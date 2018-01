Dijo el diputado José Guerra

Caracas.- El diputado y presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, José Guerra, aseguró que la economía en Venezuela no tiene un dólar referente que no sea el paralelo “porque el Gobierno decidió no entregar dólares a 10 ni a tasa Dicom”.

Este miércoles, en entrevista a Unión Radio, criticó que el Gobierno tiene un tipo de cambio a Bs. 10 por dólar, utilizado para pagar los alimentos importados para las bolsas del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), “que ahora la venden con menos productos en 25 mil bolívares, lo que dividido entre los Bs. 10 da 2 mil 500$. Esa bolsa nunca cuesta porque comería una familia de cuatro miembros por al menos 6 meses (…) Ese dólar no existe”.

“El otro dólar, que es el Dicom, estaba en 3 mil. Tienen cuatro meses que no hace subasta y ahí se quedó, entonces al no tener dólares en la tasa de 10, al no tener dólares en la tasa Dicom, qué hizo el Gobierno, tiró la economía en los brazos del dólar paralelo”.

Explicó que entre enero de 2016 y enero de este año el bolívar se ha despreciado en el mercado paralelo 19.000 % “entonces cómo quiere usted que no haya esos niveles de inflación”.

Sobre la orden que emitió este martes el vicepresidente del Área Económica, Tarek El Aissami, donde exigió bajar el precio que marcaban los productos en diciembre, comentó que esto va a generar un proceso de “escasez sostenida”.