Familiares piden reconocer cadáver de Óscar Pérez

Caracas.- El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) no ha entregado ninguno de los cadáveres de los hombres que el pasado lunes murieron en la operación mixta que culminó con la muerte del ex policía Oscar Pérez, cuyo cuerpo aún no ha sido identificado por algún familiar.

Informaciones suministradas por fuentes del Senamecf, indican que los cuerpos se mantienen, debidamente resguardados y refrigerados, a las órdenes del Tribunal Militar Noveno, que lleva la causa.

La mañana de este miércoles los alrededores de la morgue de Bello Monte, sede del Senamecf, amaneció con una fuerte presencia policial y militar, al menos unos 50 efectivos de la GNB y 100 de la Brigada de Orden Público de la PNB tomaron todos los accesos impidiendo el paso de periodistas y ciudadanía en general, al extremo que sólo se permitió la presencia en la morgue de uno de los familiares de las personas fallecidas.

La señora Aura Pérez, tía de Oscar Pérez acudió en horas de la tarde a la Morgue de Bello Monte con el objetivo de reconocer el cuerpo, e iniciar los trámites para retirarlo y darle sepultura.

Sin embargo se conoció que mientras no se constituya el comité de fiscales militares que analiza el caso, no se realizarán los trámites que permitan a los familiares de las víctimas retirar los cuerpos y sepultarlos.

En paralelo

Mientras los familiares de Oscar Pérez y su grupo piden a las autoridades que les entreguen los cuerpos de los fallecidos, los dos funcionarios que murieron durante el procedimiento ya fueron enterrados.

Sólo uno recibió una despedida significativa, el otro fue sepultado sin muchos honores.

Según denuncias de los vecinos, desde las ocho de la mañana en el bloque 40 de la parroquia 23 de Enero se escucharon las ráfagas de disparos en despedida a Heiker Leobaldo Vásquez Ferrera, miembro del colectivo Tres Raíces, quien además, bajo el nombre de Andriun Domingo Ugarte Ferrera, fungía como supervisor jefe de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Pasadas las 10 de la mañana, la autopista Francisco Fajardo fue tomada por patrullas y civiles armados. Le abrían paso a una caravana que tenía como destino el Cementerio del Este, donde fue sepultado.