VER PARA CREER

Prof. José Nadales.

AL MAESTRO CON CARIÑO

Este 15 de enero como todos los años se conmemora el DÍA DEL MAESTRO; vale decir, se recuerda la fecha cuando se creó la Federación Venezolana de Maestros (FVM). Se recuerdan las luchas que este gremio ha librado a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI por la dignidad de los maestros y por la formación de ciudadanos: hombres libres, emprendedores y responsables. Este 15 de enero los maestros no tienen nada que celebrar, pero si mucho porque luchar, que reclamar; y muchas razones para continuar la lucha contra este régimen despótico que nos ha quitado nuestras condiciones de trabajo, nuestros derechos cívicos y políticos, y el derecho a un salario para vivir dignamente. Hoy nuestras escuelas están en deterioro; las escuelas son saqueadas y robadas por delincuentes sin que el Estado se preocupe por la seguridad de los planteles, los maestros y los alumnos; las escuelas son utilizadas por el régimen para actividades políticas partidistas, y nuestros niños son utilizados para propaganda proselitista violando los derechos del niño y de todos los venezolanos, los niños no asisten a clases porque no hay alimentos en los comedores escolares. Muchos docentes son excluidos por no pertenecer al partido del gobierno; el currículum escolar ha sido cambiado para incluir materias acorde a la ideología del régimen, mientras en los liceos se gradúan bachilleres sin conocimiento de física, química y matemática. La historia patria que se imparte en las escuelas públicas desconoce los valores cívicos de los hombres y mujeres creadores y defensores de la democracia republicana. En este siglo, cuando la principal palanca que tienen los gobiernos para el desarrollo económico, social y cultural, y sacar a nuestros pueblos de la pobreza material y cultural es la REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, el régimen militarista de Nicolás Maduro pretende imponer una educación para el oscurantismo, la adulancia y la barbarie. Este 15 de enero del 2018 le rendimos honores a los miles de maestros venezolanos, héroes y heroínas anónimos que con escasos recursos y con mucha vocación docente y compromiso con Venezuela trabajan con mucha dignidad en la noble tarea de enseñar. Este 15 de enero día del maestro recordamos la memoria de nuestros grandes maestros forjadores de la República Democrática: Andrés Bello, Simón Rodríguez, Cecilio Acosta, Lisandro Alvarado, Prieto Figueroa, Luis Manuel Peñalver, Rafael Pizani y a todos los rectores y profesores de las Universidades Autónomas y privadas de Venezuela donde se forman los talentos y los hacedores de la Patria. VENEZUELA UNA TRAGEDIA PLANIFICADA. Las tragedias humanitarias que han sufrido y que sufren hoy muchos países son causadas en primer lugar por fenómenos naturales: terremotos, inundaciones, huracanes como los que han azotados a países de América Latina, Europa, Asia y África; y en segundo lugar, tragedias humanitarias causadas por guerras como es el caso de Libia, Irak, Yemen, y otros países del Medio Oriente donde la violencia y el hambre han dejado millones de personas muertas y millones que huyen a otros países para salvarse de la barbarie creando graves problemas económicos, sociales y políticos en países de Europa como Grecia, Italia, España etc. La tragedia humanitaria que padece hoy el pueblo venezolano es una TRAGEDIA PLANIFICADA por los comunistas civiles y militares que tomaron el poder, y bajo la asesoría de los cubanos y la ultra izquierda española (partido PODEMOS) decidieron destruir la economía del país, crear la inflación más alta del mundo y la hambruna que padece hoy los venezolanos. Primero expropiaron las empresas del sector privado y las saquearon, al mismo tiempo que destruyeron las empresas del Estado PDVSA, SIDOR, las cementeras, AGROISLEÑA, las empresas procesadoras de alimentos, etc. Se robaron los dólares de CADIVI, del FONDEN, del Fondo Chino, BANDES, saquearon las reservas internacionales y crearon una deuda impagable para aumentar la pobreza extrema y matar de hambre a los venezolanos. Ahora, Nicolás Maduro, el PSUV Y LA cúpula militar comunista imponen el CARNET DE LA PATRIA y las bolsas del CLAP como instrumento para controlar con el hambre a la población civil. En este orden de ideas podemos afirmar que la tragedia humanitaria que padece hoy el pueblo venezolano fue planificada para mantener en el poder el régimen totalitario de Nicolás Maduro y su camarilla.