¡Mano dura!

Combate a la guerra de precios

El presidente Nicolás Maduro llamó a la Asamblea Nacional Constituyente a colocarse al frente de un proceso de regularización de precios de todos los rubros y servicios en el país. “¿Qué pasó entre el 15 de diciembre y el 3 de enero para que productos nacionales que no tienen dólares hayan aumentado 1.000%”, se preguntó el Jefe de Estado al destacar que “no hay razón de costo” y que la “única justificación es política”. Calificó los aumentos como “salvajes” y una “vulgaridad”: “Llegó la hora de aplicar la Ley de Precios Acordados”. Denunció que los comerciantes “fijan estos precios porque este es el año presidencial”, pero advirtió que “hagan lo que hagan no le van a ganar las elecciones a este pueblo, ni con guerra económica (…) aquí hay moral, aquí hay voluntad”. El pasado 4 de enero la Sundde obligó a 26 cadenas de supermercados que operan en el país a realizar rebajas en varios productos. Al respecto, Maduro apuntó que su gobierno se reunió con los dueños de estas cadenas y denunciaron que los nuevos precios estaban fijados en la mercancía que recibieron. “La Gran Misión Abastecimiento Soberano, con el apoyo como pido a la doctora Delcy Rodríguez y de todos los constituyentes de la República, debe ponerse al frente en el proceso de regularización inmediata todos los precios de los bienes fundamentales del país”, expresó desde el Palacio Federal Legislativo.

Motores en acción

El Mandatario Nacional anunció también que los motores Agroalimentario, Farmacéutico e Industrial de la Agenda Económica Bolivariana, “son los tres motores que ahora ampliados en sus campos de acción, deben empujar con fuerza”, para poder derrotar la guerra económica impuesta por factores nacionales e internacionales. Apuntó que el pueblo venezolano debe ser el principal promotor de combatir la especulación en el país. “Confío en el pueblo, y va a vencer el pueblo frente a la guerra económica. Vamos a tener al costo que sea necesario una victoria económica frente a la guerra de precios”. Al respecto, Maduro denunció que algunas empresas privadas del país aumentaron desde el 15 de diciembre del pasado año al 3 de enero del 2018 hasta un 756% el costo de sus productos, al tiempo que cuestionó que son artículos de elaboración nacional, que no “tienen ni un sólo dólar en su componente, ellos (los empresarios) le meten la tabla del Dólar Today”.

A través de unas láminas explicativas, el Jefe de Estado mostró al país cómo algunos productos como el atún natural de la marca Mr. Tuna de 140 gramos, el pasado 15 de diciembre tenía un costo de 11.015,54 bolívares por unidad y que el 3 de enero pasó a 94.250,01 Bs. la lata, lo que representó un aumento de 756%. Denunció que el Atún Margarita de 184 gramos pasó de 27.026,16 Bs. a 179.816,52 Bs., para acumular un incremento del 565%, lo que contraria a la normativa legal venezolana. También precisó que un paquete de arvejas amarillas de 500 gramos, el 15 de diciembre tenían un costo de Bs. 10.290 y pasó al 3 de enero a tener un costo Bs. 31.832. Ante esta situación irregular, “pido el apoyo de los Consejos Productivos de Trabajadores, ahí es donde yo pido el alerta de la clase obrera de esas industrias”, expresó el Jefe de Estado al tiempo que manifestó que actuará “con la mano más firme que puedan ver. ¡Ya basta de abusos contra el pueblo, señores oligarcas!”.

Llegó hora de aplicar la Ley

En ese mismo orden, Nicolás Maduro, indicó que ante el salvajismo y la vulgaridad de los aumentos inconsultos e injustificados de precios al pueblo, les llegó la hora a los industriales para que se aplique la Ley de Precios Acordados. “Llegó la hora de aplicar la Ley de Precios Acordados” para proteger el ingreso de las familias venezolanas frente a la especulación e inflación inducida. Aseveró que la única justificación ante la inflación de los precios es política. “Yo lo sé, señores que fijan estos precios porque este es el año presidencial, este es el año de las elecciones presidenciales, y hagan lo que hagan todos ustedes no le van a ganar las elecciones al pueblo. Está escrito en la historia la victoria del pueblo bolivariano. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, no podrán con nosotros, ni con la guerra económica ni con guerra de precios. Aquí hay moral, aquí hay voluntad, aquí hay decisión de victoria”, agregó. Llamó al Poder Popular y al Gobierno a sumarse al combate de esta “guerra de precios”, junto a la Constituyente.

Reunión con industriales

Para hacerle frente a la situación en forma rápida, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que se realizará una reunión con los industriales y agroindustriales para que este sector acate la Ley de Precios Acordados, con el objetivo de proteger el ingreso de las familias venezolanas. En su mensaje anual que ofreció a la nación ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Jefe de Estado instruyó al vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, liderar este encuentro en conjunto con el vicepresidente para el Área Económica, Wilmar Castro Soteldo. “No vamos a permitir que (los industriales) se sigan burlando del pueblo. ¿Es o no una guerra económica lo que están haciendo? Vamos a tener al costo que sea necesario una victoria económica, pido todo el apoyo del pueblo”, indicó el Presidente en transmisión conjunta de radio y televisión.

Instó a desarrollar una acción conjunta Gobierno-pueblo para contribuir con el cumplimiento de dicha ley que fue aprobada el pasado mes de noviembre. “Confío en el pueblo, y va a vencer el pueblo frente a la guerra económica. Vamos a tener al costo que sea necesario una victoria económica frente a la guerra de precios”, subrayó. En cumplimiento de la orden presidencial, ayer el Ejecutivo Nacional y representantes del sector industrial y agroindustrial del país se reunieron en Caracas, para abordar el cumplimiento de la Ley de Precios Acordados. El Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, quien encabezó la asamblea, destacó la importancia de dicho encuentro que tiene como propósito detener la escalada de precios en medio de la guerra económica que enfrenta el Gobierno Nacional.

Con todo el peso de la Ley

Sin embargo, el Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tareck El Aissami, precisó que el Gobierno Bolivariano enfrentará con todo el peso de la ley a las empresas que se sumen a la guerra económica. Durante la reunión de la Vicepresidencia Sectorial de Economía, El Aissami aseveró que en la primera semana de enero, cadenas comerciales elevaron los precios de los productos por encima del mil por ciento (1.000%) esto, luego de que el Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciara el pasado 31 de diciembre, un aumento en la tabla salarial. “No hace falta ningún tipo de análisis profundo. Pareciese que responde a una estrategia de guerra. Aumentamos por un lado el salario a la clase trabajadora y por otro lado el sector agroindustrial incrementa el precio para generar caos y negarle el derecho y el acceso de bienes y productos al pueblo”, detalló el Vicepresidente Ejecutivo.

Precios criminales

Asimismo, el Vicepresidente, precisó que el Gobierno Bolivariano ha mantenido una relación transparente y ha hecho mayores esfuerzos para acompañar al sector industrial de la nación a fin de garantizar las divisas y la materia prima para elevar la producción y garantizar los productos al pueblo, pero sólo se han encargado de especular y maltratar el presupuesto de la población. En ese aspecto, el funcionario explicó que para el 15 de diciembre de 2017, una salsa de tomate de 397 gramos marcaba 16 mil 437 bolívares, y el 04 de enero del presente año, ese mismo producto amaneció en 95 mil bolívares con 477 por ciento de inflación, mientras que la mantequilla de 500 gramos pasó de 43 mil 200 bolívares a 119 mil bolívares con una inflación del 175 por ciento. “Hay seis mil 500 productos que sufrieron un incremento entre el 10 por ciento y 10 mil por ciento (…) Los precios que ustedes colocaron son criminales, brutales, sin justificación”, manifestó El Aissami. En el encuentro, el Vicepresidente El Aissami ratificó la voluntad del Gobierno Bolivariano para el trabajo productivo que no genere pérdida al productor, pero que tampoco atente contra los derechos del pueblo. “Queremos que ustedes también -empresarios-, sientan la garantía de su inversión, pero no así, no sacrificando al más débil, al pueblo (…) Tenemos la moral porque los hemos ayudado, porque hemos resuelto los problemas, porque venimos acompañándolos y en los temas que no han sido resueltos los vamos a resolver, pero sólo con nosotros, dialogando, resolviendo, evaluando, buscando respuestas concretas”, aseveró el Vicepresidente Ejecutivo. Finalmente, anunció que ya se han instalado tres mesas de trabajo: transporte, materia prima y plástico para envasados, para evaluar y consolidar los costos reales en anaqueles y pidió a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde): “empresa que no respete, se le aplicará todo el peso de la ley”, puntualizó.