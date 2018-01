“No tenemos nada que ver con joven asesinado en Santa Fe”

Mileidys Amaya y Luisa Ramírez, al manifestar su aclaratoria | FOTO: Paola Soria

Aclaran Mileidys Amaya y Luisa Ramírez, ante fotografía de sus familiares ilustrando nota de prensa

Mileidys Amaya y Luisa Ramírez, nietas de la señora Josefina Machado, quien falleció el día 06 de enero a los 80 años de edad, tras permanecer recluida en el Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá” por complicaciones de salud, aclaran ante la opinión pública que la fotografía que acompaña a la nota de prensa “De dos impactos de balas fue asesinado un joven”, publicada en este rotativo en la página 15 del pasado miércoles 17 de enero, capta el momento en que su familiar es retirada en urna fúnebre de la Morgue del HUAPA, por lo que dicha imagen no se corresponde con la referida publicación.

“Cuando me encontraba en mi trabajo, me di cuenta de la fotografía al revisar las informaciones en la página web del Diario Región, porque tres de los hombres que aparecen en la imagen son mi esposo y dos tíos, lo cual me causó mucha extrañeza. Quiero aclarar públicamente que ni mis familiares ni yo, no tenemos nada que ver con el caso del joven asesinado en Santa Fe, no sabemos quién es, ni conocemos a nadie en esa población, pues vivimos en otra localidad bastante alejada”, expresó Mileidys Amaya.

“La foto fue tomada sin nuestro consentimiento y publicada 10 días después de manera errónea para ilustrar la noticia de un joven muerto de dos disparos. Nos parece que es un abuso y una situación bastante delicada que nos tiene muy preocupados, pues no sabemos las condiciones en que murió el joven y si pudieran tomar represalias en contra de mis familiares por ser los que aparecen en la foto, quienes están inocentes de todo. Pedimos a este medio más ética y responsabilidad al momento de recabar y publicar las informaciones, pues situaciones como esta ponen en entredicho su veracidad y profesionalismo”, concluyó la declarante.