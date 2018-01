En la antesala

Eleazar Bruzual

Se llamaba Romualdo, cultivador del cogollo agroindustrial parásito de venecita; y estaba de permiso fuera del lugar de su morada; su comportamiento en vida fue ajustado a los planes del Maligno, llegando a ser un hombre de su confianza. Precisó de su sombrero de fieltro, su abrigo bernés, y salió a disfrutar el frío glacial de las calles oscuras en la ciudad increíble de la antesala del hades. Se fatigaba metódicamente por conocer a los recién llegados del mundo carnal en el cual él fue artífice importante; deseando conocer los valores nuevos que lo acompañarán para siempre en las mansiones del tormento eterno. No era fácil manejarse con tanta gente venida de todos los límites del orbe, hasta que llegado un momento, empezó la arribada de centenas de compatriotas de diferentes edades; y dejando de ser enigma se presentó a un recién llegado: “Soy Romualdo; ¿vienes de Venecita? ¿Qué está pasando?” El estudiante, llegado de la capital en los días enardecidos de agosto, era un cuestionador riguroso; y de la tranquilidad de su alcoba fue levantado cuando tempranamente un tiroteo entre rebeldes acabó con sus esperanzas de ser alguien. Tenía la cabeza certeramente perforada en la mitad de la frente, respondió: ¿‘Dónde estoy: es Ud. del comité de recepción? … Sí, vengo de Venecita; allá los que no tienen profesión definida cada día revoletean para no morir de hambre; a nosotros, los que nos movemos en el medio, nos ha tocado la peor parte, pues no habiendo participado en nada, nos han perforado. “Ja, Ja, Ja, como para morir de risa. Venir a parar al infierno por no hacer nada. ¿Y no han sido propuestos para la orden nacional de los pendejos?”, “Tal orden no está aún estatuida; y la verdad es que no sé cómo nosotros, humildes desmirriados, tengamos que compartir morada con un ilustre como Ud. “Es muy sencillo, pero les confieso que yo tampoco lo sabía hasta que llegué aquí. Es así, porque ni yo, ni tú, ni ninguno de los que llegan están justificados con Cristo; es este, un lugar para gente de pensamientos disímiles y quehacer dispar, hermanados por lo mismo: la falta de santidad”. “Ahora que lo explicas…!Que triste para mí, dividir habitación con el padre de la “mocracia”!, que teniendo oportunidad pudo haber hecho una “demo”!. “!Mira psicofante! Testa caliente, mi más grande mérito fue preservar la alternabilidad civil; si ahora se han vuelto matraqueros, barraganes y banqueros maulas, no ha sido mi culpa”. En eso llegó, para interrumpir, el señor de la capa y los cachos frontales, dice: “Se te acabó el asueto Romualdo; de aquí para delante lo que viene es calefacción de la buena. No veo motivos para explicaciones, simplemente yo, como Dios, tampoco hago acepción de personas; ricos y pobres, sabios e ignorantes, bonitos y feos; todos son para mí una particular propiedad”. Como el “runaway to sea”de los piratas ingleses, fueron exhalados a las profundidades desvaídas.