Sucre no pudo ante el estado Táchira

Sucre sigue en pie de lucha en el torneo nacional “Evolución” y hoy se mide al estado Monagas | FOTO: Martín Coronado

Hoy se verá las caras con el estado Monagas en el Torneo Nacional “Evolución”

Ayer domingo 21 de enero, día que los cumaneses celebraron por todo lo alto el día de la Virgen de Santa Inés, el equipo de Sucre masculino Sub 13 jugaba su partido contra el estado Táchira en el Torneo Nacional “Evolución” que se juega en la cancha del Sport Park ubicado en Naguanagua, estado Carabobo, cayendo por la mínima diferencia de un gol por cero, esto demuestra la solidez que ha mantenido el conjunto en la cancha tanto en su defensa como en su accionar.

Mientras que el pasado jueves, Nueva Cádiz, en representación de Sucre en la justa, le ganaron 1×0 al Deportivo Pueblo Nuevo del estado Guárico con gol anotado por el morocho Daniel Alejandro Núñez, luego el viernes y sábado los cumaneses tuvieron jornada libre, para presentarse ayer en cancha y caer con los tachirenses, el resultado no ha desmotivado a los jugadores, todo lo contrario, lo comprometen a trabajar en su próxima salida para obtener el triunfo y así mantener esperanzas para disputar un puesto privilegiado dentro del cuadro de honor.

Por otro lado, las muchachas de la Sub 14 y Sub 16 no tuvieron suerte en esta competencia, cayendo en casi todos los compromisos, el Sub 14 jugó en el estado Yaracuy, mientras que el Sub 16 hizo lo propio en el estado Aragua, todavía hay chance con el masculino Sub 13 que a pesar de su derrota de ayer a sabido sacar la casta de campeón y demostrar a nivel nacional la evolución que ha tenido el fútbol sucrense gracias al trabajo del Prof. Pedro Guevara y su equipo al frente de la Asociación de Fútbol del estado Sucre.