Por constantes robos de equipos representantes toman la Etar Cumanagotos en Cariaco

Representantes, consejo comunal, personal de labores y docentes de la Etar Cumanagotos de Cariaco, al denunciar situación del complejo educativo. | FOTO: Cruz Guzmán

Las aulas de clases lucen abandonadas y falta de pupitres. | FOTO: Cruz Guzmán

Desaparición de herramientas e insumos de los talleres. | FOTO: Cruz Guzmán

Tractores agrícolas dañados y sin repuestos, mientras los mejores los han desaparecido. | FOTO: Cruz Guzmán

Transportes de carga y apoyo dañados y desvalijados. | FOTO: Cruz Guzmán

No solamente el hampa, además el plantel está prácticamente devastado y sin apoyo oficial

A raíz del robo de 23 computadoras, dos teodolitos, un video beam, dos impresoras, tres cuñetes de aceite vegetal, 14 kilos de harina de maíz, modem del internet, bolsos de alumnos equipados de comida, microscopio del laboratorio, entre otros objetos que cargó el hampa la noche del 19 y madrugada del 20 de diciembre, fue el detonante para que padres, representantes, consejo comunal y vecinos, tomaran las instalaciones de la Escuela Técnica Agropecuaria Rural – Etar Cumanagotos, ubicada en la comunidad agrícola de Las Manoas en Cariaco, municipio Ribero.

Con dicha toma, quedaron suspendidas las actividades académicas, pero hasta ahora ha servido para que los organismos de seguridad ciudadana, hayan recuperado por lo menos 10 de los 23 monitores, en un operativo conjunto entre Cicpc, Conas y GNB.

Tales declaraciones fueron emitidas por representantes de alumnos, consejo comunal y vecinos de Las Manoas, a nuestro equipo reporteril en Cariaco, a quienes invitaron a la institución para dar a conocer lo que está padeciendo la Etar Cumanagotos, donde se estaría afectando una matrícula de más de 335 alumnos del 1ro al 6to año de bachillerato, la mayoría en sistema seminternado y otros internados procedentes de parroquias muy apartadas, otras entidades y localidades.

Estos hombres y mujeres preocupados por el futuro de sus hijos, de su comunidad y recinto educativo, se identificaron como Jaime Tarimusa, Richard Siberio, Fernando Córdova, Denis Gotera, Cledys Gotera, Carlos Gotera, Euclides Jiménez, Carmen Luisa Tineo, Virgilio Flores, declaraciones también apoyadas por el director del plantel, profesor Ever Ruiz, entre otros.

Los declarantes categóricamente afirman que estas acciones que se están tomando es con la finalidad de hacer presión ante los organismos competentes, Zona Educativa, Circuito Escolar, Red Educativa, Ejecutivo Regional, Pdvsa, Alcaldía de Ribero, entre otros, que rigen y les compete la potestad de esta casa de estudios, Etar Cumanagotos, ante los cuales han elevado los informes y conocimientos de lo que viene aconteciendo en este plantel, por lo que se les exige hagan los esfuerzos necesarios, investigaciones, allanamientos policiales y judiciales pertinentes para dar con los malhechores que están atentando con este centro educativo y por ende contra los educandos. Es propicio que esto llame la atención y toma de acciones por parte del Fiscal Superior del estado Sucre.

Asimismo, solicitan dentro de esas investigaciones, no descartar posible complicidad interna, pues aquí se ha estado también hurtando alimentos de los alumnos y personal operativo, han desaparecido dos tractores agrícolas, repuestos, máquinas para soldar, herramientas de los talleres de herrería, ganado, entre otra cantidad de artefactos e insumos para las actividades académicas y labores de la institución.

También se ha informado por oficios y visitas a estos entes correspondientes a nivel regional y nacional del dantesco deterioro y abandono que denota esta escuela técnica agropecuaria, que viene funcionando desde el año 1964, siendo hasta años recientes, una digna referencia a nivel nacional en su género, pero hoy día pasa por su peor crisis operativa, pues las aulas de clases no cuentan con pupitres, la mayoría reciben clases sentados en el piso, los pizarrones ya colapsaron a pedazos y vencidos por el tiempo, paredes desvencijadas, los laboratorios corren casi la misma suerte de las demás aulas, la cocina, áreas de despensa de comida, frízer, cavas cuartos, etc., están que se caen y la mayoría no funciona por motores averiados, ya no cuentan con material para mantenimiento y aseo (cepillos, desinfectante, cloro, detergente, etc.), drenajes insuficientes y colapsados, desde hace algunos años no cuentan con los animales para hacer las prácticas pecuarias y zootecnia necesarias y vitales en este tipo de instrucción magisterial, hace años que no cuentan con transporte escolar y transporte para las actividades rudimentarias, los operativos de apoyo agroalimentario que estos ofrecían a la comunidad con su producción agrícola y ganadera se esfumó, los potreros corrales, galpones, gallineros, terrenos y parcelas, están abandonados por falta de animales, insumos, medicamentos, entre otros. Todo ello está ocurriendo ante la falta de apoyo de los organismos competentes para sustentar el mantenimiento, reparaciones, y equipamientos o renovación de los mismos en lapsos perentorios, en tiempos que hablan de la agricultura urbana y el apoyo a la agricultura en general para el abastecimiento agroalimentario, se preguntan cuándo llegará a la Etar Cumanagotos, porque desde hace bastante tiempo se está hablando de tal proyecto y aquí no se ve.