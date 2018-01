Sin recibir ayuda  familias damnificadas en el sector La Paz

Este inmenso hueco se abrió en el fondo de la vivienda de la familia Mendoza FOTO: Joanne González

El agua ingresó a varias viviendas. Trabajadores de Hidrocaribe corrigieron parcialmente la falla FOTO: Joanne González

El agua dañó colchones, entre otros enseres

Joanne González

Cumaná

Una vivienda derribada y otra a punto de caerse a causa de la fractura de un tobo de aguas blancas en la autopista Antonio José de Sucre, frente al sector de Santa Eduviges.

Jenny Mendoza, habitante de la comunidad La Paz en Cumaná, aseveró, que se rompió justo debajo de su vivienda un tubo de aguas blancas que alimenta a varias comunidades del oeste de la ciudad.

“Se me está desbarrancando el rancho, le pido al Gobierno que me ayude con una vivienda. Necesito que me reubiquen, aquí vivimos mi esposo, mi hija con su pareja y su niño de 10 meses”, señaló Mendoza.

Expresó que desde la semana pasada, no pueden salir del lugar, estamos cuidando los pocos enseres que nos quedan. Necesitamos alimentos, pañales y comida para el bebé.

Igualmente, Evelio Bruzual, vecino del lugar, afirmó que el vital líquido se metió dentro de su rancho y se lo derribó.

“Necesitamos que nos saquen de aquí, no tenemos para donde irnos. Alcalde, Gobernador, ayúdennos, queremos vivienda y comida”, expuso.

Detalló que los trabajadores de Hidrocaribe llegaron con sus equipos y maquinaria el día siguiente y controlaron el derrame de las aguas.

Este martes 16 de enero, un personal de Construpatria y Funrevi se presentaron en la zona y quedaron en realizar una mesa de trabajo para buscarle una solución a esta problemática que está afectado a los vecinos de la comunidad La Paz.