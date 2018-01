Política y Criminología     

Irbinacosta 2@hotmail.com

Las elecciones sirven también para legitimar una dictadura

El sufragio universal y secreto constituye sólo un requisito indispensable para que un sistema político pueda ser reconocido.

Si bien es cierto que las elecciones sirven para legitimar un gobierno democrático, no es descabellado pensar que también a una dictadura. Cuando hablamos de democracia, la primera imagen que se nos viene a la cabeza es el día de las elecciones, largas filas de ciudadanos que aguardan pacientemente su turno para depositar su voto en las urnas, algunos lo hacen para derrocar una dictadura y garantizar el sistema democrático, otros para ratificar una dictadura. Sin embargo: ¿El voto libre y secreto es suficiente para garantizar que se ha instaurado un Sistema Democrático? Particularmente no creo que una mesa electoral cualquiera y un ciudadano, que ejerce su derecho y cumple con su deber de elegir a quien lo representará, no es suficiente para garantizar un Sistema Democrático. Bastaría confrontar la democracia de los antiguos y la democracia moderna, son totalmente representativa; el sufragio universal y secreto constituye sólo un requisito indispensable para que un sistema político pueda ser reconocido.

Es obligatorio hacer algunas precisiones. Las elecciones pueden servir también para legitimar un régimen autoritario y represivo como resultado de un proceso electoral democrático, aún con condiciones electorales, inclusive cuando la competencia electoral se desarrolle de acuerdo con determinadas reglas de juego. Tienen el significado y el valor de condiciones en sentido lógico, si el proceso es respetuoso y existen condiciones de igualdad política para que los ciudadanos expresen a través del voto su preferencia. El principio de la mayoría no es con la intención de otorgarle todo el poder a una sola persona, sino que descarga solamente la función de un criterio muy general. Lo inaceptable radica en la violación de las reglas y en tal caso su aplicación incorrecta. Siendo así, el proceso electoral no cumple con el principio de igualdad entre las partes.

¿Cuándo se violentan las normas electorales? En el mismo momento que utilizas todo el poder económico del Estado para premiar a quienes voten a tu favor, es una violación flagrante a la ética y moral electoral, por cuanto es compatible con la intención de buscar una validación en las urnas electorales de manera fraudulenta. Lo cierto es que la situación económica actual y sus consecuencias sociales harán casi imposible que esto ocurra nuevamente. Es totalmente legítimo que sectores importantes del oficialismo continúen insistiendo en el proceso electoral como mecanismo de validación popular. Dios quiera que la intención no esté centrada en manipular a la Asamblea Nacional Constituyente para cambiar las reglas de la votación universal por una votación parcialmente corporativista y territorial, como mecanismo de legitimación, aún cuando la Comunidad Internacional ha cuestionado su validez legal.

¿Qué es preferible, una guerra civil, una intervención militar o acudir a las urnas electorales? Toda guerra civil siempre trae como consecuencia una crisis económica de magnitudes impredecibles. Representa un enfrentamiento bélico donde los ciudadanos están generalmente formados por dos bandos políticos contrarios en un conflicto armado. En este tipo de confrontación se produce con frecuencia la intervención extranjera de distintos países, ayudando o colaborando bajo sus propios intereses a civiles que apoyan la democracia y otros con ideología enmarcadas dentro del “Socialismo”. Ninguna de las dos opciones son buenas porque al fin y al cabo nos llevan hacia un sólo resultado. Sencillamente sería una opción nefasta y un grave error histórico. La negociación pacífica, respetuosa, sin atropellos, con un lenguaje de altura hacia los que dialogan en la mesa; sobre todo centrada en el reconocimiento a la Asamblea Nacional, establecer un equilibrio en los rectores del Consejo Nacional Electoral, con una presidencia neutral y un acuerdo de convivencia democrática es la solución a la profunda crisis política y económica. De lo contrario tendremos sin lugar a dudas una guerra civil o una intervención militar internacional.