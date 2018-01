“Como el 23 de enero de 1858, el 2018 también debe ser para la historia”

Miembros del Movimiento Hombres Libre por Venezuela | FOTO: Martín Coronado

Movimiento Hombres Libres por Venezuela, al pueblo venezolano

El año 1958, el pueblo venezolano lo convirtió en historia, el 2018 también debe ser para la historia. Este 23 de enero, el pueblo debe demostrar que la unión es la fuerza y hacer de esta fecha la historia grande, ante tantos males que hoy vivimos en Venezuela, donde debemos estar convencidos que con la capacidad y la conciencia de cada venezolano y venezolana tenemos que romper con la miseria, con la tiranía y la oscuridad que quieren imponerle a este noble pueblo.

Así lo manifestaron a través de un comunicado público los miembros del Movimiento Hombres Libres por Venezuela en el estado Sucre, Justino Bruzual, Jesús Bravo, José Luis de la Rosa, Domingo Rejón, Ricardo Coronado, Yaris Salazar, Enma Ascanio y Jesús Díaz.

Debemos decirles a los padres, madres y jóvenes, que no es momento para retroceder, que llegó la hora de avanzar con contundencia y buscar el cambio que necesitamos los venezolanos. Ese cambio lo vamos a lograr a través de la conciencia de cada uno de nosotros, debemos pensar en el futuro de los hijos y nietos que hoy sufren hambre y miseria y mueren por luchar para que los venezolanos podamos salir de este Gobierno de oscuridad y tiranía, expresaron los dirigentes en su comunicado.

Este 23 de enero debe ser para que hagamos valer nuestros derechos, recordando aquel 23 de enero de 1958, donde el pueblo dijo: ¡Ya basta de dictadura! Hoy, Venezuela está sufriendo mucho más, ya que no contamos con salud, alimentos ni seguridad. Hoy la crisis es mayor, es un caos. Por ello, no hay más tiempo para el pueblo venezolano, y tendrán que decidir si vivir en la miseria o luchar por un cambio de prosperidad, alegría y avance. Este 23 de enero debe ser referencia para el bienestar colectivo, porque no es con miseria y dádivas del Gobierno que vamos a salir de esta desgracia que estamos viviendo, y donde nos ha metido este grupo enquistado en Miraflores. Por ello, este año es de lucha y de conciencia, reza el enunciado.

Asimismo, es importante señalar que 30 millones de venezolanos no podemos permitir que este grupo siga destruyendo el futuro de tus hijos y nietos. Hay que romper con la miseria y el hambre que trajeron el grupo de Miraflores, ya que ellos parecen globos a punto de explotar, mientras nuestros hijos, nietos y abuelos sufren hambre y miseria, muriendo en los centros hospitalarios porque también fueron abandonados, sin equipos, sin medicamentos y sin personal capacitado para atender la salud del venezolano.

Vamos a luchar para defender a Venezuela, para que haya empresas generadoras de empleo y progreso. Vamos a luchar para que haya buenos hospitales con equipos, medicamentos y personal capacitado y bien remunerado. Vamos a luchar para que los centros educativos cuenten con los insumos y personal necesarios para que los hijos de Bolívar tengan la mejor educación del mundo.

Señores, vamos a luchar por nuestro país, el país de los venezolanos, hoy invadido por extranjeros disfrutando de toda la riqueza que nos dio la Madre Naturaleza, mientras el pueblo sólo ve las migajas y dádivas que el grupo de Miraflores les lanza, concluyeron los dirigentes políticos en su escrito.