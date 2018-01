Preocupa a empresarios el alto grado de conflictividad reinante en el país

Los empresarios Rubén Saúd y Joaquín Ruiz, al pronunciarse | FOTO: Paola Soria

Entre un 40 y un 60 por ciento de los comercios en Cumaná han cerrado sus puertas

Los empresarios Rubén Saúd y Joaquín Ruiz, presidentes de la Cámara de Comercio de Cumaná y de Fedecámaras Sucre, respectivamente, manifiestan ante la colectividad sucrense su profunda preocupación por el alto grado de conflictividad social que se vive en la ciudad de Cumaná y el país en general, lo que a su juicio está afectando con creces la calidad de vida de los venezolanos.

“Vemos con preocupación cómo la problemática de la falta de transporte público, los conatos de saqueos en la ciudad, la inseguridad en las carreteras del estado Sucre, principalmente en el tramo Arapo-Puerto La Cruz y el consecuente desabastecimiento de productos de primera necesidad, está afectando de manera importante la actividad comercial y el diario vivir no sólo en Cumaná, sino también en las demás poblaciones de nuestra entidad”, expresó Saúd.

Destacó que la falta de unidades de transporte público y la inseguridad reinante, retrasan y alteran notablemente el traslado de las personas hacia y desde sus lugares de trabajo, lo que ha provocado la modificación de los horarios de entrada y salida para poder adaptarse a este fenómeno social nunca antes visto y así resguardar la integridad de los trabajadores.

“Por otra parte, está la desinversión que ha generado este gobierno como consecuencia de sus políticas económicas erradas, como por ejemplo, lo observado en diciembre cuando obligó a los comerciantes a rebajar a un 50% el precio de sus productos sin un estudio previo de costos, lo que generó grandes pérdidas. Existe una gran desconfianza por parte del empresariado ante las improvisaciones que en materia económica ejecuta a diario el Gobierno, las cuales están basadas en su ideología política. Será difícil superar esta situación ante este panorama tan sombrío”, aseveró el empresario.

Agregó que entre un 40 y un 60 por ciento de los comercios en Cumaná han cerrado sus puertas de forma permanente, ante la imposibilidad de reponer mercancía y continuar con su actividad comercial, mientras los que aún están operativos hacen malabares para no cerrar, pues en muchos casos es el único capital con que cuentan, además de querer preservar la estabilidad laboral de sus trabajadores, que en muchos casos se les cancelan bonos especiales y se les obsequian pequeños combos de alimentos para intentar paliar el alto costo de la vida, pues es evidente la pérdida de peso de los empleados.

Por su parte, Joaquín Ruiz hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y regional para que entiendan que con las medidas económicas aplicadas actualmente, lo que hacen es destruir el aparato productivo nacional, por lo que les insta a adoptar soluciones factibles y reales al grave problema de la hiperinflación en Venezuela.

“La pérdida de peso del ciudadano venezolano es proporcional a la pérdida del país que estamos viviendo hoy por hoy. La solución es económica, no política. Si no hay producción, no hay desarrollo, no hay comida, no hay dinero, no hay empleo y no hay salud. El Gobierno se empeña en trancar todas las vías para que el venezolano pueda emprender con su trabajo, que es lo que genera riqueza y estabilidad”.

En su opinión, la política económica del Gobierno es quebrar al empresario, al productor del campo, al industrial, al pescador, para que la población dependa por entero del Estado. “Recordemos las palabras que dijo Aristóbulo Istúriz: ‘El control de cambio es una medida política, si no tumban al Gobierno’. No podemos trabajar si no tenemos las herramientas necesarias. Tiene que haber unión y voluntad de todos los sectores para poder sacar a este país adelante”, finalizó.