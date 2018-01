Suodes reclama pago de deuda 2008-2016 a obreros del Ejecutivo Regional

Directiva de Suodes FOTO: Cortesía

O en su defecto, cancelar un bono único de Bs. 500.000 a cada trabajador

El Sindicato Único de Obreros Dependientes del Ejecutivo del estado Sucre (Suodes), recuerda al Gobernador de la entidad, Edwin Rojas, su palabra empeñada con los sindicatos el pasado mes de noviembre, cuando en presencia de los medios de comunicación regionales, ofreció pagar la deuda que esta dependencia mantiene con su personal obrero desde el año 2008 hasta la actualidad.

Así lo manifestó ante este rotativo, Jhedris Farías, secretario de Trabajo y Reclamo de la organización sindical, quien en nombre de la directiva propuso que en su defecto, se cancele un bono único de 500.000 bolívares a cada trabajador.

“Pasó el mes de noviembre, pasó el mes de diciembre, vamos por la mitad de enero y seguimos esperando dicho pago. Según la Gobernación, la data de la referida deuda no está digitalizada, motivo por el cual no se ha realizado su pago. Si fue que esos registros se perdieron o si no saben cómo calcularlos, proponemos que se le otorgue a cada trabajador un bono único de 500.000 bolívares, y así se evitan tener que estar sacando cuentas y retrasar más el pago de estos compromisos”, señaló Farías.

Considera que con este bono se haría justicia con la masa obrera, por cuanto la deuda está calculada en base a Bs. 200.000 por cada trabajador. De igual forma, recordó el pago del Bono Único de Niño Jesús ofrecido por el Gobernador del estado Sucre al personal jubilado. “Pasó Navidad, pasó Fin de Año, pasó Reyes Magos, ya viene Carnaval y nada que llega el bono de los jubilados”.

Asimismo, dijo que en septiembre entró un crédito adicional de 151 mil millones de bolívares, de los cuales quedó un remanente de 15 mil millones de bolívares, que sumados a la nueva asignación de recursos para todas las gobernaciones anunciada en días recientes por el Presidente Nicolás Maduro, bien pudieran cancelarse las quincenas con el último incremento salarial del mes de diciembre.

Por último, anunció la realización de una asamblea general de trabajadores activos y jubilados afiliados a Caodes, este jueves 18 de enero, a partir de las 8:00 a.m., en el auditorio de la Escuela “República Argentina”, presidida por los directivos de ambas organizaciones, donde se presentará la memoria y cuenta del año 2017 y se cancelarán los intereses a los trabajadores del Ejecutivo Regional, por lo que están todos invitados.