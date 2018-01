Pacientes renales empeoran en el Hospital de Carúpano

La Unidad de Diálisis en el Hospital de Carúpano ha empeorado de forma trágica, en enero 2018. FOTO CÉSAR TOLEDO

En medio del cuadro dramático que enfrentan pacientes, se suma el problema de transporte y la falta de medicamentos. FOTO CÉSAR TOLEDO

La situación para la mayoría de los enfermos renales o con problemas de riñón que son atendidos en la Unidad de Diálisis en el Hospital de Carúpano ha empeorado de forma trágica, en enero 2018, ya que las máquinas de hemodiálisis, se encuentran en peores condiciones. Son 16 máquinas, que no reciben mantenimiento desde hace tres años, y que debería hacerse cada tres meses. Hay cinco que son irreparables porque ya sobrepasaron su vida útil y apenas, ocho de ellas están operativas para atender en este momento a 34 pacientes. Algunos de ellos han fallecido al darles paludismo y empeorar su cuadro clínico, por la falta de medicamentos hipertensivos, y complicaciones cardiovasculares. Así lo denuncia Javier García, por el Movimiento Laborista/ Activista por los Derechos Humanos

Asimismo, García continúa declarando que la planta de agua está obsoleta y sobrepasada su vida útil por lo que ya no está en condiciones de seguir operando por más tiempo.

Esta planta no puede procesar los ácidos que se usan en este momento en el país, por lo que debe ser sustituida en forma inmediata.

De igual manera, este activista por los derechos humanos manifiesta que en la Unidad de Diálisis, se requiere mayor cantidad de nefrólogos, debido a que esta área debería contar con cuatro nefrólogos preparados profesional y emocionalmente para tratar un cuadro delicado de pacientes y familiares bajo circunstancias especiales, de relaciones interpersonales amigables y de cordialidad. En estos momentos sólo cuentan con dos, uno de ellos de formación militar.

Por otro lado, se denuncia que no hay los químicos necesarios. El hospital no cuenta con el bicarbonato y con los ácidos especiales para la hemodiálisis. El deterioro de equipos y material técnico trae como consecuencia la disminución en las horas necesarias de diálisis (Tratamiento médico que consiste en eliminar artificialmente las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre, que quedan retenidas a causa de una insuficiencia renal), y por lo tanto empeora la vida del paciente. “Si una persona que necesita diálisis no se dializa, evolucionará progresivamente hacia la uremia terminal (La uremia, también llamado síndrome urémico, es un conjunto de síntomas cerebrales, respiratorios, circulatorios, digestivos, etc., producido por la acumulación en la sangre de los productos tóxicos que, en estado general normal, son eliminados por el riñón y que se hallan retenidos por un trastorno del funcionamiento renal) falleciendo en el término de semanas o algunos meses, ya sea por encefalopatía urémica (deterioro del sistema nervioso) o un infarto producto de la acumulación de potasio”, agrega.

Calamidades en medio del dramático cuadro de pacientes

Otro problema, es el transporte y la falta medicamentos para los pacientes. Situación que se convierte en una preocupación para familiares, quienes deben afrontar otras calamidades en medio de su ya dramático cuadro. Es el caso de Perla Brito: “Tengo un paciente hombre- joven, con cinco años acudiendo a la Unidad de Diálisis, hace años que el centro de salud no nos suministra los medicamentos para nuestros pacientes, entre otros: Carvedelol, Naclodin, Aprovel, Guayatén, Ácido Fólico, Benutrex, y Eritroproyectina y Phoslo, estos son vitales para el tratamiento. ¡No se consiguen y son demasiado costosos para nosotros!

También, no hay hipertensivos, analgésicos, protectores gástricos, antibióticos. Hay pacientes que han fallecido por falta de estas medicinas, inclusive algunos por haber contraído paludismo al empeorar su cuadro clínico, sin poderse atender debidamente”.

Perla viene del municipio Arismendi, Río Caribe, tiene que gastar al menos 10.000 bolívares en pasaje tres veces a la semana, por cada día de sesión de diálisis. Sin incluir la comida que no les suministran ni al paciente y mucho menos al familiar. Comenta que hay muchas personas en los campos que no tienen la forma de llegar al hospital para ser tratados, por el problema del transporte, alto costo y dinero en efectivo.

Faustina Subero, es de Río de Agua, municipio Libertador, tiene un familiar de 22 años de edad con 10 años en diálisis. Tres veces a la semana tiene que pagar 100.000 bolívares en transporte, sin incluir comida. Dice que necesita además de los otros medicamentos la Alodipina, y que hace cuatro años el hospital se la suministraba.

Rosa Flores, es de Pitotán, Yaguaraparo, municipio Cajigal. Tiene un paciente hombre con tres años siendo atendido. Tiene que venir, de dos a tres veces por semana, y pagar sólo en pasaje, 240.000 bolívares diarios.

Cabe destacar que existen otros factores que forman parte del ambiente inhumano en la Unidad de Diálisis del hospital Santos Aníbal Dominicci de Carúpano, estado Sucre. Hay un personal que se preocupa por los pacientes y se ha desarrollado una relación familiar general entre ellos, pero estos trabajadores están mal pagados, contratados todavía, luego de muchos años de labor y conocimiento en el manejo de este ambiente muy particular. La situación del transporte y sus costos también los afecta por el precario salario, algunos viven fuera de Carúpano.

En tal sentido, los familiares de los pacientes plantean que necesitan que se abra un turno de diálisis los días sábados y que la Unidad de Diálisis, debería ser ampliada y mejorada. En este momentos no se sabe cuántas personas en la zona están padeciendo de problemas renales, y requiriendo ser dializados. Pero las condiciones de la Unidad de Diálisis del hospital de Carúpano, son cada vez peores, de hecho, ya no tienen más cupos, la crisis general del país agudiza la dramática situación que padecen pacientes y familiares.