¡Conversaciones en fase de incertidumbre!

Las tres razones de la MUD

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) explicó ayer jueves las razones por las que no asistió a la reunión que se llevaría a cabo en República Dominicana para continuar con las negociaciones entre la coalición opositora y el gobierno nacional el jueves. En un comunicado emitido por la MUD se plantean las razones que motivaron la ausencia de la delegación que preside el dirigente Julio Borges: 1.- Rechazo a las declaraciones del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol que “falsamente aseguró haber obtenido información sobre el ex policía Óscar Pérez en el último encuentro del diálogo. 2.- Expresan la necesidad de que los cancilleres mediadores deben estar en el encuentro. 3.- “El gobierno no ha desatado los nudos que quedaron pendientes en la última reunión sobre los temas electorales e institucionales”. A pesar de que la Mesa de Unidad no asistió a la cita de Santo Domingo, que para el gobierno podría ser la última oportunidad para conseguir un acuerdo de convivencia pacífica en el país. La oposición venezolana anunció que el ausentarse de la ronda de negociaciones por la controversia sobre la muerte del piloto rebelde Oscar Pérez y la inasistencia de cancilleres de países acompañantes, no constituye una renuncia expresa a seguir dentro del proceso de conversaciones iniciado el año pasado. “No vamos. Construiremos consenso para una nueva fecha”, dijo a la AFP el diputado Enrique Márquez, uno de los representantes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el diálogo iniciado con el gobierno el 1 de diciembre. La oposición decidió no asistir en medio de tensiones surgidas luego que el ministro del Interior, General Néstor Reverol, asegurara que dirigentes de la MUD habían colaborado “en el marco de los diálogos de paz” para ubicar a Pérez, quien protagonizó sonadas acciones contra el gobierno y fue abatido el lunes durante un operativo. “Nos parece inaceptable, y así lo rechazamos, que se quiera enlodar un proceso que se ha llevado con tanto esfuerzo con acusaciones irresponsables y en su totalidad falsas”, aseveró la MUD en una carta dirigida al presidente dominicano Danilo Medina, facilitador del diálogo. Señor presidente, queremos pedir respetuosamente a usted, se sirva hacer un llamado al respeto entre las partes. Que las condiciones mínimas para interactuar en este proceso, se rijan por las buenas maneras y enmarcadas en los principios democráticos. Por ello pensamos que nuestro próximo encuentro debe regirse por normas claras desde el punto de vista metodológico, se impone hacer mejoras en el proceso de relatoría y en los mecanismos de consultas a las partes. Adicionalmente, nos parece fundamental preservar el grupo de Cancilleres acompañantes, que sin duda han contribuido de manera efectiva a un mejor entendimiento de los temas debatidos.

Cancilleres tampoco fueron

Según el diputado Enrique Márquez, uno de los motivos fundamentales para no asistir ayer a la que podría haber sido la última ronda de conversaciones entre gobierno y oposición, fue que los cancilleres facilitadores del diálogo no iban a asistir a la cita, lo que terminó por convencer a los negociadores de la MUD de suspender su viaje a República Dominicana. “Nos parece fundamental preservar el grupo de cancilleres acompañantes (México, Chile, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas), que sin duda han contribuido de manera efectiva a un mejor entendimiento de los temas debatidos”, agregó la MUD en la misiva, en la que le pide a Medina “hacer un llamado al respeto entre las partes”. Las recrudecidas tensiones se producen después de que Maduro advirtiese a sus detractores que las reuniones de ayer jueves y hoy viernes son “la última oportunidad” para alcanzar un acuerdo antes de las presidenciales de este año -en las que aspirará a la reelección-, lo que los opositores consideraron “una amenaza”. En varias demandas, la oposición exige en los diálogos garantías de unas elecciones presidenciales “transparentes”, mientras que el gobierno busca el reconocimiento de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, desconocida por la oposición y países de América y Europa.

Orden desde el extranjero

Para el constituyentista de la ANC, Diosdado Cabello, la ausencia de la MUD en República Dominicana, no obedece a razones internas, sino a externas. En ese sentido, explicó en su programa transmitido por VTV, Con el Mazo Dando, que la oposición venezolana no asistió, ni asistirá a la mesa de diálogo, por “órdenes directas de la comunidad internacional”. “La derecha fue al diálogo convocado por el presidente Nicolás Maduro, pero ahora parece que mañana no van, esta gente huye del destino (…) Me imagino que ya no van, porque si no estuvieran allá desde el lunes, debe ser que ya les dieron la orden de no asistir desde el imperialismo“, manifestó el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Cabello indicó a su vez que la derecha venezolana tiene intereses “particulares” en el resultado de la mesa de negociación, y que en las reuniones realizas el pasado 11, 12, y 13 de enero la misma se encontró de manera “sumamente dividida” después de no lograr sus cometidos “imperialistas”.

Condenado al fracaso

Otro que se expresó en torno a la suspensión de las conversaciones sin fecha de reinicio fue el exgobernador del estado Lara, Henri Falcón, quien manifestó que los movimientos políticos deben reflexionar, ser contundentes en soluciones al país y abordar éstos desde la compresión “concreta, eficaz y acorde”, a las necesidades de los venezolanos. Falcón agregó que este intento de diálogo, que pudiera estar condenado al fracaso, no se trata de un intento más, se trata de que la gente clama por soluciones concretas a sus problemas de “sobrevivencia”, resaltó el político. Además, subrayó que:” Si no somos capaces de ubicarnos en la realidad de la gente, en ser sus verdaderos interlocutores, en ser eficaces en nuestras decisiones; en el nombre de Dios que no termine lo social sobreponiéndose a la política”, aseveró. De la misma manera, señaló que el Partido Avanzada Progresista, aspira al entendimiento, a la negociación “eficaz, respetuosa y responsable”. No obstante, consideró que ante estas circunstancias el gobierno no respeta a la delegación opositora y ésta recurre a actuar de forma improvisada. El ex dirigente opositor, negó las acusaciones del Ejecutivo Nacional contra los obispos de Lara y Yaracuy, por expresarse durante la homilía de la Divina Pastora e indicó que éstos “son intérpretes” que dan a conocer la verdad del pueblo. Por último, mostró su rechazo ante lo ocurrido contra el grupo divergente, encabezado por el exinspector del Cicpc Óscar Pérez, donde resultó muerto.

¿Oposición perdió la calle?

A mediados de septiembre, el Gobierno Nacional y la oposición venezolana, representada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), iniciaron las reuniones exploratorias para retomar el diálogo político que se viene arrastrando desde el año 2014. Tras concretar una serie de reglas y establecer que las negociaciones tenían que llevarse a cabo en un país extranjero y que debían contar con la observación de representantes internacionales, una vez más, oposición y oficialismo se sentaron el 1 de diciembre para mediar soluciones al conflicto social y político, así como a la debacle económica a la que está sometida el país. A Pesar de que ambas partes reconocieron avances en las negociaciones, tras dos sesiones más de reunión, no han logrado llegar a un acuerdo, que ahora se ve más lejos por la suspensión de la reunión del jueves y viernes donde se aspiraba firmar un acuerdo definitivo de convivencia pacífica que pudiera resolver el problema económico por el que atraviesan los venezolanos. Ante esto, Voluntad Popular (VP) se pronunció para manifestar que si las reuniones vuelven a fracasar, harán un llamado a las calles. No obstante, según el sociólogo y analista político, Luis Enrique Alcalá, este llamado “es harto dudoso”, y un posible fracaso para el partido opositor. “Puede parecer muy heroico, pero no es una política eficaz”, acotó el profesional y recordó que desde el 2001, la fracción ha convocado a sus seguidores a las calles, sin lograr resultados positivos. “En el 2014 y el 2017, se evidenció que la calle no es la salida. Las protestas sólo han dejado muertos”, sostuvo Alcalá, a la vez que alertó que no habrá resultados diferentes si se aplica siempre la misma estrategia. El sociólogo apunta que otra de las razones por las que las protestas en las calles no serán atendidas, es la desidia de la sociedad venezolana y la desconfianza hacia los políticos que actualmente están en la palestra. “No se le ha dado la oportunidad a la gente de que decida qué quiere, sólo de escoger ‘representantes’ políticos”, dijo sobre las acciones que ha tomado hasta la fecha la bancada opositora de la AN, por lo que consideró que debería plantearse otras actividades, como referendos sobre las decisiones que afectan a la nación entera. Vale acotar que hace días, la exdiputada María Corina Machado llamó nuevamente a la desobediencia civil y pidió a los venezolanos defender los resultados del pasado 16 de julio en una consulta popular que, entre diversos puntos, reclamaba la “liberación” de la nación petrolera. Sin embargo, las últimas encuestas aseveran que el sector que más a crecido son los “ni ni”, y se inclinan por el diálogo y lo califican de manera positiva, contraria a la opinión que tienen de las protestas de las calles.

Reprogramaran la reunión

Por su parte, Hugo Beras, director de la Cancillería de República Dominicana, informó que será reprogramada la reunión de diálogo entre el gobierno nacional y la oposición que estaba prevista para el 18 y 19 de enero de este año, debido a que ninguna de las delegaciones asistió a la cita en el país caribeño. Beras explicó que los cancilleres mediadores de Bolivia, Fernando Huanacuni; Nicaragua, Denis Moncada; México, Luis Videgaray, y Chile, Heraldo Muñoz, se reunirán para discutir y lograr que las reuniones sean pautadas lo más pronto posible. El gobierno y la oposición señalaron tras la última reunión la semana pasada que habían logrado avances importantes. El desarrollo de las conversaciones habría permitido acordar varios puntos. Sin embargo señalaron que necesitaban aprobar todos los temas tratados en su totalidad. Ayer la presidenta de la ANC Delcy Rodríguez destacó que “nada podrá detener nuestro firme compromiso de diálogo”. El proceso por la paz del país vuelve a entrar en una fase de incertidumbre prolongando la angustia nacional que espera que las partes definitivamente puedan ponerse de acuerdo para el bienestar colectivo.