Trabajadores de Insalca exigen respuesta ante salida de mercancía sin pagar

Más de 100 trabajadores se mantienen en pie de lucha por sus puestos de trabajos. | FOTO: César Toledo

Los operarios esperan que sus peticiones sean escuchadas por las autoridades.

FOTO: César Toledo

Para distribuirlas en bolsas de Mercal

La manifestación se realizó en el Circuito Judicial Penal Ext Carúpano-estado Sucre

Trabajadores pertenecientes a la empresa Inversiones Salmón C.A, mejor conocida en la ciudad de Carúpano como Insalca, en la mañana de ayer, se acercaron ante el Circuito Judicial de Carúpano, para exigir al Juez de delito económico respuesta ante la salida de mercancía sin emitir orden de compra, la cual es distribuida para repartirlas en las respectivas bolsas del Mercal o Clap. La preocupación que mantienen estos padres de familias, es que se está jugando con la inestabilidad de más de cien puestos de trabajos, porque pretenden sacar 200 mil cajas mensual equivalente a la producción que se genera. Por ello, trabajadores se preguntan de dónde obtendrán el pago de sueldos, cesta ticket, porque la empresa no está vendiendo nada de su producción. Así lo manifestó Enrique Ortega, secretario general del sindicato de la empresa.

Asimismo, trabajadores continúan explicando que esta situación se viene presentando hace tres meses, y hoy por hoy el patrón está corriendo con los respectivos pagos, pero temen que llegará el momento que deberá detener la orden de pago, porque la empresa no está vendiendo su producción, ya que la misma está siendo destinada para la distribución de productos al pueblo.

“Sabemos que la empresa presenta un procedimiento administrativo por parte de la Sundde, pero el que continúen sacando mercancía sin orden de compras y por más tiempo, genera incertidumbre, dudas, temor a que el problema de falta de pago atente contra su estabilidad laboral”. Agregaron.

Otro trabajador refirió que han sacado aproximadamente 5 millones de latas, un equivalente de 54 mil cajas de atún, “En esta semana quedaron para cargar cuatro gandolas más, por lo que pretenden es cargar 12 gandolas mensual”. Expresaron.

También, los trabajadores informaron que ellos como obreros no pueden adquirir el producto. Sin embargo, son ellos quienes lo procesan. Por qué no establecer prioridad para los trabajadores de la empresa, sino lo que hacen es llevarse la mercancía casi de forma arbitraria puesto que no cuentan con una orden emanada de un Juez, acabando con todo.

En tal sentido, estos padres de familias necesitan respuestas a las innumerables inquietudes que se presentan al ser testigos de que no emiten orden de compra, ni mucho menos se verá los pagos por esa mercancía que se llevan de la empresa.

Enrique Ortega, Sec. General del sindicato:

“Se necesita exigir al Juez de delito económico explicación, porque nuestros trabajadores se encuentran muy preocupados de quien va a cancelar toda esa producción que vienen sacando aproximadamente desde hace tres meses”.

Nancy Alcalá, integrante de la directiva del sindicato:

“Esta situación puede afectar a los trabajadores atentando contra su estabilidad laboral. Se trata de 110 puestos de trabajo. Por lo que es necesario que las autoridades competentes se pronuncien al respecto”.

Yelitza Millán, integrante de la directiva del sindicato:

“Pretenden sacar 200 mil cajas mensual equivalente a la producción que se genera. Por ello, trabajadores se preguntan de dónde obtendrán el pago de sueldos, cesta ticket, porque la empresa no está vendiendo nada de su producción”.