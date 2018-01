Para tener Patria

Abraham en el papel de Cristo. El niño indígena chayma que recibió el mensaje de Jesucristo de la Profecía Chayma en Palma Sola, en el año 2005. | FOTO: Cortesía

Cuarta y última parte

Escuela Autónoma Superior de Educación Indígena “Topoquar Chayma¨

Comarca Universitaria Indígena Topoquar Palma Sola Núcleo Palma Sola

Nicho Etnoecológico Alto Alegre de Topoquar

Sector Vuelta Larga vía La Tacarigua, parroquia Sabana de Piedras,

municipio Caripe, Venezuela

Por el Consejo Rector: Prof. Ricardo Rafael Guevara

Puesto que, nada hay tan engañoso como el corazón del hombre (Jeremías 17: 5,9); y peor aún, es estar confiando en muertos, sobre todo aquellos los que buscaron la gloria en el fuego de la guerra, en las armas, pretendiendo obtener la libertad por medios violentos de una historia detenida en un vergonzoso presente eterno, lo cual significa seguir luchando contra la Sagrada, Viva y Sabia Naturaleza por continuar glorificando al bravo pueblo de una supuesta patria que aún no se ha regenerado al estar siguiendo a muertos, guías de vivos por no conocer a Dios, llamándose república bolivariana de Venezuela, poniendo los ojos en Simón Bolívar como el camino de la verdad absoluta y no ponerlos en el Señor Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida, por destruir la naturaleza corrupta del ser humano, y así ser. El Señor Jesucristo, el verdadero libertador y salvador de la raza humana, liberándola de la sociedad corrupta, porque está sujeta a los principios y esquemas irreductibles de este seductor mundo que no es real, totalmente depravado y confundido que conduce al hombre a su destrucción y a la muerte eterna: por lo que, “tanto amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en EL no se pierda, sino que tenga vida eterna”, (Juan 3:16). Enseñándonos a no seguir usando los medios violentos en nuestra vida, porque es enfrentar y desafiar a la Sagrada Viva y Sabia Naturaleza de Dios, tal como lo señaló el Gran Educador venezolano Don Simón Rodríguez al decir: “no llamemos reformas a los esfuerzos inútiles que hacemos en reponer las cosas en el estado violento en que las pusieron otros, por error a luchar con la Naturaleza”, Pródromo de Sociedades Americanas, Arequipa 1828; Lima 1842. Y es así como se completa la obra de nuestra regeneración con el principio de la no violencia, el ejemplo de Mahatma Gandhi, para luego en amor y paz verdaderamente tener Patria. Por tanto, la Escuela Autónoma Superior de Educación Indígena ¨Topoquar Chayma ¨ deja a nuestro estimado lector el análisis de la razón para tomar en cuenta la posibilidad de que “seguramente es al Señor Jesucristo y no a otro SER el que nos hace falta para completar la obra de nuestra regeneración; y así tener Patria, porque un hombre sin Dios es un ser incompleto”. Pues, es este nuestro mensaje para el nuevo año: “Topoquar Venezuela”: por una Venezuela espiritualizada o renacida en el idioma ancestral Chayma, como el pueblo menos violento de la historia Pre, Colombina y pos. “Porque si supieras el fin no amarías tú tanto la guerra y olvidarías la bandera de la religión que adoras; si supieras y entendieras romperías tú con ese dios mahoma y con la autoridad sagrada que se le da a ese dios de roma (el dios de los ejércitos)”. CHOTOCOPIAR , el Gran Espíritu de la Sagrada Naturaleza en Palma Sola, a través del finado sabio anciano indígena Chayma de Palma Sola Maximiliano Antonio Caranama: “Chano” confirmando la sabiduría ancestral Chayma y de esta manera concluir con la bendición de la abuela Petra, la finada Sabia Anciana Chayma que dice: “que todo sea por el amor de Dios”, creyendo en el señor Jesucristo para liberar a la raza humana de la corrupción de este seductor mundo que la conduce a la muerte eterna, lo cual significa la libertad del nuevo mundo: la salvación de la raza humana en el Universo.

TOPOQUAR CHOTOCON CHAYMA TAGUAN PUERE GUAPUEC

POR ESO: EL PUEBLO INDIGENA CHAYMA DE TOPOQUAR, EL CHAYMA RENACIDO NUNCA MUERE.

CHAGUANA PONATICHE GUARE PUEC

HASTA LUEGO Y POR SIEMPRE

Nota: No dé por imposible lo que no hayan puesto a prueba.

“La fuerza de la costumbre se ha comparado muy bien con la fuerza de un torrente.

Cuanto más vieja es la opinión que protege un error, más resiste a la evidencia que la

condena; el amor propio halla siempre razones para justificarla”

Don Simón Rodríguez.