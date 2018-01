¡Enterrado Óscar Pérez!

Muerto y enterrado

Desde el día lunes 15 de enero que se tuvo conocimiento de la muerte del expolicía Oscar Pérez, su cuerpo pasó una semana en la morgue de Bello Monte, tras un aparente conflicto familiar entre la familia materna y su padre Óscar Reyes Parada, quien según el dicho de la madre del excicpc nunca reconoció a su hijo. Mucho se había especulado sobre una posible cremación secreta por parte del gobierno, pero la misma tía de Óscar Pérez, Aura Pérez, detalló que la entrega del cuerpo se “demoró” por el conflicto entre el padre y la madre, y que al final la autorización de la madre prevaleció y fue tomada en cuenta por las autoridades militares para entregar el cuerpo y darle cristiana sepultura en el Cementerio del Este de La Guarita a las 7 de la mañana de ayer domingo. Otro que reportó el sepelio de Oscar Pérez desde muy tempranas horas de la mañana de ayer, fue el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, quien informó que el cuerpo del ex inspector Óscar Pérez fue enterrado sin presencia de sus familiares en el Cementerio del Este, la mañana de este domingo. Más temprano Romero informó que a las 6:10 am, el cuerpo de Óscar Pérez estaba en el Cementerio del Este para ser enterrado. Denunció luego que las autoridades policiales no permitían el acceso de los familiares a la tumba. Sólo ingresó la tía de Pérez, Aura Pérez, y una prima. Hasta altas horas de la noche del sábado familiares y ciudadanos estuvieron en la morgue de Bello Monte para esperar la entrega de los restos. A las 5:41 am del domingo 21 de enero ya la Guardia Nacional Bolivariana había colocado un piquete para restringir el paso en la morgue. Luego los familiares convocaron al pueblo a acudir al Cementerio del Este para rendirle honor a los fallecidos en El Junquito. Según declaraciones de la prima de Oscar Pérez, Maryori Perdomo, a quien se le permitió el acceso al funeral, su primo “fue enterrado en una de las zonas más altas del cementerio, de difícil acceso a pie, cerca de las antenas. Quedó registrado con la parcela número 42A. A todo el Personal del Cementerio de Este que trabaja desde anoche, se les quito los teléfonos”. La fémina también relató que lo mismo sucedió con los “…restos de Abraham Agostini y José Díaz Pimentel” quienes fueron sepultados el sábado 21 de enero en el mismo cementerio, en el que reposa Pérez, en un entierro que las familias no habían autorizado y con la única presencia permitida de sus parientes más próximos. Lo mismo ocurrió con los cadáveres de las otras cuatro personas muertas -el periodista Daniel Soto, los militares hermanos Abraham y Jairo Lugo y la novia de este último, la enfermera Lisbeth Ramírez-, que fueron trasladados a sus estados de origen en avión militar para ser allí sepultado en un cementerio con fuerte presencia militar. Relató además que no les permitieron vestir al ex agente policial, así como tampoco rendirle los actos velatorios antes de proceder al entierro del cadáver.

Una lista de la muerte

El viernes pasado el Ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, reveló desde Santo Domingo que la “Célula terrorista” que encabezaba el exinspector de Policía Óscar Pérez tenía planes de asesinato contra el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, así como también contra la humanidad del Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami; contra el Fiscal General, Tareck William Saab, y contra el primer Vicepresidente del Partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello”, afirmó. Rodríguez, dijo que también habían planes de asesinato contra “importantes dirigentes” opositores de su país. “Tenemos nombres de objetivos militares, de opositores, a quienes los terroristas calificaban de traidores, que iban a ser asesinados, tenemos la certeza del atentado terrorista que se planificaba contra una Embajada (Cuba) ubicada en la parte este de Caracas, un atentado con un coche bomba”, agregó Rodríguez. Otro alto funcionario que certificó las palabras del Ministro Jorge Rodríguez, fue el Constituyente Diosdado Cabello, quien aseguró que el mencionado grupo tenía programado atacar a la Embajada de Cuba en Venezuela, sin embargo, el supuesto atentado terrorista fue desmantelado el lunes por fuerzas de seguridad en El Junquito, en una operación policial que acabó con la vida del expiloto Pérez. En otro momento de sus declaraciones, Rodríguez subrayó la “madurez política” de los representantes del Gobierno por presentarse en la cita del diálogo que tenían prevista para el jueves con los opositores, aún cuando la contraparte descartó acudir al encuentro tras la muerte del expiloto rebelde.

Continúan las detenciones

Las investigaciones por el caso de Oscar Pérez y su grupo no han cesado, por el contrario, los cuerpos de inteligencia están buscando más conexiones que los lleve a desarticular en profundidad toda la red subversiva que pretendía alzarse en armas contra el gobierno. En ese sentido, el viernes en la tarde el Tribunal 2° de Control Militar de Caracas privó de libertad a siete Primer Tenientes, uno de ellos en situación de retiro, un Teniente y dos civiles, por su vinculación con el inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez. Los oficiales del Ejército y otros dos ciudadanos denunciaron presuntamente haber sido sometidos a torturas, según informó Alonso Medina, director del Foro Penal Venezolano. Asimismo, criticó que se tengan 10 nuevos presos políticos en el país. Mediante su cuenta en Twitter, Medina dijo que “el pecado” de los dos civiles detenidos y presentados ante el Tribunal Militar “fue ser taxistas”. El pasado martes el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol, confirmó la muerte de Oscar Pérez, el inspector del Cicpc, alzado contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Durante la operación para capturarlo lanzada el lunes por las fuerzas de seguridad en la que murieron otras 8 personas, en el operativo bautizado “Gedeon” fueron aprehendidas seis personas. En rueda de prensa, el ministro señaló que los detenidos, a quienes no dudó en llamar “cómplices” de Óscar Pérez, fueron identificados como Williams Alberto Aguado Sequera, Joaldy Beyon González, Juan Carlos Urdaneta Marcano, Eva María Lugo, Laura Vanessa Ruíz Lugo y Antonio José Pérez Cisneros.

¿Un exministro implicado?

En un trabajo de investigación sobre los sucesos el semanario Quinto Día reveló en sus exclusivas de última página que dentro del oficialismo hay sectores, como el grupo de Iris Varela, que exige prisión para el exministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez, luego que este endureciera su posición contra el madurismo. La Ministra de Asuntos Penitenciarios y Constituyente Iris Varela, escribió a través de su cuenta en Twitter que “…urge capturar a su mentor Miguel Rodríguez Torres, tanto o más peligroso que esta lacra”, refiriéndose a Oscar Pérez. Por su parte, Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de Interior, Justicia y Paz, negó tener vínculos con el fallecido ex funcionario del Cicpc Óscar Pérez como ha sugerido la Ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela. “Nunca conocí a Óscar Pérez”, remarcó el ex ministro en una suerte de carta publicada. Sin embargo, lanzó una serie de interrogantes sobre el procedimiento policial. “¿Por qué si se estaba negociando con un Mayor al final se terminó en combate cerrado con el uso inclusive de armas anti tanque? Lo ideal era terminar la negociación y poder obtener de los detenidos toda la información que es de interés para la seguridad del Estado”. Las últimas declaraciones de Rodríguez Torres, quien también tendría aspiraciones presidenciales, no han caído bien en sectores del gobierno, luego de que el exministro endureciera su oposición al Gobierno, y tras denunciar los saqueos y asaltos a fincas y supermercados. Exigiendo al Gobierno que no cierre la vía democrática“, sostuvo el medio.

Investigaciones en manos de Dios

Con un semblante de dolor, pero serena, Aura Pérez, tía del ex agente policial Óscar Pérez, ofreció declaraciones tras el sepelio en el Cementerio del Este y reiteró que dejará en manos de la “justicia divina” la investigación de los hechos ocurridos en El Junquito, donde resultó muerto su sobrino. “Es la pérdida de un gran ser humano. Sólo puedo decir que dejaré en manos de Dios y él sabrá lo que hay que hacer. Sé que está con Dios. Ya todo el mundo sabe lo que pasó (en El Junquito)”, expresó desde la parcela donde fue enterrado su sobrino. Desde donde aprovechó la oportunidad para agradecer el trato y la comunicación que hubo entre ella y el personal de la Morgue de Bello Monte.

El pueblo visitó la tumba

Luego de efectuarse el sepelio de Óscar Pérez, y habiéndose retirado el resguardo militar del camposanto, a la tumba del expolicía comenzaron a llegar representantes de la sociedad civil para colocarle flores, mensajes y banderas de Venezuela. La periodista Gabriela González informó que los ciudadanos se aproximaban hasta el lugar en carro o a pie a pesar del difícil trayecto, debido a que la tumba está ubicada en una colina, el lugar más alto del cementerio, cerca de las antenas de comunicaciones. Entre los que visitaron la última morada en la tierra del exinspector, estuvieron los padres de Juan Pablo Pernalete y de Neomar Lander, ambos fallecidos durante las protestas opositoras de 2017, quienes acudieron ayer domingo al Cementerio del Este en solidaridad con los familiares del ex inspector del Cicpc Óscar Pérez. Por su parte, el padre de apellido Yanes, que ofició la misa en la tumba de Pérez, resaltó en su homilía a los presentes que “…podrán matar nuestro cuerpo pero no el mensaje”.

No era un héroe

Ayer el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan), Remigio Ceballos, manifestó que se empleó el “uso proporcional, progresivo y diferenciado de la fuerza” durante la Operación Gedeón, en la que falleció Óscar Pérez y seis de sus compañeros. Ceballos aseguró que los “individuos que tenían dos carros bombas y C4”, no eran “héroes de nada, sino héroes de la delincuencia y el fraude”, y que las autoridades están bien preparadas y respetan profundamente los derechos humanos, “pero eso no quiere decir que como Estado vamos a ser débiles ante amenazas de grupos terroristas que ponen en vilo al pueblo, que salen encapuchados amenazando a la FAN, a las autoridades del Estado. Ningún país permite eso”. Una respuesta directa a la prima de Óscar Pérez, Maryory Perdomo Pérez, quien desde la tumba del exinspector aseguró que “…Óscar Pérez es un héroe, dio todo por nosotros, luchando por la injusticia que hay acá en el país”.