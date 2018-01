Campo Visual

Lcdo. José Rivero

Una reflexión crítica sobre nuestra mirada

Al dedicar tiempo a leer sobre ciertas obras de géneros literarios de tipo poético, espiritual e incluso policíacos se pueden deducir determinadas intenciones que se encuentran detrás de lo escrito por los autores. Nadie que escriba, opine o dialogue sobre ciertos temas lo hace de forma desintencionada. Todo acto humano viene prefigurado por una intención. Si miramos más de cerca aquellos escenarios en los que se nos intenta introducir, a través de una conversación, de un programa de televisión o incluso de una noticia, podremos percibir ciertos actos de carácter voluntarios e involuntarios en nosotros, respecto a la acción del que nos estimula a entrar en sus espacios, llevándonos a estar en acuerdo o desacuerdo por lo expresado por aquellos que están interesados en persuadirnos.

Una dinámica similar es la que se suscita en nuestras acciones más naturales, esto guarda una directa relación con acciones muy básicas como ver, hablar o pensar. Se dice que cada quien mira lo que le conviene y que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Con mucha facilidad se puede cuestionar sobre las ideas que terceros realizan sobre ciertos temas o situaciones. Sin embargo, vale preguntarnos ¿Con qué frecuencia dudo de mí mismo?, ¿Es frecuente titubear sobre lo que pienso?, ¿Creo que mi visión de las cosas es sólida?; en pocas palabras de donde emana la seguridad de mi verdad.

La formación pedagógica en la que comúnmente se han desarrollado los sistemas educativos de los países latinoamericanos, ha puesto de predominio lo empírico, es decir, lo observable, lo oído, lo sentido, lo palpado y lo olido, no dando brecha al desarrollo de una visión con un norte ideal o en su efecto esencial, es decir, mecanismos de pensamientos no necesariamente materialista o historicista, sino inductivo o aclarativo. Se nos invita constantemente a “usar la mayéutica” ¿De qué modo?, del modo tradicional, si no es medible, no es objetivo, de no poderse corroborarse no cabe pensar efectivamente en eso. Un día escuche a un educador afirmar que la mayor necesidad personal radica en hallar nuestro propio sentido de realidad, prosiguiendo en su explicación el sujeto en cuestión dijo “debemos ir a lo sencillamente real”.

Nuestros ojos nos estimulan a mirar de forma muy original todo aquello que nos rodea, aquí empieza la acción más inmediata para captar la verdad, las imágenes. No obstante, ellas por si solas no tienen un significado propio, somos nosotros quienes por medio de la educación y la experiencia las significamos, o lo que es igual, les damos sentido teniendo conciencia de nuestros ejercicios racionales de pensamiento. Nuestra mirada está incompleta hasta que no llegamos a interpretar por intermedio del contexto en que vivimos esos cuadros que hemos previamente percibido. Por costumbre realizamos juicio sobre lo aparente, no estamos acostumbrados al análisis, sin necesidad de que este sea profundo, habituarnos a inferir representaría para nosotros mismos la oportunidad de que “la luz de la duda” nos lleve al cuestionamiento.

Evitamos las interrogantes, más aún cuando no tenemos respuestas, recurrimos a otros buscando su consejo y sobre todas las cosas impedimos cuestionarnos nosotros mismos. Muchas personas sortean esta actitud debido a un extraño temor que les invade sobre sus identidades, sobre sus débiles raíces personales, sobre sus probables faltas de fundamento, tendiendo a ocultarse de ellos mismos llegando a mirar lo que otro mira, no porque él/ella mismo logre mirarlo, sino porque su refugio está en lo que otro sujeto (aparentemente seguro) mira.

¿Qué estás mirando?

La duda tiene brillo propio, ella es en sí misma una oportunidad de romper con nuestros propios espejismos y nuestras vanas seguridades. Hay una invitación a lo grisáceo y no necesariamente a lo puramente negro o lo absolutamente blanco, pareciese que a pesar de tener ojos, las personas no logran mirar, sus campos visuales están empañados por lo circunstancial. La invitación es, a construir nuestras propias explicaciones con la suficiente rigidez que nos lleve a tener una postura ante cada cosa, pero al mismo tiempo la bastante flexibilidad para replantear nuestros propios argumentos cuando alguien tenga mayor nitidez visual.

¿Un país de ciegos u observadores de un país?

Venezuela está enfrentando por primera vez en su historia, una polémica transición ¿evolutiva?, no lo sabemos, pareciera que no, pero como se ha dicho ¿Qué estás mirando?, ¿Qué posición tienes ante la situación? Como diría un buen amigo, si nos ponemos a pensar en zorros, no criaremos gallinas, si estas aprendiendo a mirar seguramente tendrás un proyecto propio, una idea particular o un enfoque determinado, no permitas que el contexto –situación país-opaque lo que logras mirar, las crisis para los que “ven” son oportunidades, no inconvenientes, para los ciegos el camino es confuso y necesitaran ayuda de los que poseen una buena visión. Un país, una casa, una familia, no se edifican desde lo ajeno o lo superficial, sino desde adentro, atrévete, no somos parte de la solución, ¡SOMOS LA SOLUCIÓN!

Sea por fe, convicción o determinación no dejes robar tu visión, ella es tu semilla, la cual a su tiempo dará fruto, recuerda que lo que siembras esto cosecharas. JR.