.