Protestan trabajadores del Hospital de Carúpano por falta de pago y  malas condiciones

Hospital de Carúpano presenta una grave crisis por falta de insumos y deterioro de infraestructura. | FOTO: César Toledo

Sindicato de la salud y trabajadores hicieron un recorrido por las áreas más críticas. | FOTO: César Toledo

El vertedero de desechos está totalmente destruido. | FOTO: César Toledo

Durante la mañana de ayer, trabajadores del Hospital Santos Aníbal Dominicci de Carúpano protestaron por la falta de pago de sus quincenas, además de las malas condiciones que enfrentan, ya que en el hospital no hay material de limpieza, donde existen tumultos de ropa cama sucia, casi podrida en el área de lavandería; también los permanente robos en el área de cocina, de donde sustrajeron los alimentos de los pacientes, reduciendo a una sola comida diaria; el quemador de desechos se encuentra dañado, por lo que han comenzado a enterrar los desechos patológicos a pocos metros y para colmo de males, los innumerables perros callejeros que pernoctan en el lugar, se pasean con partes de cuerpos humanos (pies, brazos y vísceras), entre otras irregularidades que no son tomadas en cuenta ni por el Director ni la Administradora del centro hospitalario.

Miriam Padovani y Luís Rodríguez, presidenta y secretario de reclamo del Sindicato de la Salud, explican detalladamente que protestan de forma pacífica en solicitud de respuesta e información contundente sobre el pago de la quincena, la cual no ha sido cancelada. Además, de conocer porque no se encuentran adquiriendo el material de limpieza (detergentes), a sabiendas que la situación está causando estragos, debido a que no se cuenta con agua caliente ni mucho menos tienen vapor en el área de lavandería.

Manifiestan sobre los continuos robos que se presentan en las distintas áreas del hospital, que no hay autoridad que le ponga coto a esta anormalidad que se ha acentuado en la actualidad, atacando sobre todo el área de la cocina, donde roban todos los alimentos, reduciendo a una sola comida diaria para pacientes.

De igual manera, la directiva y administración incumplen con la buena gerencia que debería tener este hospital, porque su deber es arreglar lo que se vaya dañando, como es el caso del quemador. Sin embargo, de alguna manera se hacen de la vista gorda, sobre la situación de que han comenzado a enterrar a pocos metros desechos patológicos (pies, brazos y vísceras), cuestión que acarrea otro problema mayor, debido a que hay una cantidad de perros deambulando por la zona y desentierran estos desechos, donde familiares y todo aquel que llega al sitio, puede ser testigo de esta terrible escena en el hospital de Carúpano.

Por otro lado, ante la situación económica, la directiva del SAD, Fundasalud y Gobernación, deben tomar en cuenta la necesidad de que sus quincenas sean abonadas a las cuentas respectivas, ya que no se puede seguir asistiendo al puesto de trabajo con hambre y sin pasaje, porque aunado a esa situación para nadie es un secreto que la falta de efectivo está dificultando que trabajadores cumplan con su horario de trabajo, entre otras solicitudes que requieren de respuestas.

En tal sentido, trabajadores señalan que son los primeros interesados en que irregularidades sean corregidas a tiempo, para que el Hospital de Carúpano funcione con total normalidad, porque en el mañana pueden ser ellos y sus familiares que recurran para recibir asistencia. Por ello, autoridades competentes deben tomar medidas, para evitar los robos constantes en las diferentes áreas del hospital.

Cabe destacar que los trabajadores informaron que continuarán de brazos caídos hasta tanto la directiva ofrezca respuestas. Mientras que otros consideran que la directiva, debe ser sustituida cuanto antes, porque jamás habían presentado tantos problemas como en la actualidad, ante tanta negligencia existente.